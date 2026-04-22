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Créditos Fondeso 2026: cómo aplicar para un apoyo de hasta 100 mil pesos

El rediseño de los programas ofrece condiciones flexibles y productos exclusivos que impulsan la autonomía económica y el crecimiento de negocios

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los créditos Fondeso ofrecen montos desde 10 mil hasta 200 mil pesos, con tasas de interés diferenciadas y condiciones especiales para sectores vulnerables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2026, el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (Fondeso) renovó su oferta de créditos y apoyos para emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs) en la capital.

Los programas incluyen préstamos reembolsables y capital semilla no reembolsable, con montos que van desde 10 mil hasta 100 mil pesos y condiciones diferenciadas según el perfil y la etapa del proyecto.

Tipos de créditos, montos y tasas de interés Fondeso 2026

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Quienes impulsan proyectos de innovación y desarrollo tecnológico pueden solicitar entre 100 mil y 200 mil pesos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fondeso ofrece financiamiento en varias modalidades para atender distintas necesidades. Para emprendimientos tradicionales, se otorgan créditos desde 25 mil hasta 100 mil pesos, con una tasa de interés anual fija del 3% sobre saldos insolutos y plazos de hasta 24 meses.

Existe la opción de diferir el pago por tres meses, pagando intereses del 6% anual durante ese periodo.

Quienes impulsan proyectos de innovación y desarrollo tecnológico pueden solicitar entre 100 mil y 200 mil pesos, con plazo de pago de hasta 36 meses y una tasa fija del 6% anual.

Para fortalecer negocios de barrio y actividades productivas en sectores vulnerables, hay créditos de 10 mil a 30 mil pesos con tasa 0% de interés, dirigidos a personas sin acceso a banca tradicional o en zonas de alta marginación. Además, se mantiene el “capital semilla” de hasta 25 mil pesos, un apoyo no reembolsable para quienes inician un negocio y pertenecen a sectores vulnerables.

¿A quién van dirigidos los créditos Fondeso y cuáles son los requisitos paso a paso?

Primer plano de un par de manos entregando una pila de documentos a otro par de manos en una ventanilla. Un escritorio con formularios y sellos es visible.
Pueden aplicar tanto personas físicas como personas morales que cumplan con el perfil de autoempleo, emprendimiento innovador, actividades de comercialización básica o integración en sectores estratégicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los créditos Fondeso están destinados a personas residentes de la Ciudad de México que buscan emprender, fortalecer o modernizar actividades productivas. Los apoyos abarcan a quienes desean iniciar un negocio propio, microempresas, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs), mujeres emprendedoras, sociedades cooperativas, empresas culturales, locatarios de mercados públicos y vendedores en tianguis o mercados sobre ruedas.

Pueden aplicar tanto personas físicas como personas morales que cumplan con el perfil de autoempleo, emprendimiento innovador, actividades de comercialización básica o integración en sectores estratégicos. Fondeso contempla esquemas individuales y grupales, así como apoyos exclusivos para mujeres.

A continuación, el paso a paso para solicitar un crédito Fondeso según información oficial:

1. Verifica el perfil: Confirma que resides en la Ciudad de México y cuentas con un proyecto productivo, empresa o iniciativa de autoempleo. Para créditos de innovación, se requiere constancia de incubación o plan de negocio certificado.

2. Selecciona el tipo de crédito: Ingresa al portal de Fondeso o acude a un módulo para elegir el financiamiento que se adapte a tus necesidades (emprendimiento, mujer empresaria, MIPyME, innovación, comercialización, cooperativa, etc.).

3. Pre-regístrate en línea: Llena el formulario en la plataforma oficial de Fondeso y adjunta la documentación básica (identificación oficial, comprobante de domicilio, CURP).

4. Toma la capacitación: Completa el curso obligatorio de al menos cuatro horas, disponible de forma presencial o virtual, como requisito para continuar el trámite.

5. Entrega de documentos: Presenta los documentos solicitados de acuerdo al monto y modalidad del crédito. Para créditos de hasta 50 mil pesos, se requiere un pagaré; para montos mayores, garantía prendaria o escritura pública.

6. Evaluación y firma de contrato: Espera la revisión de tu solicitud por parte de Fondeso. Si eres aprobado, firma el contrato y recibe la notificación del depósito.

7. Seguimiento y asesoría: Mantén comunicación con Fondeso para el seguimiento del crédito, pagos y posibles renovaciones.

Para más detalles y acompañamiento, Fondeso ofrece asesoría personalizada tanto en línea como en sus módulos presenciales en las alcaldías de la Ciudad de México.

Esquemas especiales y reglas institucionales actualizadas

Jóvenes sentados en una mesa llena de formularios, calculadoras y papeles arrugados. Una chica usa una lupa, otros señalan documentos con expresiones de concentración.
Los créditos pueden solicitarse de forma individual o grupal, y existen esquemas para sociedades cooperativas, empresas culturales y actividades de comercialización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rediseño anunciado por Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la CDMX, contempla reglas de operación más flexibles y mayor accesibilidad para sectores populares y mujeres emprendedoras.

Los apoyos para mujeres incluyen productos específicos para impulsar su autonomía económica y consolidar micronegocios.

Los créditos pueden solicitarse de forma individual o grupal, y existen esquemas para sociedades cooperativas, empresas culturales y actividades de comercialización.

La titular de Fondeso, Daniela Cordero Arenas, detalló que quienes liquiden anticipadamente su crédito podrán acceder a un nuevo financiamiento sin esperar al vencimiento original.

Esta transformación busca consolidar a la Ciudad de México como polo de emprendimiento e inclusión financiera, ampliando la formalización de la economía local.

Más información y orientación

Todos los trámites y pre registros se realizan directamente en módulos Fondeso de las alcaldías o a través del portal institucional de Fondeso. Para dudas sobre el tipo de crédito más adecuado, la plataforma ofrece un cuestionario y asesoría personalizada.

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