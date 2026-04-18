México

Detienen al influencer “El Taurus” en Culiacán por intento de homicidio en su negocio de carnitas

El propietario de “Carnitas Fit” había denunciado hace unos días que se defendió en su establecimiento

Guardar
Su detención fue realizada por elementos de la FGE Sinaloa. Crédito: Instagram - @carnitas-taurus-fit
Su detención fue realizada por elementos de la FGE Sinaloa. Crédito: Instagram - @carnitas-taurus-fit

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa detuvo a Juan Carlos “N”, también conocido como “El Taurus”, por su probable participación en el delito de homicidio calificado con ventaja en grado de tentativa.

El influencer, propietario del negocio Carnitas Fit en Culiacán, fue arrestado después de que presuntamente agredió con un arma de fuego a una persona en su establecimiento el pasado 9 de abril.

Sin embargo, en días recientes “El Taurus” contó su versión mediante su cuenta de Tiktok, en la que señaló que él se defendió de una amenaza con arma de fuego por parte otro sujeto.

Según la FGE Sinaloa, la detención se realizó este 17 de abril a través de la Unidad Especializada en Aprehensiones, con apoyo de la Policía de Investigación del grupo Ares.

El caso se integró a partir de una carpeta de investigación de la Unidad del Ministerio Público de lo Penal de Tramitación Común, Región Centro, que recopiló las pruebas para solicitar la orden judicial.

El detenido quedó a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, que deberá definir su situación jurídica.

La versión oficial de la FGE Sinaloa

La Fiscalía informó que el hecho investigado ocurrió en la colonia Emiliano Zapata, donde Juan Carlos “N” habría atacado a un hombre con un arma de fuego dentro de su negocio, hecho que fue denunciado.

Tras el incidente, la autoridad judicial giró una orden de aprehensión, cumplimentada por los agentes este mismo día, 17 de abril.

El influencer fue presentado en la FGE Sinaloa. Crédito: FGE Sinaloa
El influencer fue presentado en la FGE Sinaloa. Crédito: FGE Sinaloa

El comunicado no detalló el estado de la víctima ni precisó si hubo lesiones graves, pero confirmó que el delito se persigue bajo la figura de tentativa de homicidio calificado.

Las diligencias incluyeron la recopilación de testimonios y la revisión de la escena, según la carpeta de investigación de la FGE.

Testimonios en redes sociales

Antes de su detención, “El Taurus” subió diversos videos a su cuenta de TikTok para narrar su versión de los hechos.

En el primero, el empresario afirmó que el agresor entró a su negocio, lo amenazó con un arma y lo golpeó en la cabeza con la cacha. Relató que el intruso portaba un maletín con guantes, bolsas de plástico, cinta gris, martillo y un taladro.

El Taurus suele compartir detalles de su negocio en redes sociales. Crédito: Instagram
El Taurus suele compartir detalles de su negocio en redes sociales. Crédito: Instagram

Dijo: “El morro se metió aquí a apuntarme con un arma que me dijo que me iba a llevar la chingada, le apuntó a mi esposa con el arma. Ahora resulta que él es el ofendido y yo soy el responsable”.

En su testimonio, sostuvo que sólo se defendió dentro del local, y cuestionó que las autoridades lo consideraran responsable de los hechos.

Señaló que el joven agresor dijo ser carnicero.

El propio Taurus negó tener problemas con alguien y dijo: “Yo soy una persona de trabajo. No tengo vicios, no fumo, hago ejercicio, soy un hombre de familia”.

El impacto en su negocio

En un segundo video, Juan Carlos “N” agradeció el apoyo de sus seguidores y aseguró que tanto él como su esposa se encontraban bien, pese a las lesiones sufridas.

Mostró una herida en la cabeza y reiteró que presentó una denuncia ante la autoridad.

“El Taurus” afirmó que la persona que entró a su negocio habría sido enviada por alguien más y que le ofrecieron veinte mil pesos para cometer la agresión.

Dijo textualmente: “A esa persona que fue y se metió a mi negocio, fue una persona que mandaron y le ofrecieron veinte mil pesos.”

El influencer señaló que su negocio Carnitas Fit continuó operando tras el incidente, aunque uno de sus trabajadores temió regresar.

Explicó que mantiene sus actividades laborales y negó tener deudas o conflictos con terceros: “Yo no tengo problemas con nadie. Al único que le debo es al banco”.

El Taurus concluyó su mensaje asegurando que su prioridad era proteger a su familia y empleados.

Temas Relacionados

InfluencerDetenciónSinaloaCuliacánFiscalíamexico-seguridadmexico-noticias

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús CDMX hoy 17 de abril?: Línea 3 del STC presenta retrasos en todas sus estaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús CDMX hoy 17 de abril?: Línea 3 del STC presenta retrasos en todas sus estaciones

AICM: estos son los vuelos cancelados y demorados de este viernes

Con cientos de miles de pasajeros al día, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México llega a sufrir alteraciones en su operación

AICM: estos son los vuelos cancelados y demorados de este viernes

EN VIVO: Se espera un clima caluroso en CDMX y fuertes lluvias en Jalisco, Colima y Michoacán

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este viernes

EN VIVO: Se espera un clima caluroso en CDMX y fuertes lluvias en Jalisco, Colima y Michoacán

Aarón Mercury lanza un nuevo reto a Mario Bautista a pocos días de su pelea en Supernova Génesis 2026

El duelo entre los creadores de contenido incluye una apuesta, lo que aumenta la expectativa en redes sociales y plataformas digitales

Aarón Mercury lanza un nuevo reto a Mario Bautista a pocos días de su pelea en Supernova Génesis 2026

Temblor hoy 17 de abril en México: Sismológico reporta nuevo sismo de 4.5 en Michoacán

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este viernes

Temblor hoy 17 de abril en México: Sismológico reporta nuevo sismo de 4.5 en Michoacán
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marín Oseguera Cervantes: el hermano de “El Mencho” que eligió una vida lejos del crimen

Marín Oseguera Cervantes: el hermano de “El Mencho” que eligió una vida lejos del crimen

Ejecutan a agente del Ministerio Público en el sur del Edomex

Integrantes de La Chokiza golpean y amenazan a menor en Ecatepec por deuda de su tío

Defensa identificó a casi 4 mil elementos con posibles nexos criminales entre 2012 y 2018, según documentos de Guacamaya Leaks

Detienen con armas y droga a tres presuntos integrantes de “La Unión Tepito” tras operativo en la colonia Anáhuac de la CDMX

ENTRETENIMIENTO

Aarón Mercury lanza un nuevo reto a Mario Bautista a pocos días de su pelea en Supernova Génesis 2026

Aarón Mercury lanza un nuevo reto a Mario Bautista a pocos días de su pelea en Supernova Génesis 2026

Milly Alcock, protagonista de Supergirl, estará en México: fecha, sede y cómo asistir

Coachella 2026: Horario de México para el show de Sabrina Carpenter de hoy 17 de abril con posible aparición de Madonna

Hoy soy el Chef: lista completa de famosos confirmados para la competencia de cocina más famosa de Televisa

Karely Ruiz aclara si hay consecuencias legales con Alfredo Adame tras enfrentamiento en Ring Royale

DEPORTES

Coldplay se presentará en el medio tiempo de la final del Mundial 2026

Coldplay se presentará en el medio tiempo de la final del Mundial 2026

WrestleMania 42: estos son los luchadores mexicanos que estarán en el magno evento de la WWE

WWE WrestleMania 42: cartelera, a qué hora y dónde verlo EN VIVO desde México la Noche 1 y 2

Chiquete Orozco culpa a Paunovic por la derrota de Chivas en la final contra Tigres

Tim Howard lanza predicción sobre Selección de Estados Unidos rumbo al Mundial 2026