México

El pan casero que se adapta a todos los gustos: versiones dulces, saladas

Con pocos ingredientes y algo de paciencia, familias enteras encuentran en esta receta la oportunidad de compartir momentos cálidos

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Pan de dulce mexicano, repostería tradicional con sabores auténticos y coloridos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La receta de pancitos caseros destaca como tradición argentina para compartir en reuniones y celebraciones familiares. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aroma a pan recién horneado tiene un poder único: transforma cualquier casa en hogar y convierte una merienda cotidiana en un pequeño festejo.

Hay quienes recuerdan los pancitos caseros como la compañía infaltable del mate o el complemento ideal para una tabla de fiambres en reuniones familiares.

Preparar pancitos caseros es una costumbre que atraviesa generaciones y regiones. Suele hacerse para compartir en cumpleaños, picadas y hasta como solución rápida para una cena improvisada. Las variantes abundan: rellenos, saborizados, neutros, dulces o salados, siempre tiernos y tentadores.

Receta de pancitos caseros

Pan de dulce mexicano, repostería tradicional con sabores auténticos y coloridos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los ingredientes clave para preparar pancitos caseros incluyen harina común, levadura fresca o seca, manteca, agua tibia, azúcar y sal. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los pancitos caseros son pequeñas piezas de pan de miga esponjosa, de forma redondeada y corteza suave, ideales para servir solos, rellenos o acompañando comidas. Admiten distintos sabores y son simples de preparar en cualquier cocina.

Tiempo de preparación

Total: 1 hora 45 minutos aprox.

  • Preparación: 20 minutos
  • Leudado: 1 hora
  • Cocción: 20-25 minutos

Ingredientes

  1. 500 gramos de harina común
  2. 25 gramos de levadura fresca (o 1 sobre de 10 gramos de levadura seca)
  3. 1 cucharada de azúcar
  4. 1 ½ cucharada de sal
  5. 25 gramos de manteca blanda
  6. 250 ml de agua tibia
  7. 1 huevo con un chorrito de leche para pincelar
  8. Pimentón dulce (opcional, para espolvorear)

Opcionales para saborizar:

  1. 100 gramos de queso rallado
  2. 1 cebolla (rehogada en 1 cucharada de manteca)
  3. 2 dientes de ajo y 3 cucharadas de perejil fresco picado
  4. Hierbas frescas a gusto (orégano, ciboulette, albahaca)

Cómo hacer pancitos caseros, paso a paso

Pan de dulce mexicano, repostería tradicional con sabores auténticos y coloridos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pancitos caseros se pueden personalizar con queso rallado, cebolla, ajo, perejil o hierbas frescas, según el gusto de cada familia. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Colocar la harina sobre la mesada y formar un hueco en el centro. Distribuir la sal por los bordes y, en el centro, la levadura, manteca y azúcar.
  2. Agregar el agua tibia de a poco en el centro y disolver la levadura con los dedos, incorporando de a poco la harina hasta formar un bollo blando y apenas pegajoso.
  3. Si querés saborizar, incorporar el ingrediente elegido (queso, cebolla, ajo, hierbas) y amasar durante varios minutos hasta lograr una masa lisa y elástica. Amasá con energía para activar el gluten y obtener buena miga.
  4. Tapar el bollo con un paño limpio y dejar leudar en lugar tibio hasta que duplique su volumen.
  5. Dividir la masa en porciones del tamaño de una pelotita de ping-pong y formar bollitos.
  6. Acomodar en placa enmantecada, separados entre sí, y dejar leudar nuevamente al doble.
  7. Batir el huevo con leche y pincelar cada pancito. Espolvorear con pimentón si se desea.
  8. Llevar a horno precalentado a 180 °C y cocinar hasta que estén dorados y suenen huecos al golpear la base (controlá que no se sequen demasiado).
  9. Retirar y dejar entibiar sobre rejilla antes de servir.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Pan de dulce mexicano, repostería tradicional con sabores auténticos y coloridos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El aroma y la textura esponjosa de los pancitos caseros los convierten en el complemento ideal para mates, picadas o cenas improvisadas en el hogar. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Calorías: 110 kcal
  • Grasas: 1,8 g
  • Carbohidratos: 20 g
  • Proteínas: 3,2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días en bolsa o recipiente hermético. Se pueden freezar ya cocidos por hasta 2 meses. Para consumir, calentar unos minutos en horno o tostadora para que recuperen su textura.

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