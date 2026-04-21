México

Diputada de Morena denuncia presunta participación del ICE en capacitación policial en Jalisco rumbo al Mundial 2026

Autoridades mexicanas implementarán medidas de seguridad para las tres sedes mundialistas

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Agentes del ICE
Agentes del ICE

La diputada de Morena, Mery Pozos acusó la presunta participación de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en el entrenamiento de elementos policiales de Jalisco.

De acuerdo con la funcionaria, esto podría formar parte de una estrategia de seguridad para el Mundial 2026, donde la región es una de las sedes.

“Es policía que separa familias, que arresta niños y deporta a las personas de las formas más crueles y violentas está capacitando a nuestros policías en Jalisco y Guadalajara”, declaró.

Por otro lado, manifestó que estas acciones podrían representar riesgos en materia de derechos humanos, ya que los agentes estadounidenses operan bajo medidas conflictivas, especialmente contra migrantes.

Señaló que esto sucede en medio de “la tragedia de un joven con autismo que murió debido a los golpes y abusos de la policía municipal de Guadalajara como denunció su propia madre”.

A partir de ello, Pozos advirtió que estas medidas podrían propiciar intervenciones violentas por parte de las autoridades hacia la población, favoreciendo la normalización de vulneraciones a los derechos humanos.

Por último, cuestionó sobre si existe una posible intervención de elementos de Estados Unidos en el país, especialmente en materia de seguridad local.

Estás acciones podrían vulnerar la soberanía nacional, priorizada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Elemento de seguridad. EFE/ Francisco Guasco
Elemento de seguridad. EFE/ Francisco Guasco

Vigilancia aérea en el Mundial 2026: restringirán vuelos y drones en sedes

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) estableció zonas de vigilancia y protección del espacio aéreo en México con motivo del Mundial de 2026, con el objetivo de reforzar la seguridad durante el torneo.

El acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y contempla restricciones que estarán vigentes del 11 de mayo al 20 de julio, periodo en el que se desarrollará la competencia.

Las medidas delimitan áreas con un radio de 111 kilómetros alrededor de las sedes mundialistas: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Estas zonas no solo abarcan los estadios, sino también espacios de concentración masiva como los Fan Festival, donde se prevé la asistencia de miles de personas.

Dentro de estos perímetros, el espacio aéreo estará sujeto a condiciones especiales, por lo que se restringirá o prohibirá la operación de aeronaves sin autorización, incluidos aviones privados, helicópteros y drones. Quienes requieran realizar vuelos deberán solicitar permiso conforme a los lineamientos establecidos.

Las autoridades llevarán a cabo un monitoreo constante para detectar cualquier actividad y podrán intervenir en caso de incumplimientos, con el fin de garantizar la seguridad durante el evento.

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