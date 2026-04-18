Detienen al influencer “El Taurus” en Culiacán por intento de homicidio en su negocio de carnitas

Su detención fue realizada por elementos de la FGE Sinaloa. Crédito: Instagram - @carnitas-taurus-fit

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa detuvo a Juan Carlos “N”, también conocido como “El Taurus”, por su probable participación en el delito de homicidio calificado con ventaja en grado de tentativa.

El influencer, propietario del negocio Carnitas Fit en Culiacán, fue arrestado después de que presuntamente agredió con un arma de fuego a una persona en su establecimiento el pasado 9 de abril.

Sin embargo, en días recientes “El Taurus” contó su versión mediante su cuenta de Tiktok, en la que señaló que él se defendió de una amenaza con arma de fuego por parte otro sujeto.

Según la FGE Sinaloa, la detención se realizó este 17 de abril a través de la Unidad Especializada en Aprehensiones, con apoyo de la Policía de Investigación del grupo Ares.

El caso se integró a partir de una carpeta de investigación de la Unidad del Ministerio Público de lo Penal de Tramitación Común, Región Centro, que recopiló las pruebas para solicitar la orden judicial.

El detenido quedó a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, que deberá definir su situación jurídica.

La versión oficial de la FGE Sinaloa

La Fiscalía informó que el hecho investigado ocurrió en la colonia Emiliano Zapata, donde Juan Carlos “N” habría atacado a un hombre con un arma de fuego dentro de su negocio, hecho que fue denunciado.

Tras el incidente, la autoridad judicial giró una orden de aprehensión, cumplimentada por los agentes este mismo día, 17 de abril.

El influencer fue presentado en la FGE Sinaloa. Crédito: FGE Sinaloa

El comunicado no detalló el estado de la víctima ni precisó si hubo lesiones graves, pero confirmó que el delito se persigue bajo la figura de tentativa de homicidio calificado.

Las diligencias incluyeron la recopilación de testimonios y la revisión de la escena, según la carpeta de investigación de la FGE.

Testimonios en redes sociales

Antes de su detención, “El Taurus” subió diversos videos a su cuenta de TikTok para narrar su versión de los hechos.

En el primero, el empresario afirmó que el agresor entró a su negocio, lo amenazó con un arma y lo golpeó en la cabeza con la cacha. Relató que el intruso portaba un maletín con guantes, bolsas de plástico, cinta gris, martillo y un taladro.

El Taurus suele compartir detalles de su negocio en redes sociales. Crédito: Instagram

Dijo: “El morro se metió aquí a apuntarme con un arma que me dijo que me iba a llevar la chingada, le apuntó a mi esposa con el arma. Ahora resulta que él es el ofendido y yo soy el responsable”.

En su testimonio, sostuvo que sólo se defendió dentro del local, y cuestionó que las autoridades lo consideraran responsable de los hechos.

Señaló que el joven agresor dijo ser carnicero.

El propio Taurus negó tener problemas con alguien y dijo: “Yo soy una persona de trabajo. No tengo vicios, no fumo, hago ejercicio, soy un hombre de familia”.

El impacto en su negocio

En un segundo video, Juan Carlos “N” agradeció el apoyo de sus seguidores y aseguró que tanto él como su esposa se encontraban bien, pese a las lesiones sufridas.

Mostró una herida en la cabeza y reiteró que presentó una denuncia ante la autoridad.

“El Taurus” afirmó que la persona que entró a su negocio habría sido enviada por alguien más y que le ofrecieron veinte mil pesos para cometer la agresión.

Dijo textualmente: “A esa persona que fue y se metió a mi negocio, fue una persona que mandaron y le ofrecieron veinte mil pesos.”

El influencer señaló que su negocio Carnitas Fit continuó operando tras el incidente, aunque uno de sus trabajadores temió regresar.

Explicó que mantiene sus actividades laborales y negó tener deudas o conflictos con terceros: “Yo no tengo problemas con nadie. Al único que le debo es al banco”.

El Taurus concluyó su mensaje asegurando que su prioridad era proteger a su familia y empleados.