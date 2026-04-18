Senado pide reforzar prevención de violencia sexual infantil en escuelas e incluir protección animal como materia

Related Urban Development Group y las Escuelas Públicas de Miami-Dade firmaron un acuerdo para construir más de 300 viviendas de ingresos mixtos en South Miami dirigidas a docentes. (Miami Homes for All)

La Comisión de Educación del Senado de la República aprobó medidas para fortalecer la prevención de la violencia sexual infantil y la protección animal en el sistema educativo nacional.

La Comisión presidida por Raúl Morón Orozco exhortó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a las autoridades educativas de las 32 entidades federativas a reforzar los programas para prevenir, tratar y sancionar la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.

En un comunicado, el Seando indicó que el dictamen aprobado incluyó el llamado a intensificar la coordinación interinstitucional entre autoridades de distintos órdenes de gobierno, de manera que se fortalezcan las acciones de prevención, identificación y atención de la violencia sexual infantil en escuelas, en línea con las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU.

La Comisión pidió a las dependencias educativas que promuevan el acompañamiento y la capacitación del personal docente para detectar y canalizar posibles casos.

En el mismo sentido, el Senado avaló que los planes y programas de estudio integren contenidos orientados a fomentar una cultura de protección y trato digno hacia los animales.

El objetivo es que el sistema educativo reconozca a los animales como seres sintientes y promueva la prevención del maltrato, la crueldad y el abandono, así como la tenencia responsable y el bienestar animal.

El dictamen subrayó que el sistema educativo debe impulsar un cambio cultural profundo al establecer con claridad la erradicación del abandono animal y la promoción del trato digno, en congruencia con la reforma constitucional publicada el 2 de diciembre de 2024, la cual prohíbe el maltrato y obliga al Estado mexicano a garantizar su protección.

Durante la sesión, Víctor Hugo Pérez, director de Abasto Social de Leche para el Bienestar, expuso que el programa busca combatir la pobreza y la carencia alimentaria entre la población vulnerable, con una infraestructura de 10 plantas que industrializan leche comprada a más de tres mil ochenta productores mexicanos.

El funcionario explicó que se modificaron las reglas de operación para que personas de hasta 17 años puedan acceder al beneficio, y planteó convenios de colaboración con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Comisión de Educación del Senado.

Raúl Morón solicitó que la propuesta de convenio se formalizara para su análisis y eventual firma.