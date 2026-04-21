El pan casero que se adapta a todos los gustos: versiones dulces, saladas

El aroma a pan recién horneado tiene un poder único: transforma cualquier casa en hogar y convierte una merienda cotidiana en un pequeño festejo.
Hay quienes recuerdan los pancitos caseros como la compañía infaltable del mate o el complemento ideal para una tabla de fiambres en reuniones familiares.
Preparar pancitos caseros es una costumbre que atraviesa generaciones y regiones. Suele hacerse para compartir en cumpleaños, picadas y hasta como solución rápida para una cena improvisada. Las variantes abundan: rellenos, saborizados, neutros, dulces o salados, siempre tiernos y tentadores.
Receta de pancitos caseros
Los pancitos caseros son pequeñas piezas de pan de miga esponjosa, de forma redondeada y corteza suave, ideales para servir solos, rellenos o acompañando comidas. Admiten distintos sabores y son simples de preparar en cualquier cocina.
Tiempo de preparación
Total: 1 hora 45 minutos aprox.
- Preparación: 20 minutos
- Leudado: 1 hora
- Cocción: 20-25 minutos
Ingredientes
- 500 gramos de harina común
- 25 gramos de levadura fresca (o 1 sobre de 10 gramos de levadura seca)
- 1 cucharada de azúcar
- 1 ½ cucharada de sal
- 25 gramos de manteca blanda
- 250 ml de agua tibia
- 1 huevo con un chorrito de leche para pincelar
- Pimentón dulce (opcional, para espolvorear)
Opcionales para saborizar:
- 100 gramos de queso rallado
- 1 cebolla (rehogada en 1 cucharada de manteca)
- 2 dientes de ajo y 3 cucharadas de perejil fresco picado
- Hierbas frescas a gusto (orégano, ciboulette, albahaca)
Cómo hacer pancitos caseros, paso a paso
- Colocar la harina sobre la mesada y formar un hueco en el centro. Distribuir la sal por los bordes y, en el centro, la levadura, manteca y azúcar.
- Agregar el agua tibia de a poco en el centro y disolver la levadura con los dedos, incorporando de a poco la harina hasta formar un bollo blando y apenas pegajoso.
- Si querés saborizar, incorporar el ingrediente elegido (queso, cebolla, ajo, hierbas) y amasar durante varios minutos hasta lograr una masa lisa y elástica. Amasá con energía para activar el gluten y obtener buena miga.
- Tapar el bollo con un paño limpio y dejar leudar en lugar tibio hasta que duplique su volumen.
- Dividir la masa en porciones del tamaño de una pelotita de ping-pong y formar bollitos.
- Acomodar en placa enmantecada, separados entre sí, y dejar leudar nuevamente al doble.
- Batir el huevo con leche y pincelar cada pancito. Espolvorear con pimentón si se desea.
- Llevar a horno precalentado a 180 °C y cocinar hasta que estén dorados y suenen huecos al golpear la base (controlá que no se sequen demasiado).
- Retirar y dejar entibiar sobre rejilla antes de servir.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 110 kcal
- Grasas: 1,8 g
- Carbohidratos: 20 g
- Proteínas: 3,2 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 3 días en bolsa o recipiente hermético. Se pueden freezar ya cocidos por hasta 2 meses. Para consumir, calentar unos minutos en horno o tostadora para que recuperen su textura.