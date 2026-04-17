Dos días después de agredir verbalmente a periodista de Canal 44, presidente municipal de Zapopan ofrece disculpas

Juan José Frangie, acusó a la periodista de realizar “golpeteo” y demeritó su labor periodística (Imagen Ilustrativa)

El presidente municipal de Zapopan, Jalisco, Juan José Frangie, se disculpó este viernes con la periodista Isaura López Villalobos, de Canal 44, por la manera violenta en la que le respondió cuando ella le realizó varios cuestionamientos sobre la situación del municipio.

En solo dos párrafos, y dos días después de la agresión —que quedó grabada en video— el funcionario publicó un mensaje en sus redes sociales donde se disculpó con la periodista.

“Te ofrezco una sincera disculpa por la indebida forma en que respondí a tus preguntas. Tienes mi respeto a tu trabajo profesional como periodista”, se lee en la primera parte del mensaje.

“Siempre mantendré una relación positiva contigo y todos los medios de comunicación, especialmente con los que informan sobre Zapopan”, finalizó.

¿Cómo fue la agresión a la reportera de Canal 44?

El pronunciamiento del político surgió tras el ataque que realizó a la periodista Isaura Villalobos, cuando lo cuestionó sobre temas sensibles como la vivienda y la calidad del agua en el municipio. Estas preguntas motivaron una reacción inadecuada por parte del edil, quien respondió con declaraciones que generaron preocupación en el gremio periodístico.

Durante una entrevista, Juan José Frangie, acusó a la periodista de realizar “golpeteo” y concluyó con una frase que generó controversia: “Lástima que se murió el que los dirigía”, en alusión al exrector de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla López.

La declaración surgió después de que la periodista insistiera en las quejas ciudadanas, lo que llevó a Frangie a mostrar una actitud de incomodidad y molestia, quien además demeritó su labor como periodista acusando de tendenciosas y poco importantes sus preguntas.

Juan José Frangie, acusó a la periodista de realizar “golpeteo” (Captura de pantalla)

Al respecto, especialistas y voces ciudadanas han señalado que el papel de cualquier funcionario es atender y responder a los problemas planteados por la población, en lugar de desestimar los cuestionamientos o convertirlos en motivo de confrontación con la prensa. El incidente pone en el centro del debate la responsabilidad de los servidores públicos para mantener un diálogo respetuoso, incluso ante preguntas incómodas.

Organizaciones como el Observatorio Sobre Libertad de Expresión y Violencia Contra Periodistas expresó su preocupación por la agresión verbal dirigida a Isaura López. Reconocieron la trayectoria de la periodista, quien ha trabajado durante casi dos décadas en diferentes medios y cuya labor se ha distinguido por la integridad y el respeto hacia su gremio y sus entrevistados.

Ante la polémica, el presidente municipal optó por matizar lo ocurrido y reiterar públicamente su respeto hacia el ejercicio periodístico en Zapopan.

Esta postura buscó suavizar la controversia y subrayar la importancia de mantener un diálogo abierto con los medios de comunicación, así como de garantizar que la labor informativa pueda desarrollarse en un ambiente de respeto y libertad, sin embargo, el video difundido en redes sociales habla más que el mensaje posteado por el funcionario.