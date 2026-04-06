Mario Delgado exige cuentas claras por donativos en el IPN: “No hay recursos sin coordinación”

(Crédito: Presidencia)

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, exigió transparencia en el manejo de donativos vinculados al Instituto Politécnico Nacional (IPN), tras el conflicto legal desatado por la ruptura de un convenio histórico con la Fundación Politécnico, esto durante la conferencia de prensa que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El secretario explicó que, aunque los fondos recaudados por estas organizaciones de exalumnos son donativos privados destinados a infraestructura y equipamiento, es imperativo que exista claridad en su ejercicio, ya que se solicitan aprovechando el prestigio de la institución.

“Es necesario que haya transparencia en el ejercicio de los recursos y que haya coordinación con la autoridad. Es decir, no puede haber una asociación civil que reciba una gran cantidad de recursos porque lo hace a nombre del Politécnico, sin que haya una coordinación; tienen una prerrogativa por parte de la institución”, puntualizó el funcionario federal.

El origen de la disputa en IPN

El conflicto estalló en junio de 2025, cuando la Secretaría de Administración del IPN, por instrucciones del director general, Arturo Reyes Sandoval, dio por terminado, mediante un breve escrito, el convenio de colaboración que operaba con la Fundación Politécnico desde hace casi 30 años.

En respuesta a esta acción, la Fundación interpuso demandas por las vías civil y penal contra la administración del Politécnico, argumentando presuntas ilegalidades y faltas al convenio en vigor.

Sobre esta ruptura, Mario Delgado detalló que el problema derivó de un distanciamiento entre las partes, lo que llevó a la creación y respaldo de una nueva organización:

“Históricamente había habido una coordinación necesaria entre esta asociación y la autoridad educativa del IPN; sin embargo, empezaron a tener diferencias. Al romperse esa coordinación, se crea otra fundación y el Politécnico dice: ‘esta es la organización que puede recibir donativos’. De ahí el origen del conflicto”.

Finalmente, el secretario de Educación aseguró que el director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, se encuentra atendiendo de cerca el caso. Delgado reconoció que el titular del Politécnico “ha tenido un manejo muy atinado para resolver esta situación”, buscando que el desenlace beneficie a la comunidad politécnica.