La Universidad de Guadalajara suspendió clases y emitió recomendaciones tras la muerte de “El Mencho”, líder del CJNG

El anuncio fue realizado mediante los canales oficiales de la institución. Crédito: Universidad de Guadalajara

La Universidad de Guadalajara anunció la suspensión de todas sus actividades académicas y administrativas luego de la confirmación de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La decisión, comunicada tras los hechos de violencia registrados en distintas regiones de Jalisco, incluyó también un llamado a la comunidad universitaria y a la sociedad para priorizar la seguridad y la información responsable.

Según información compartida por la universidad, se tomó esta determinación tras establecer comunicación permanente con autoridades estatales y federales, en un contexto de operativos de seguridad y alerta máxima en la entidad.

La suspensión, que aplica para el siguiente lunes 23 de febrero de 2026, busca reducir los riesgos asociados a traslados y movimientos en zonas afectadas por los recientes acontecimientos.

Medidas preventivas para la comunidad universitaria

La Universidad de Guadalajara solicitó a estudiantes, docentes, trabajadoras y trabajadores universitarios evitar desplazamientos no esenciales y permanecer en sus hogares mientras persista la situación.

En el comunicado, la institución recomendó atender únicamente las indicaciones emitidas por las autoridades y subrayó la importancia de no compartir información no verificada, rumores ni contenidos provenientes de redes sociales sin confirmación institucional.

El líder criminal fue abatido por fuerzas federales la mañana de este 22 de enero de 2026. (Anayeli Tapia/Infobae)

Además, la institución señaló que los dos medios de comunicación universitarios, Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara, estarán haciendo cobertura y brindando información puntual y verificada sobre el desarrollo de los acontecimientos, con el objetivo de mantener informada a la ciudadanía.

“La desinformación contribuye a generar incertidumbre y alarma innecesaria entre la población”, señala el pronunciamiento oficial.

Suspensión en recintos culturales y eventos

La medida anunciada por la Universidad de Guadalajara abarca también la suspensión de actividades y eventos en todos los recintos culturales universitarios.

Además, detallaron que espacios como el Auditorio Telmex, el Teatro Diana y el Teatro Experimental de Jalisco permanecerán cerrados hasta nuevo aviso, junto con el resto de los espacios culturales gestionados por la casa de estudios.

Esta acción busca proteger la integridad de la comunidad y de los asistentes a las actividades culturales programadas, según la universidad

Monitoreo y comunicación oficial

La institución reiteró que mantiene un monitoreo permanente de la evolución de los acontecimientos en coordinación con autoridades de todas las regiones del estado.

La comunidad universitaria y la sociedad en general recibirán información oportuna a través de los canales oficiales institucionales. El llamado a la ciudadanía es a mantenerse informada por vías oficiales y evitar la difusión de información no confirmada.

La Universidad de Guadalajara enfatizó que el bienestar y la tranquilidad de estudiantes, docentes y trabajadores, así como de sus familias, constituyen la prioridad máxima en este contexto, por lo que la suspensión de actividades se mantendrá hasta que existan condiciones seguras para el regreso a las labores académicas y administrativas.