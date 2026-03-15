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¡Explota Alfredo Adame! Tras bofetada del esposo de Karely Ruiz y advierte: “Va a haber denuncia penal”

El ambiente del Ring Royale se tensó tras un altercado inesperado entre el esposo de la influencer y el reconocido actor y conductor

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La previa del Ring Royale
La previa del Ring Royale se vio empañada por una agresión entre Alfredo Adame y el esposo de Karely Ruiz, generando polémica en el evento. (Sergio Mayer Es, YouTube

La previa del Ring Royale terminó envuelta en polémica luego de un enfrentamiento que involucró a Alfredo Adame, Karely Ruiz y el esposo de la modelo.

En medio de la discusión, la pareja de Ruiz propinó una bofetada a Adame frente a los asistentes, lo que generó momentos de tensión y obligó a que el equipo de seguridad interviniera para evitar que el conflicto escalara. El episodio ocurrió ante medios de comunicación y diversas figuras vinculadas al espectáculo.

Horas después del altercado, el actor aseguró que iniciará acciones legales. Lejos de mostrarse afectado por lo ocurrido, afirmó que el incidente no cambiará sus planes dentro del evento ni su preparación para subir al ring.

Un careo que terminó fuera de control

El esposo de Karely Ruiz
El esposo de Karely Ruiz abofeteó a Alfredo Adame durante el pesaje público del Ring Royale, causando tensión y la intervención de seguridad.

El encuentro se desarrollaba como parte de la dinámica previa al espectáculo, donde los participantes fueron convocados para un pesaje público. La intención era presentar a los protagonistas y abordar las controversias que rodean la función.

Sin embargo, la presencia de Karely Ruiz y su esposo alteró el ambiente del evento. Durante el intercambio, Adame insistió en continuar el diálogo frente al público, situación que generó incomodidad visible en la modelo.

La tensión creció en cuestión de segundos hasta desembocar en la agresión física. Testigos señalaron que el momento causó sorpresa entre los asistentes y que la seguridad del evento intervino rápidamente para separar a los involucrados.

La reacción de Alfredo Adame tras el golpe

El pesaje oficial del Ring Royale 2026 se convierte en escenario de enfrentamientos entre Alfredo Adame y Jhon Echeverry, esposo de Karely Ruiz. (Instagram: @emilianosldsnc)

Después del incidente, Alfredo Adame confirmó que prepara una denuncia penal contra el esposo de Karely Ruiz por la agresión ocurrida durante el evento, esto ante los micrófonos de Ernesto Buitrón.

“Va a haber denuncia penal, por supuesto. Ya hablé con el abogado de de Nigris y va a haber denuncia penal”, declaró cuando fue cuestionado sobre las acciones que tomará tras lo sucedido.

El conductor también señaló que el altercado puso en riesgo la organización del espectáculo. “Puso en peligro todo. Puso en peligro todo”, afirmó al referirse a la intervención del esposo de la influencer.

Adame asegura que el escándalo no afectará su pelea

Jhon Echeverry justifica su agresión
Jhon Echeverry justifica su agresión a Alfredo Adame en redes sociales tras meses de insultos hacia Karely Ruiz. (RS)

A pesar de la polémica, Alfredo Adame aseguró que el episodio no alterará su estado de ánimo ni su preparación para la pelea que tiene programada en el evento.

“Yo estoy perfectamente bien. A mí eso ni me altera ni me cambia la jugada”, expresó al ser cuestionado sobre cómo se siente después del altercado ocurrido horas antes.

El conductor también dejó claro que mantiene su enfoque en el combate que protagonizará contra Carlos Trejo, uno de los enfrentamientos más comentados de la cartelera del Ring Royale, evento que ha generado gran expectativa entre el público por la mezcla de espectáculo, rivalidades y celebridades.

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