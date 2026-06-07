¿Cuánto cuesta el gas LP? Este es su precio del 7 al 13 de junio de 2026

Durante la semana del 7 al 13 de junio de 2026, los consumidores pueden consultar los precios máximos autorizados de gas LP establecidos para cada región del país. Esta referencia oficial permite conocer cuánto se debe pagar por kilogramo o litro, dependiendo del municipio donde se realice la compra.
Las variaciones entre localidades responden a distintos factores logísticos y operativos. Aspectos como el traslado del combustible, la capacidad de almacenamiento y la infraestructura disponible influyen en el costo final que llega a los hogares. Por ello, los precios pueden presentar diferencias incluso entre municipios cercanos.
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Contar con esta información ayuda a los usuarios a realizar compras más informadas. Además de facilitar la comparación de tarifas, también contribuye a identificar posibles irregularidades y fomenta una mayor transparencia en un servicio indispensable para millones de familias mexicanas.
Precios del gas LP en algunas regiones del país
- Aguascalientes, Aguascalientes — $20.52 por kg | $11.08 por litro
- Mezquital del Oro, Zacatecas — $20.96 por kg | $11.32 por litro
- Calvillo, Aguascalientes — $20.96 por kg | $11.32 por litro
- Cosío, Aguascalientes — $20.88 por kg | $11.28 por litro
- Ensenada, Baja California — $19.58 por kg | $10.57 por litro
- La Paz, Baja California Sur — $22.39 por kg | $12.09 por litro
- Los Cabos, Baja California Sur — $23.08 por kg | $12.46 por litro
- Delicias, Chihuahua — $20.21 por kg | $10.91 por litro
- Cuauhtémoc, Ciudad de México — $19.86 por kg | $10.72 por litro
- Gustavo A. Madero, Ciudad de México — $19.86 por kg | $10.72 por litro
- Tepoztlán, Morelos — $19.56 por kg | $10.56 por litro
- San Pedro Garza García, Nuevo León — $19.95 por kg | $10.77 por litro
- Santiago Textitlán, Oaxaca — $20.40 por kg | $11.02 por litro
- Tizayuca, Hidalgo — $19.86 por kg | $10.72 por litro
- Puebla, Puebla — $19.53 por kg | $10.55 por litro
- San Juan del Río, Querétaro — $19.86 por kg | $10.72 por litro
- Huamantla, Tlaxcala — $19.30 por kg | $10.42 por litro
- Boca del Río, Veracruz — $19.30 por kg | $10.42 por litro
- Lázaro Cárdenas, Quintana Roo — $20.81 por kg | $11.24 por litro
Supervisión oficial y opciones para verificar tarifas
El esquema de precios máximos continúa siendo una de las principales herramientas para mantener ordenado el mercado de este energético. Al establecer límites semanales, se busca evitar diferencias injustificadas que afecten a los consumidores y generar condiciones más equilibradas para todos los participantes del sector.
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Junto con esta regulación, las autoridades mantienen disponibles mecanismos de consulta para que la población revise los montos autorizados en su zona. Estas plataformas también permiten reportar posibles anomalías, fortaleciendo la vigilancia ciudadana y el cumplimiento de las disposiciones vigentes.
La actualización constante de los tabuladores también impulsa una mayor competencia entre distribuidores. Ajustarse a los rangos permitidos no solo representa una obligación regulatoria, sino que también puede influir en la confianza y preferencia de los clientes.
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Cómo impactan estas tarifas en la economía de los hogares
El comportamiento semanal de los precios máximos tiene efectos directos en el presupuesto familiar, especialmente porque el gas LP sigue siendo uno de los combustibles más utilizados para actividades cotidianas como cocinar o calentar agua. Mantener variaciones controladas ayuda a que los hogares tengan una mejor previsión de sus gastos.
Al mismo tiempo, este mecanismo busca reducir riesgos de especulación dentro de la cadena de distribución. La existencia de parámetros definidos ofrece mayor certidumbre tanto para usuarios como para empresas, favoreciendo un suministro más estable y accesible.
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En un contexto donde los costos de los servicios básicos tienen un peso importante en la economía doméstica, consultar periódicamente las tarifas autorizadas se ha convertido en una práctica útil para tomar decisiones de compra con mayor información y evitar pagos por encima de los montos establecidos.
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