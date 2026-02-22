México

La Universidad de Guadalajara suspendió clases y emitió recomendaciones tras la muerte de “El Mencho”, líder del CJNG

La institución educativa dirigió recomendaciones a la comunidad universitaria y a la población en general

Guardar
El anuncio fue realizado mediante
El anuncio fue realizado mediante los canales oficiales de la institución. Crédito: Universidad de Guadalajara

La Universidad de Guadalajara anunció la suspensión de todas sus actividades académicas y administrativas luego de la confirmación de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La decisión, comunicada tras los hechos de violencia registrados en distintas regiones de Jalisco, incluyó también un llamado a la comunidad universitaria y a la sociedad para priorizar la seguridad y la información responsable.

Según información compartida por la universidad, se tomó esta determinación tras establecer comunicación permanente con autoridades estatales y federales, en un contexto de operativos de seguridad y alerta máxima en la entidad.

La suspensión, que aplica para el siguiente lunes 23 de febrero de 2026, busca reducir los riesgos asociados a traslados y movimientos en zonas afectadas por los recientes acontecimientos.

Medidas preventivas para la comunidad universitaria

La Universidad de Guadalajara solicitó a estudiantes, docentes, trabajadoras y trabajadores universitarios evitar desplazamientos no esenciales y permanecer en sus hogares mientras persista la situación.

En el comunicado, la institución recomendó atender únicamente las indicaciones emitidas por las autoridades y subrayó la importancia de no compartir información no verificada, rumores ni contenidos provenientes de redes sociales sin confirmación institucional.

El líder criminal fue abatido
El líder criminal fue abatido por fuerzas federales la mañana de este 22 de enero de 2026. (Anayeli Tapia/Infobae)

Además, la institución señaló que los dos medios de comunicación universitarios, Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara, estarán haciendo cobertura y brindando información puntual y verificada sobre el desarrollo de los acontecimientos, con el objetivo de mantener informada a la ciudadanía.

“La desinformación contribuye a generar incertidumbre y alarma innecesaria entre la población”, señala el pronunciamiento oficial.

Suspensión en recintos culturales y eventos

La medida anunciada por la Universidad de Guadalajara abarca también la suspensión de actividades y eventos en todos los recintos culturales universitarios.

Además, detallaron que espacios como el Auditorio Telmex, el Teatro Diana y el Teatro Experimental de Jalisco permanecerán cerrados hasta nuevo aviso, junto con el resto de los espacios culturales gestionados por la casa de estudios.

Esta acción busca proteger la integridad de la comunidad y de los asistentes a las actividades culturales programadas, según la universidad

Monitoreo y comunicación oficial

La institución reiteró que mantiene un monitoreo permanente de la evolución de los acontecimientos en coordinación con autoridades de todas las regiones del estado.

La comunidad universitaria y la sociedad en general recibirán información oportuna a través de los canales oficiales institucionales. El llamado a la ciudadanía es a mantenerse informada por vías oficiales y evitar la difusión de información no confirmada.

La Universidad de Guadalajara enfatizó que el bienestar y la tranquilidad de estudiantes, docentes y trabajadores, así como de sus familias, constituyen la prioridad máxima en este contexto, por lo que la suspensión de actividades se mantendrá hasta que existan condiciones seguras para el regreso a las labores académicas y administrativas.

Temas Relacionados

El MenchoCJNGSeguridadUniversidad de GuadalajaraAbatidosCártel Jalisco Nueva GeneraciónGuadalajaraJaliscoNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

“Eviten salidas incensarías”, pide Jorge Guillén Rico, Secretario de Seguridad Pública de León, tras hacer un llamado a no salir de casa

La vida cotidiana cambió abruptamente en distintos estados tras los enfrentamientos y quemas, mientras las autoridades piden mantenerse alerta y no difundir rumores

“Eviten salidas incensarías”, pide Jorge

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales CDMX y Edomex hoy 22 de enero: reportan accesos

Luego de que abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, diferentes puntos carreteros presentan cierres. Hasta el momento no se registran afectaciones en el Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales

EDOMEX inicia protocolo de seguridad tras muerte de El Mencho

La captura y posterior deceso del narcotraficante desató reacción de integrantes del CJNG

EDOMEX inicia protocolo de seguridad

La calidad del aire en la CDMX este 22 de febrero

Una mala calidad del aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede causar daños en la salud para las personas que realizan actividades al aire libre

La calidad del aire en

Gobernador de Jalisco declara alerta máxima: suspenden actividades y pide a la ciudadanía permanecer en casa tras muerte de “El Mencho”

Pablo Lemus señaló que se encuentra en contacto permanente con García Harfuch para dar seguimiento a los protocolos de seguridad

Gobernador de Jalisco declara alerta
MÁS NOTICIAS

NARCO

Gobernador de Jalisco declara alerta

Gobernador de Jalisco declara alerta máxima: suspenden actividades y pide a la ciudadanía permanecer en casa tras muerte de “El Mencho”

Sheinbaum reconoce a las Fuerzas Armadas por el operativo contra el Mecho

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en carreteras, CDMX y Edomex hoy 22 de enero: diversas vialidades sin paso por quema de vehículos

Ricardo Monreal reconoce operativo en Tapalpa y destaca liderazgo de Sheinbaum tras abatimiento de “El Mencho”

Caos en la Central del Norte: suspenden corridas al occidente tras muerte de “El Mencho”

ENTRETENIMIENTO

Cancelan concierto de Kali Uchis

Cancelan concierto de Kali Uchis y otros eventos en Jalisco por operativos tras muerte del Mencho

Estos son los influencers que se burlaron de El Mencho y terminaron muertos: ‘El Pirata de Culiacán’, uno de ellos

Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”: los corridos y polémicas del exlíder del CJNG que dejaron huella en la música

Jawy Méndez: “Soy showman y atleta”, así enfrenta las críticas antes de su próxima pelea en artes marciales mixtas

Javier Ceriani acusa a Ángela Aguilar de alentar campaña de odio y amenazas contra Cazzu y su hija

DEPORTES

Liga MX suspende el Querétaro

Liga MX suspende el Querétaro vs Juárez FC en el Estadio Corregidora por inseguridad tras la muerte de “El Mencho”

Quién es Auston Matthews, jugador con raíces mexicanas que ganó medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno

Cancelan partidos de la Liga MX en Jalisco tras abatimiento del ‘Mencho’, líder del CJNG : “La decisión más sensata”

Cancelan Clásico Nacional Femenil por abatimiento del Mencho

Jawy Méndez: “Soy showman y atleta”, así enfrenta las críticas antes de su próxima pelea en artes marciales mixtas