Bertha Murciaga, médica del IMSS, murió tras disparos accidentales de policías en Veracruz tras repeler agresión de ladrones

Una persecución contra presuntos delincuentes sobre la autopista México–Tuxpan terminó en tragedia este lunes 20 de abril, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz habrían disparado por error contra el vehículo donde viajaba la doctora Bertha Burciaga Morán, de 38 años, quien perdió la vida en el lugar y cuya muerte encendió llamados sociales y del sector médico para revisar los protocolos en operativos policiales, así como para exigir responsabilidad legal a los uniformados involucrados.

Horas después del incidente, la comunidad médica del norte de Veracruz manifestó su consternación por la pérdida de una profesionista reconocida en la región. Mensajes en redes sociales de compañeros del IMSS en Poza Rica recordaron la trayectoria de Burciaga Morán en el Hospital General de Zona No. 24. Mientras tanto, familiares y amistades demandaron justicia y una investigación transparente sobre el uso de la fuerza y la ausencia de criterios claros para identificar objetivos en operativos de alta tensión.

La confusión letal durante la persecución y las secuelas inmediatas

El operativo se desplegó tras el robo de una camioneta en la zona de Totomoxtle, donde civiles armados agredieron a fuerzas públicas y usaron ponchallantas para facilitar su huida. Elementos estatales iniciaron la persecución sobre la autopista y a la altura de la caseta de cobro número 13 en Tihuatlán abrieron fuego contra una camioneta Volkswagen Tiguan con características similares a la robada momentos antes. De acuerdo con fuentes ministeriales, los agentes habrían confundido el vehículo en que viajaba la médica y otra mujer, creyendo que se trataba de sus agresores.

La doctora murió de inmediato por los disparos a la unidad, mientras que su acompañante resultó herida y recibió atención de urgencia en un hospital del municipio de Tuxpan. Testigos reportaron que los ponchallantas arrojados por los presuntos delincuentes también afectaron a otros automovilistas, complicando la respuesta de cuerpos de auxilio y generando caos vial.

Los presuntos responsables del robo lograron escapar, lo cual ha incrementado la presión social para esclarecer el uso de la fuerza durante la persecución y determinar por qué no se siguieron protocolos para identificar con certeza el objetivo antes de disparar contra civiles.

Exigen esclarecer posible falla en los protocolos y uso de la fuerza

La Fiscalía Regional de Veracruz abrió una carpeta de investigación para reconstruir el desarrollo de los hechos y deslindar responsabilidades. Peritos criminalistas aseguraron las unidades implicadas, incluyendo una patrulla impactada por balas y la camioneta donde murió la doctora. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se realizan pruebas balísticas para confirmar si el fuego provino directo de los elementos estatales. Hasta este martes 21 de abril, ni la gobernadora de Veracruz ni la Secretaría de Seguridad Pública ni la Fiscalía General del Estado han emitido una postura detallada sobre la actuación de los uniformados en el operativo.

La tragedia ha sido interpretada como un episodio más de víctimas colaterales en operativos de seguridad pública en carreteras de Veracruz, donde ciudadanos ajenos al crimen organizado quedan expuestos a decisiones de alto riesgo por parte de autoridades. Organizaciones médicas y familiares de la víctima insisten en que se transparente el avance de la investigación y que el caso no quede en la impunidad.

Indignación social y presión contra la impunidad

En las horas siguientes a la muerte de Bertha Burciaga Morán, surgieron múltiples expresiones públicas de exigencia para aclarar los hechos y responsabilizar penalmente a quienes resulten responsables. Usuarios de redes sociales y colectivos independientes subrayaron la fragilidad de los controles institucionales para proteger la vida de civiles en operativos armados.

El sector médico de Veracruz alerta que esta muerte aumenta el clima de inseguridad para el personal sanitario que se desplaza en la región y expone los riesgos de procedimientos policiales que, por falta de rigor, pueden segar la vida de inocentes sin que existan respuestas inmediatas de las autoridades. Por el momento, la presión social se concentra tanto en la apertura de una investigación imparcial como en el desarrollo de protocolos preventivos para que hechos similares no se repitan en la entidad.

Posteriormente la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz reconoció que la víctima fue alcanzada por las balas, luego de que elementos de esta dependencia repelieran una agresión de presuntos delincuentes:

El comunicado íntegro:

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) brinda información sobre los hechos ocurridos en el norte del Estado el día de ayer.

Efectivos de SSP durante recorridos de vigilancia y disuasión presenciaron el robo de un vehículo en proceso, donde cuatro masculinos portando armas largas, a bordo de un vehículo sedán color azul, despojaban a un masculino de un vehículo tipo SUV color blanco, por lo que iniciaron una persecución en el municipio de Tihuatlán, misma que se extendió hasta la caseta de cobro de Tuxpan.

Durante la persecución, al repeler la agresión por parte de los presuntos infractores de la ley, dos mujeres que viajaban en su vehículo particular resultaron heridas, por lo que el personal de esta Institución priorizó su seguridad, procurando su atención médica inmediata, canalizándolas a los servicios de salud para su valoración, sin embargo, desafortunadamente una de ellas perdió la vida, mientras la otra persona se encuentra estable de salud.

Ante los hechos suscitados, el personal de esta Institución y las armas fueron puestos a disposición de la autoridad competente para la investigación correspondiente.

La doctora Bertha Burciaga Morán murió al ser atacada por policías estatales durante una persecución, producto de una presunta confusión en la autopista México–Tuxpan.

La Fiscalía Regional de Veracruz investiga una posible falla en los protocolos policiales y si el uso de la fuerza fue indebido, tras asegurar las unidades y recoger pruebas balísticas en la escena.

El caso ha generado indignación social y sectorial, con llamados a justicia, transparencia y revisión urgente de las estrategias de seguridad para evitar más víctimas civiles en operativos de alto riesgo.