Gala Chilanga en CDMX: el Monumento a la Revolución se transforma en una pasarela por tres noches

El Monumento a la Revolución en Ciudad de México hospeda la Gala Chilanga, evento gratuito que impulsa la moda local y la economía creativa. (Instagram monumentoalarevolucion)

El Monumento a la Revolución se convierte en el escenario principal de la Gala Chilanga, un evento gratuito que busca impulsar la moda local y la economía creativa en la Ciudad de México.

Del 10 al 12 de abril, más de 100 tiendas y colectivos transforman este espacio emblemático en una pasarela al aire libre, donde convergen tradición textil, diseño contemporáneo y comercio comunitario.

El evento, organizada por la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) y la Secretaría de Cultura, abre una ventana para que diseñadores, comerciantes y comunidades indígenas dialoguen con el público capitalino.

El evento presenta actividades que van desde desfiles públicos hasta mercados y talleres, convirtiendo al Monumento a la Revolución en un polo de encuentro entre lo clásico y lo emergente.

La Gala Chilanga transforma el Monumento a la Revolución en una pasarela al aire libre, impulsando la moda local y la economía creativa de la Ciudad de México del 10 al 12 de abril. (Cultura Ciudad de México)

Fechas y horarios: tres noches de moda y tradición

La Gala Chilanga se lleva a cabo del 10 al 12 de abril, con actividades cada noche de 19:30 a 21:00 horas. El formato de pasarela pública permite que cualquier persona pueda asistir y conocer de cerca las propuestas de la moda nacional, pues cada jornada tiene un enfoque temático distinto:

10 de abril: Noche dedicada a bodas y grandes celebraciones, con énfasis en vestidos de novia y trajes de gala.

11 de abril: Protagonismo del textil tradicional y la artesanía mexicana, donde destacan bordados y prendas con herencia comunitaria.

12 de abril: Espacio para la moda urbana y contemporánea, con presencia de streetwear, reciclaje creativo y expresiones juveniles como el vogue.

Gala Chilanga, un evento gratuito que impulsa la moda local y la economía creativa, celebrado en el icónico Monumento a la Revolución de la Ciudad de México. (Gemini)

Actividades y participantes: moda, comunidad y creatividad

El evento reúne a diseñadores independientes, comerciantes, escuelas de diseño, colectivos, comunidades indígenas y negocios familiares. El Monumento a la Revolución se convierte en un corredor donde se presentan:

Pasarelas abiertas para todo público.

Mercados y talleres que muestran procesos de creación textil.

Intercambio entre tradición y vanguardia.

La Gala Chilanga busca fortalecer la economía creativa y la identidad barrial, generando espacios para la interacción y el aprendizaje entre productores y asistentes.

La Gala Chilanga convierte el Monumento a la Revolución en un epicentro de moda local y economía creativa en la Ciudad de México, fomentando el diseño contemporáneo y el comercio comunitario. (Cultura Ciudad de México)

Más sobre el evento: Calle de las Novias y Mercado Granaditas como protagonistas

La Calle de las Novias, con más de 100 años de historia y cerca de 165 tiendas especializadas, es uno de los ejes comerciales representados en la Gala.

La participación de este corredor reafirma la importancia de la industria nupcial en la vida económica de la ciudad. Junto a ella, más de 100 tiendas del Centro Histórico y del Mercado Granaditas, así como colectivos que ven la moda como medio de identidad y motor económico, se suman al evento.

Participación de comercios históricos y nuevos colectivos.

Reconocimiento al oficio textil tradicional y contemporáneo.

Espacios de encuentro entre productores y público.