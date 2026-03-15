México

Ring Royale: esposo de Karely Ruiz golpea a Alfredo Adame tras careo organizado por Poncho de Nigris

El inesperado enfrentamiento desató polémica en el pesaje oficial, calentando los ánimos a horas del evento en Monterrey

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Jhon Echeverry justifica su agresión
Jhon Echeverry justifica su agresión a Alfredo Adame en redes sociales tras meses de insultos hacia Karely Ruiz. (RS)

La Arena Monterrey vivió un clima de máxima tensión en la previa del Ring Royale 2026, con la venta total de boletos y el anuncio de una asistencia récord para el domingo 15 de marzo.

Aunque la expectativa inicial giraba en torno a la función de boxeo, los incidentes en el pesaje oficial desplazaron el foco hacia los conflictos personales de los protagonistas, avivando la polémica en el espectáculo mexicano.

El pesaje oficial del Ring Royale 2026 se convierte en escenario de enfrentamientos entre Alfredo Adame y Jhon Echeverry, esposo de Karely Ruiz. (Instagram: @emilianosldsnc)

Alfredo Adame y esposo de Karely Ruiz encienden las redes con enfrentamiento

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando Jhon Echeverry, esposo de Karely Ruiz, interceptó a Alfredo Adame a la salida del pesaje.

El conflicto se desencadenó tras una serie de insultos reiterados hacia la creadora de contenido por parte del actor, lo que ocasionó que Echeverry lanzará un golpe en la mejilla a Adame.

La intervención inmediata del equipo de seguridad del ganador de La Granja VIP evitó que la situación escalara, por lo que ambos terminaron por retirarse del lugar.

El pesaje oficial provocó reacciones
El pesaje oficial provocó reacciones intensas y discusiones que transformaron la expectativa del espectáculo en la Arena Monterrey. (Instagram / Captura de pantalla)

Momentos después, el esposo de Ruiz compartió su versión en redes sociales, donde explicó que la agresión fue motivada por “meses de insultos hacia su mujer”.

Me tocó educar al anciano de Alfredo Adame, para que no le siga diciendo p*ta a mi esposa, porque a las mujeres se les respeta”, publicó; y añadió: “Te tocó defenderte con tus gorilas porque solo no puedes porque estás muy anciano; ojalá te partan tu maíz mañana en la pelea”.

El incidente elevó la expectativa en torno al evento, que ahora es visto como el más tensionado del año. Además, el recinto prevé un lleno total, con boletos agotados desde inicios de mes.

El pesaje oficial del Ring
El pesaje oficial del Ring Royale 2026 se convierte en escenario de enfrentamientos entre Alfredo Adame y Jhon Echeverry, esposo de Karely Ruiz. crédito @karinagarciaoficiall/IG

Karely Ruiz y Marcela Mistral: rivalidad encendida en el pesaje

Cabe mencionar que no solo los hombres protagonizaron enfrentamientos. El “Duelo de Divas” entre Karely Ruiz y Marcela Mistral estalló fuera del cuadrilátero durante el pesaje oficial.

Ambas cumplieron con el peso, pero la verdadera pelea comenzó cuando Ruiz empujó a Mistral, reactivando viejos conflictos televisivos.

Poncho de Nigris, organizador y conductor del evento, intervino físicamente para evitar que la disputa escalara, usando el cinturón dorado como barrera. “Este es el cinturón y este se lo tienen que ganar mañana”, afirmó.

La rivalidad entre Karely Ruiz
La rivalidad entre Karely Ruiz y Marcela Mistral se intensifica con un enfrentamiento físico durante el pesaje oficial. (Facebook)

Cartelera, artistas invitados y alternativas de transmisión

La función de Ring Royale 2026 incluye una cartelera estelar compuesta por celebridades y creadores de contenido. Además de los duelos principales:

  • Alfredo Adame frente a Carlos Trejo
  • Karely Ruiz contra Marcela Mistral

Destacan los combates de Aldo de Nigris ante Nicola Porcella, Abelito con Bull Terrier y Alberto del Río contra Chuy Almada. También se disputará un enfrentamiento doble entre Kyliezz y Georgiana frente a Alexis Mvgler y Velvetine.

El espectáculo se complementará con la presentación musical de Luis R. Conríquez y batallas de freestyle entre RC, Ghetto Living, Aczino y Azuky. Mientars que, la actriz y cantante Elaine Haro entonará el Himno Nacional Mexicano al inicio de la velada.

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