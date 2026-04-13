Por qué debería considerar el ahorro voluntario para mi retiro

El ahorro voluntario ofrece flexibilidad total en montos y periodicidad de depósitos, permitiendo aportaciones desde un peso y adaptadas a cualquier objetivo -CUARTOSCURO.COM

El ahorro voluntario en la cuenta de Afore permite incrementar la pensión al sumar aportaciones adicionales a las obligatorias, aprovechando beneficios fiscales y financieros.

Según la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), una persona de 25 años con ingreso base de 21 mil 538 pesos mensuales y que cotiza al IMSS puede duplicar su pensión si ahorra de manera voluntaria y constante hasta la jubilación.

La Consar indica que una mujer que inicia su cotización bajo estos parámetros y mantiene una densidad de cotización de 80% recibirá una pensión de 10 mil 865 pesos sin ahorro voluntario.

Si realiza aportaciones voluntarias regulares, la pensión podría subir hasta 21 mil 538 pesos, bajo un supuesto de rendimiento neto real anual de 4% y renta vitalicia sin beneficiarios.

Para un hombre con las mismas condiciones, la pensión base sería de 11 mil 415 pesos y también podría alcanzar los 21 mil 538 pesos con ahorro voluntario, de acuerdo con el ejercicio publicado por la dependencia en su portal.

El ahorro voluntario puede integrarse a la subcuenta de la Afore mediante depósitos electrónicos, transferencias, pago en caja en bancos como Citibanamex, HSBC, BBVA o Santander, y en tiendas de conveniencia como 7-Eleven, Chedraui o Farmacias del Ahorro.

También es posible hacer descuentos vía Sistema Único de Autodeterminación (SUA) si así se acuerda con la empresa. Las Afores ofrecen la opción de domiciliar las aportaciones, permitiendo que el titular defina el monto y la periodicidad, incluso a partir de 1 peso. Este ahorro puede usarse para metas de corto, mediano o largo plazo.

Las aportaciones complementarias para el retiro solo pueden cobrarse al alcanzar la vejez y obedecen a normativas estrictas de permanencia y retiro.

El ahorro voluntario permite duplicar el monto de la pensión según la CONSAR

La Consar sostiene que el ahorro voluntario genera rendimientos al invertirse en instrumentos financieros diversificados. Los intereses compuestos incrementan el saldo final con el paso de los años.

Además, las aportaciones voluntarias para el retiro pueden deducirse del pago anual de impuestos, siempre que cumplan la permanencia mínima que exige la ley. Las personas pueden elegir cuánto y cuándo ahorrar, y las instituciones han desarrollado aplicaciones móviles para facilitar las operaciones.

Las aportaciones complementarias solo pueden retirarse al llegar a la vejez

Las aportaciones complementarias a la cuenta de Afore solo son accesibles al cumplir la edad de retiro. Estos depósitos también otorgan beneficios, pero están sujetos a las restricciones legales para retiros anticipados.

La Consar advierte que la esperanza de vida de las mujeres es mayor y que enfrentan más interrupciones laborales y sueldos más bajos, por lo que recomienda convertir el ahorro voluntario en una estrategia central para la estabilidad económica en la vejez.

El Buró de Entidades Financieras compara comisiones y servicios de las Afores

El Buró de Entidades Financieras publica información sobre productos, comisiones, reclamaciones, cláusulas contractuales y sanciones de cada Afore. Quien desee comparar servicios o mejorar su ahorro puede consultar el sitio www.buro.gob.mx para evaluar el desempeño de cada administradora.

Todos los trámites relacionados con el ahorro voluntario son gratuitos. La información oficial está disponible en los portales de las propias Afores y en el sitio de la Consar.