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SCJN condena el asesinato de Sael Silva Cisneros, investigador afromexicano del máximo tribunal

La Suprema Corte lamentó el asesinato de Sael Silva Cisneros, investigador afromexicano del SIC-CECSJ, ocurrido en Cuajinicuilapa, Guerrero

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió este domingo un comunicado en el que condenó el homicidio de Sael Silva Cisneros, uno de sus colaboradores, quien de acuerdo con medios locales fue asesinado a balazos la noche del viernes en Cuajinicuilapa, municipio ubicado en la Costa Chica de Guerrero.

¿Quién era Sael Silva Cisneros?

Silva Cisneros se desempeñaba como Investigador Afromexicano del Sistema de Investigación Comunitaria (SIC), adscrito al Centro de Estudios Constitucionales y Saberes Jurídicos (CECSJ) de la SCJN.

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Según el comunicado institucional, fue “un destacado promotor de los derechos humanos, comprometido con la construcción de una sociedad más igualitaria e incluyente”. A través de su trabajo, impulsó espacios de diálogo, reflexión y visibilización en favor de:

  • Las personas de la comunidad LGBTIQ+
  • Los pueblos y comunidades afromexicanas e indígenas
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La postura de la Suprema Corte

En su tarjeta informativa del 7 de junio de 2026, el alto tribunal señaló que “lamenta profundamente” la muerte de su colaborador y expresó condolencias a familiares, amistades, colegas y personas cercanas ante lo que calificó como “una irreparable pérdida”.

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La SCJN también rechazó “de manera absoluta cualquier forma de violencia que atente contra la dignidad, la igualdad y los derechos humanos de las personas”, y reiteró su compromiso con “la verdad, la justicia, la igualdad, la no discriminación y la erradicación de toda forma de violencia”.

Contexto: violencia en la Costa Chica de Guerrero

El crimen ocurrió en Cuajinicuilapa, uno de los municipios con mayor presencia de población afromexicana en el país, reconocida constitucionalmente desde 2019. La región forma parte de la Costa Chica de Guerrero, zona que históricamente registra altos índices de violencia, según datos de organismos de seguridad pública.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre detenidos ni sobre las líneas de investigación que sigue la Fiscalía General del Estado de Guerrero en torno al caso.

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Repercusión institucional

El homicidio de un colaborador activo de la SCJN, vinculado a investigación comunitaria y defensa de derechos de pueblos afromexicanos e indígenas, generó una respuesta institucional inusual del máximo tribunal, que emitió un pronunciamiento público al respecto.

La muerte de Silva Cisneros se produce en un contexto en el que defensores de derechos humanos y activistas comunitarios en México enfrentan condiciones de riesgo documentadas por organizaciones nacionales e internacionales.

La información sobre las circunstancias del homicidio proviene de medios locales y del comunicado oficial de la SCJN. Esta redacción seguirá el desarrollo de la investigación.

Mientras México se prepara para recibir al mundo el 11 de junio de 2026, un medio italiano fue de los primeros en documentar lo que ocurre detrás de las obras y la infraestructura del torneo. El semanario L’Espresso —una de las publicaciones de análisis político y social más influyentes de Italia— publicó un reportaje en el que reunió denuncias de organizaciones sociales y sindicales sobre las condiciones laborales y los efectos urbanos vinculados con la Copa del Mundo 2026 en México.

La mirada externa pone sobre la mesa una discusión que en el país apenas comienza a salir de las colonias afectadas hacia el debate público.

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