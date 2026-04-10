Al menos un muerto tras ataque armado contra edificio policial en el norte de México

Ciudad de México, 10 abr (EFE).- Un ataque armado contra una comandancia de policía municipal y una vivienda en el estado de Zacatecas (centro-norte de México) dejó este viernes al menos una persona fallecida, según informaron las autoridades.

Los hechos ocurrieron en el municipio de Trinidad García de la Cadena, donde un grupo armado perpetró una agresión contra el edificio que alberga la jefatura policial y un domicilio particular, de acuerdo con los primeros reportes.

El secretario de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes, detalló en un mensaje público que el ataque se registró durante la madrugada y fue perpetrado por "un grupo de la delincuencia organizada que incursionó desde el estado de Jalisco (oeste)".

El funcionario explicó que la cercanía con Jalisco convierte a la región en un "área gris de operación", que facilita el desplazamiento de organizaciones criminales.

"Porque los grupos de la delincuencia se trasladan de este estado a esta zona, pero también hay que señalar que es una región que desgraciadamente tiene algunos municipios que todavía tienen deficiencias en sus policías municipales", señaló.

Entre estos municipios "vulnerables", mencionó a Trinidad García de la Cadena, Tlaltenango, El Teúl, Mezquital del Oro, Santa María y Tepechitlán.

El ataque provocó daños en instalaciones de seguridad y patrullas, además de generar una intensa movilización de fuerzas federales y estatales, según reportes de medios locales.

La violencia desató temor entre los habitantes, con comercios cerrados y calles vacías durante la mañana, de acuerdo con los reportes.

En 2025, el estado de Zacatecas registró una reducción en homicidios dolosos en línea con la tendencia nacional (unos 68 homicidios diarios en el país), han persistido los episodios de alto impacto en el estado, incluidos enfrentamientos armados y ataques contra corporaciones de seguridad en distintas regiones.

Zacatecas fue uno de los estados afectados por una ola de violencia en febrero pasado, con narcobloqueos y ataques, tras el operativo federal en el que fue abatido el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.