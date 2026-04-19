México

Clima en Mérida: la predicción para este 19 de abril

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Guardar
Probabilidad de lluvia para este día (Gobierno de Yucatán)
Probabilidad de lluvia para este día (Gobierno de Yucatán)

En la época del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

A continuación el reporte meteorológico esperado en las próximas horas para Mérida este 19 de abril:

En Mérida se espera una temperatura máxima de 34 grados centígrados y una mínima de 23 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 25% durante el día y del 1% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 72% en el transcurso del día y del 65% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 46 kilómetros por hora en el día y los 41 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se prevé que los rayos ultravioleta alcancen un nivel de hasta 8.

El pronóstico del clima en Mérida (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Mérida (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuál es el clima en Mérida

Mérida y en general la península de Yucatán, se caracteriza por tener un temporal cálido subhúmedo con lluvias durante el verano. La temperatura promedio en dicha región es de 26.6 grados.

Esta zona yucateca también tiene una temporada larga de lluvias, que va del mes de mayo hasta enero, aunque también puede haber precipitaciones en los meses secos, sin embargo, éstas no duran más allá de una hora y no son un impedimento para hacer actividades en las playas.

La temporada más calurosa es de abril a agosto, cuando el termómetro asciende hasta los 40 grados, mientras que de septiembre a enero son frecuentes los vientos que nublan y refrescan la ciudad.

Mérida posee un clima cálido sub-húmedo. (Secretaría de Turismo)
Mérida posee un clima cálido sub-húmedo. (Secretaría de Turismo)

Cuál es el clima en México

México es un país privilegiado, pues su ubicación geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una zona megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer parte al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este contexto, no es de extrañar que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son excesivamente altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el calentamiento global y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a verse con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las graves inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un aumento en el número de contingencias ambientales en las principales ciudades, como es el caso de la capital mexicana.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en MéridaClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Monterrey

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Monterrey

Temperaturas en Tijuana: prepárate antes de salir de casa

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Temperaturas en Tijuana: prepárate antes de salir de casa

Clima: las temperaturas que predominarán este 19 de abril en Culiacán Rosales

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima: las temperaturas que predominarán este 19 de abril en Culiacán Rosales

América vs Toluca EN VIVO: Águilas y Diablos llegan al Azteca buscando asegurar su pase a la Liguilla

Sigue el minuto a minuto del encuentro de la Jornada 15 de la Liga MX en el Coloso de Santa Úrsula

América vs Toluca EN VIVO: Águilas y Diablos llegan al Azteca buscando asegurar su pase a la Liguilla

Tris: los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores

El sorteo de Tris se celebra cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Tris: los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a un integrante de “Los Torrijos”, banda dedicada al secuestro, extorsión y robo de transporte de carga en el Edomex

Detienen a un integrante de “Los Torrijos”, banda dedicada al secuestro, extorsión y robo de transporte de carga en el Edomex

“El Güero Palma” recibirá atención médica inmediata por orden de un juez: señala haber sido ignorado en El Altiplano

Localizan con vida a Rogelio Poblete, titular de Agua de Malinalco, Edomex

Detienen a Salomón Barragán, alias “El Salo”, presunto líder de una célula del CJNG en Baja California

En festivales de música: así operaba el narco húngaro János Balla, alias Dániel Takács, que se escondía en Cancún

ENTRETENIMIENTO

Así se vivió el concierto de Andrea Bocelli junto a Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana desde el Zócalo de la CDMX

Así se vivió el concierto de Andrea Bocelli junto a Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana desde el Zócalo de la CDMX

Hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula vuelve a ser captado públicamente en una fiesta exclusiva de Coachella

Coachella 2026: estos son los horarios en México para ver a Justin Bieber, The Strokes, Morat y más este 18 de abril

Dónde y cuándo se estrena “Día de Muertos”, la película mexicana de terror que la está rompiendo en el FICG 2026

Donghae de Super Junior debuta como solista: fecha y horario del lanzamiento de su primer álbum “ALIVE” en México

DEPORTES

América vs Toluca EN VIVO: Águilas y Diablos llegan al Azteca buscando asegurar su pase a la Liguilla

América vs Toluca EN VIVO: Águilas y Diablos llegan al Azteca buscando asegurar su pase a la Liguilla

Chivas aplasta 5-0 a Puebla en el Estadio Akron y siguen líderes absolutos de la Liga MX

México golea 6-0 a Puerto Rico con doblete de Charlyn Corral en su camino a Brasil 2027

Chivas se alista para jugar sin el Tala Rangel

Chicharito Hernández se engancha con fan en una dinámica por redes y causa polémica