Pese a la Ley de Amnistía, Foro Penal cifró en 473 los presos políticos en Venezuela a la espera de su libertad

La libertad de los presos políticos es respaldada por ONGs que acompañan a familiares en vigilias y protestas frente a las cárceles de Caracas

La ONG Foro Penal reportó este martes que en Venezuela permanecen detenidas 473 personas por motivos políticos, de las cuales 43 son extranjeras o poseen doble nacionalidad pese a la Ley de Amnistía promulgada el pasado 19 de febrero por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

El balance, con fecha de corte al 20 de abril, señala que entre los presos políticos hay 427 hombres y 46 mujeres, incluyendo 187 militares y un adolescente; dos personas figuran como desaparecidas.

Del total, 309 detenidos permanecen encarcelados sin sentencia, mientras que 164 ya recibieron condena judicial. Según los registros de la organización, desde 2014 se documentarion 19.087 detenciones de carácter político en el país.

Además, más de 11.000 presos políticos están bajo medidas cautelares restrictivas, como prohibición de salida del país o presentación periódica ante tribunales, mecanismos que Foro Penal considera arbitrarios.

El informe actualizado fue remitido a la Organización de Estados Americanos y al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El Foro Penal denunció que la mayoría de los presos políticos en Venezuela no cuenta con condena firme, ya que 309 permanecen sin sentencia y solo 164 han sido condenados por tribunales

En el marco de la amnistía general, las autoridades del régimen venezolano informaron que más de 8.000 personas fueron amnistiadas, en su mayoría bajo medidas restrictivas. Sin embargo, ningún funcionario venezolano publicó la lista completa de beneficiarios, pese a las solicitudes del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk.

La semana pasada, un grupo de ex prisioneros políticos denunció ante el personal de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en Caracas demoras y negativas en la tramitación de solicitudes de amnistía. Desde 2014, Foro Penal documentó 19.087 detenciones políticas en el país caribeño y asistió a más de 14.000 personas que luego fueron liberadas.

Detrás de las rejas, los detenidos ilegalmente por el régimen esperan con ansias su salida, al igual que sus familiares desde fuera de las prisiones. Los seres queridos de presos políticos en Venezuela cumplieron el domingo pasado 100 días de vigilias frente a diferentes centros penitenciarios, esperando la liberación de sus allegados en el contexto del proceso de amnistía.

Parientes de presos políticos en una marcha en Caracas (REUTERS/Gaby Oraa)

El 8 de enero, cinco días después de la captura del ex dictador Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció la excarcelación de un “número importante de personas” como gesto de “paz y convivencia”.

Más de dos meses después de la aprobación de la ley, familiares denunciaron que continúa la “mentira, la burla, el sufrimiento y la revictimización”. Según afirmó Andreína Baduel, del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), el penal Rodeo I, en las cercanías de Caracas, es utilizado como un “lugar de torturas” y sostuvo que, en los últimos días, el trato cruel a los internos se intensificó.

“Hoy se cumplen 100 días de vigilia frente a El Rodeo I. Han sido cien jornadas de oración inquebrantable y de una espera que no se rinde ante el cansancio”, expresó Clippve en una publicación en X, donde compartieron imágenes de la jornada.

Durante la noche, los familiares portaban carteles con la frase “100 días esperando por” seguida del nombre de su ser querido, y coreaban consignas como “Justicia, justicia, justicia y libertad, todos son inocentes, ninguno delincuente”. Baduel resaltó que, a pesar del dolor, “se ha fortalecido la fe, la resiliencia y la dignidad”.

Los familiares de presos políticos cumplen 100 días de vigilias frente a las cárceles de Venezuela (@clippve)

Cabe mencionar que Amnistía Internacional (AI) advirtió en su informe anual que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad durante 2025, en un contexto de impunidad y “represión”. La organización denunció que el régimen del ex dictador Nicolás Maduro mantuvo una política de represión generalizada contra la disidencia, lo que derivó en graves violaciones a los derechos humanos.

El informe señala que las autoridades venezolanas emplearon tanto el aparato estatal como grupos de civiles armados para reprimir, silenciar y castigar a opositores, periodistas y defensores de derechos humanos.

En este sentido, subrayó que durante ese año se registraron “nuevas detenciones arbitrarias por motivos políticos”.

(Con información de EFE)