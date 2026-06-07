¿Cuánto cuesta el gas LP? Este es su precio del 7 al 13 de junio de 2026

Del 7 al 13 de junio de 2026, los consumidores consultan los precios máximos autorizados de gas LP por región y municipio. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la semana del 7 al 13 de junio de 2026, los consumidores pueden consultar los precios máximos autorizados de gas LP establecidos para cada región del país. Esta referencia oficial permite conocer cuánto se debe pagar por kilogramo o litro, dependiendo del municipio donde se realice la compra.

Las variaciones entre localidades responden a distintos factores logísticos y operativos. Aspectos como el traslado del combustible, la capacidad de almacenamiento y la infraestructura disponible influyen en el costo final que llega a los hogares. Por ello, los precios pueden presentar diferencias incluso entre municipios cercanos.

PUBLICIDAD

Contar con esta información ayuda a los usuarios a realizar compras más informadas. Además de facilitar la comparación de tarifas, también contribuye a identificar posibles irregularidades y fomenta una mayor transparencia en un servicio indispensable para millones de familias mexicanas.

Precios del gas LP en algunas regiones del país

Los precios máximos del gas LP se expresan por kilogramo o por litro, según la modalidad de venta en cada localidad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aguascalientes, Aguascalientes — $20.52 por kg | $11.08 por litro

Mezquital del Oro, Zacatecas — $20.96 por kg | $11.32 por litro

Calvillo, Aguascalientes — $20.96 por kg | $11.32 por litro

Cosío, Aguascalientes — $20.88 por kg | $11.28 por litro

Ensenada, Baja California — $19.58 por kg | $10.57 por litro

La Paz, Baja California Sur — $22.39 por kg | $12.09 por litro

Los Cabos, Baja California Sur — $23.08 por kg | $12.46 por litro

Delicias, Chihuahua — $20.21 por kg | $10.91 por litro

Cuauhtémoc, Ciudad de México — $19.86 por kg | $10.72 por litro

Gustavo A. Madero, Ciudad de México — $19.86 por kg | $10.72 por litro

Tepoztlán, Morelos — $19.56 por kg | $10.56 por litro

San Pedro Garza García, Nuevo León — $19.95 por kg | $10.77 por litro

Santiago Textitlán, Oaxaca — $20.40 por kg | $11.02 por litro

Tizayuca, Hidalgo — $19.86 por kg | $10.72 por litro

Puebla, Puebla — $19.53 por kg | $10.55 por litro

San Juan del Río, Querétaro — $19.86 por kg | $10.72 por litro

Huamantla, Tlaxcala — $19.30 por kg | $10.42 por litro

Boca del Río, Veracruz — $19.30 por kg | $10.42 por litro

Lázaro Cárdenas, Quintana Roo — $20.81 por kg | $11.24 por litro

Supervisión oficial y opciones para verificar tarifas

El traslado del combustible, la capacidad de almacenamiento y la infraestructura influyen en las variaciones de precio del gas LP entre municipios. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El esquema de precios máximos continúa siendo una de las principales herramientas para mantener ordenado el mercado de este energético. Al establecer límites semanales, se busca evitar diferencias injustificadas que afecten a los consumidores y generar condiciones más equilibradas para todos los participantes del sector.

PUBLICIDAD

Junto con esta regulación, las autoridades mantienen disponibles mecanismos de consulta para que la población revise los montos autorizados en su zona. Estas plataformas también permiten reportar posibles anomalías, fortaleciendo la vigilancia ciudadana y el cumplimiento de las disposiciones vigentes.

La actualización constante de los tabuladores también impulsa una mayor competencia entre distribuidores. Ajustarse a los rangos permitidos no solo representa una obligación regulatoria, sino que también puede influir en la confianza y preferencia de los clientes.

PUBLICIDAD

Cómo impactan estas tarifas en la economía de los hogares

Las autoridades mantienen mecanismos de consulta para revisar tarifas autorizadas y notificar posibles anomalías, lo que fortalece la vigilancia ciudadana. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comportamiento semanal de los precios máximos tiene efectos directos en el presupuesto familiar, especialmente porque el gas LP sigue siendo uno de los combustibles más utilizados para actividades cotidianas como cocinar o calentar agua. Mantener variaciones controladas ayuda a que los hogares tengan una mejor previsión de sus gastos.

Al mismo tiempo, este mecanismo busca reducir riesgos de especulación dentro de la cadena de distribución. La existencia de parámetros definidos ofrece mayor certidumbre tanto para usuarios como para empresas, favoreciendo un suministro más estable y accesible.

PUBLICIDAD

En un contexto donde los costos de los servicios básicos tienen un peso importante en la economía doméstica, consultar periódicamente las tarifas autorizadas se ha convertido en una práctica útil para tomar decisiones de compra con mayor información y evitar pagos por encima de los montos establecidos.