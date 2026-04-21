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Sheinbaum destaca soberanía de México frente a cadetes de la Marina durante Aniversario de la Defensa del Puerto de Veracruz

Recordó que ser marino no es solo portar el uniforme, sino tener una responsabilidad con México

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La mandataria subrayó que la defensa de la soberanía nacional es una tarea que trasciende lo militar y se convierte en una afirmación moral.
La mandataria subrayó que la defensa de la soberanía nacional es una tarea que trasciende lo militar y se convierte en una afirmación moral. (Juan Castillo / Infobae México)

México es una nación libre, independiente y soberana, destacó la presidenta Claudia Sheinbaum durante la ceremonia por el 112 Aniversario de la Defensa del Puerto de Veracruz.

Durante el mensaje que dirigió Claudia Sheinbaum a los cadetes de la Marina Armada de México, la mandataria subrayó que la defensa de la soberanía nacional es una tarea que trasciende lo militar y se convierte en una afirmación moral.

Señaló que momentos históricos de resistencia, como los vividos en el puerto, representan una declaración clara de que “México es una nación libre, independiente y soberana”. Esta convicción, afirmó, se sostiene en los valores y la dignidad del pueblo mexicano, que en situaciones adversas se une para defender la integridad de la nación.

Sheinbaum recordó a los cadetes que la soberanía no es únicamente un hecho del pasado, sino una práctica que se defiende todos los días.

Expresó que la independencia y la fortaleza de México descansan en la integridad de su pueblo, y que la historia del país enseña la importancia de proteger estos principios frente a cualquier circunstancia.

“Nuestra historia nos enseña que la soberanía se defiende todos los días, que la independencia no es un hecho del pasado, sino una práctica constante y que la dignidad de una nación descansa en la integridad de su pueblo”, afirmó.

Reiteró a los cadetes que su compromiso no es sólo con una institución, sino con millones de mexicanas y mexicanos que esperan de ellos la defensa de los valores que sostienen la soberanía nacional.
Reiteró a los cadetes que su compromiso no es sólo con una institución, sino con millones de mexicanas y mexicanos que esperan de ellos la defensa de los valores que sostienen la soberanía nacional. (Juan Castillo / Infobae México)

La mandataria enfatizó que, en la relación con otros países, México privilegia la cooperación, el diálogo y el respeto, pero mantiene una convicción inquebrantable sobre su carácter soberano.

Reiteró a los cadetes que su compromiso no es sólo con una institución, sino con millones de mexicanas y mexicanos que esperan de ellos la defensa de los valores que sostienen la soberanía nacional.

México necesita marinos íntegros y valientes

En su intervención, Sheinbaum resaltó la importancia de los principios, la dignidad y el amor a la patria como valores fundamentales para el pueblo mexicano y, en particular, para quienes asumen el compromiso de servir al país desde las fuerzas armadas.

Evocó momentos históricos de resistencia en el puerto, donde la defensa superó lo militar y se transformó en una afirmación moral de la soberanía nacional.

“Durante aquellas horas, el puerto fue escenario de una resistencia que trascendió lo militar. Fue una afirmación moral, una declaración clara: México es una nación libre, independiente y soberana”, expresó.

La mandataria destacó la participación de mujeres, trabajadores, jóvenes y ciudadanos comunes, quienes se sumaron a la defensa de la nación, así como de personas privadas de su libertad que encontraron en ese instante una causa mayor.

“Ese es el pueblo de México, un pueblo solidario, generoso, que en la adversidad se une y responde siempre con dignidad”, subrayó.

Finalmente, llamó a los cadetes a honrar la vocación de servicio y a mantener la sensibilidad, la compasión y la responsabilidad que implica portar el uniforme.

“El uniforme que portan representa autoridad, sí, pero también representa compasión, responsabilidad y compromiso con la vida. Nunca olviden que detrás de cada misión hay personas, familias, historias, esperanzas”, concluyó.

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