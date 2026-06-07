México

¿Cuánto cuesta el gas LP? Este es su precio del 7 al 13 de junio de 2026

Los montos autorizados cambian según la ubicación y sirven como referencia para que los usuarios comparen costos, detecten cobros fuera de rango y planifiquen mejor sus gastos domésticos

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Vista aérea de dos tanques de gas LP grandes y oxidados sobre un tejado de concreto. Alrededor, techos de tejas y casas en un entorno urbano bajo un cielo azul claro.
Del 7 al 13 de junio de 2026, los consumidores consultan los precios máximos autorizados de gas LP por región y municipio. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la semana del 7 al 13 de junio de 2026, los consumidores pueden consultar los precios máximos autorizados de gas LP establecidos para cada región del país. Esta referencia oficial permite conocer cuánto se debe pagar por kilogramo o litro, dependiendo del municipio donde se realice la compra.

Las variaciones entre localidades responden a distintos factores logísticos y operativos. Aspectos como el traslado del combustible, la capacidad de almacenamiento y la infraestructura disponible influyen en el costo final que llega a los hogares. Por ello, los precios pueden presentar diferencias incluso entre municipios cercanos.

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Contar con esta información ayuda a los usuarios a realizar compras más informadas. Además de facilitar la comparación de tarifas, también contribuye a identificar posibles irregularidades y fomenta una mayor transparencia en un servicio indispensable para millones de familias mexicanas.

Precios del gas LP en algunas regiones del país

Dos tanques de gas LP amarillos y oxidados se encuentran sobre una plataforma de concreto en una azotea, con edificios y un cielo azul claro de fondo.
Los precios máximos del gas LP se expresan por kilogramo o por litro, según la modalidad de venta en cada localidad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Aguascalientes, Aguascalientes — $20.52 por kg | $11.08 por litro
  • Mezquital del Oro, Zacatecas — $20.96 por kg | $11.32 por litro
  • Calvillo, Aguascalientes — $20.96 por kg | $11.32 por litro
  • Cosío, Aguascalientes — $20.88 por kg | $11.28 por litro
  • Ensenada, Baja California — $19.58 por kg | $10.57 por litro
  • La Paz, Baja California Sur — $22.39 por kg | $12.09 por litro
  • Los Cabos, Baja California Sur — $23.08 por kg | $12.46 por litro
  • Delicias, Chihuahua — $20.21 por kg | $10.91 por litro
  • Cuauhtémoc, Ciudad de México — $19.86 por kg | $10.72 por litro
  • Gustavo A. Madero, Ciudad de México — $19.86 por kg | $10.72 por litro
  • Tepoztlán, Morelos — $19.56 por kg | $10.56 por litro
  • San Pedro Garza García, Nuevo León — $19.95 por kg | $10.77 por litro
  • Santiago Textitlán, Oaxaca — $20.40 por kg | $11.02 por litro
  • Tizayuca, Hidalgo — $19.86 por kg | $10.72 por litro
  • Puebla, Puebla — $19.53 por kg | $10.55 por litro
  • San Juan del Río, Querétaro — $19.86 por kg | $10.72 por litro
  • Huamantla, Tlaxcala — $19.30 por kg | $10.42 por litro
  • Boca del Río, Veracruz — $19.30 por kg | $10.42 por litro
  • Lázaro Cárdenas, Quintana Roo — $20.81 por kg | $11.24 por litro

Supervisión oficial y opciones para verificar tarifas

Vista exterior de dos tanques de gas LP verdes conectados por una manguera, frente a una casa mexicana con techo rojo, plantas frondosas y flores rosadas y rojas bajo el sol.
El traslado del combustible, la capacidad de almacenamiento y la infraestructura influyen en las variaciones de precio del gas LP entre municipios. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El esquema de precios máximos continúa siendo una de las principales herramientas para mantener ordenado el mercado de este energético. Al establecer límites semanales, se busca evitar diferencias injustificadas que afecten a los consumidores y generar condiciones más equilibradas para todos los participantes del sector.

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Junto con esta regulación, las autoridades mantienen disponibles mecanismos de consulta para que la población revise los montos autorizados en su zona. Estas plataformas también permiten reportar posibles anomalías, fortaleciendo la vigilancia ciudadana y el cumplimiento de las disposiciones vigentes.

La actualización constante de los tabuladores también impulsa una mayor competencia entre distribuidores. Ajustarse a los rangos permitidos no solo representa una obligación regulatoria, sino que también puede influir en la confianza y preferencia de los clientes.

Cómo impactan estas tarifas en la economía de los hogares

Siete tanques de gas LP desgastados apilados contra una pared de concreto con pintura descascarada amarilla y blanca. Un cactus en maceta sobre un taburete de madera.
Las autoridades mantienen mecanismos de consulta para revisar tarifas autorizadas y notificar posibles anomalías, lo que fortalece la vigilancia ciudadana. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comportamiento semanal de los precios máximos tiene efectos directos en el presupuesto familiar, especialmente porque el gas LP sigue siendo uno de los combustibles más utilizados para actividades cotidianas como cocinar o calentar agua. Mantener variaciones controladas ayuda a que los hogares tengan una mejor previsión de sus gastos.

Al mismo tiempo, este mecanismo busca reducir riesgos de especulación dentro de la cadena de distribución. La existencia de parámetros definidos ofrece mayor certidumbre tanto para usuarios como para empresas, favoreciendo un suministro más estable y accesible.

En un contexto donde los costos de los servicios básicos tienen un peso importante en la economía doméstica, consultar periódicamente las tarifas autorizadas se ha convertido en una práctica útil para tomar decisiones de compra con mayor información y evitar pagos por encima de los montos establecidos.

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