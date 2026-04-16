México

Resultados del sorteo Melate, Revancha y Revanchita de hoy miércoles 15 de abril

Enseguida los resultados del sorteo Melate dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Guardar
Gana millones con el Melate, Revancha y Revanchita
El Melate sortea millones de pesos cada semana. (Jovani Pérez)

Estos son los números ganadores del sorteo 4200 del Melate, Revancha y Revanchita de este miércoles 15 de abril llevado a cabo por la Lotería Nacional, una de las principales loterías de México que entrega millones de pesos en premios y que esta noche cuenta con una bolsa acumulada de 95.3 millones de pesos.

Cuida bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para recoger el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se pierda.

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para reclamar tu dinero. Una vez vencido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se dan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita

Melate:

  • Sorteo: 4200.
  • Resultado: 16 17 34 35 46 53.
  • Número adicional: 56.

Melate Revancha:

  • Sorteo: 4200.
  • Resultado: 7 15 17 22 45 51.

Melate Revanchita:

  • Sorteo: 4200.
  • Resultado: 10 25 30 35 38 48.

La Lotería Nacional celebra un sorteo del Melate, Revancha y Revanchita tres veces por semana, todos los miércoles, viernes y domingo a laa 21:00 horas.

¿Cómo ganar Melate?

Los ganadores del sorteo de Melate (Cuartoscuro)
Los ganadores del sorteo de Melate (Cuartoscuro)

Con 15 pesos puedes conseguir un volante de Melate con el que podrás jugar de tres formas diferentes. El volante de Melate tiene cinco casilleros de 56 números cada uno, para jugar hasta cinco combinaciones distintas.

Escoge seis números por cada casillero que deseas jugar, esos serán los números que tendrás que buscar en los resultados publicados por Pronósticos.

También tienes la opción de decirle los números a tu agente de Pronósticos para que los meta por ti al sistema sin necesidad de usar el volante.

Ahora bien, si no sabes qué número seleccionar, puedes dejarlo todo a la suerte y pedir un “Metálico”, es decir, que el sistema elija por ti los seis números de forma aleatoria.

La urna sacará seis esferas al azar con sus números correspondientes. Para ganar, los números de tu boleto deberán coincidir con un mínimo de dos números, si más números coinciden, mayor será tu premio.

¿Cómo se juega Melate Revancha y Melate Revanchita?

Cómo jugar al Melate

Melate Revancha y Melate Revanchita básicamente es una segunda y tercera oportunidad que Melate te da para ganar el sorteo con tu misma apuesta.

Solo tienes que llenar en el boleto el apartado de Revancha y/o Revanchita, también puedes decirle a tu agente de pronósticos que lo haga por ti, además de pagar 10 pesos adicionales por Revancha y cinco pesos más por Revanchita.

Es decir, si juegas Melate, Melate Revancha y Melate Revanchita, estarías apostando 30 pesos y ganas un premio desde los dos números acertados.

¿Qué es la Lotería Nacional?

(Cuartoscuro)
(Cuartoscuro)

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de la celebración de sorteos con premios en efectivo.

Los recursos son destinados a la asistencia pública, es decir, captar dinero para gobierno federal y que es reorientado a procurar la igualdad aquellos mexicanos posibilidad de satisfacer por sí mismos sus urgentes necesidades.

La Lotería Nacional tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, porque recibe no recursos presupuestales del Gobierno Federal, se autofinancia con las ganancias de los sorteos que realiza.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

MelateMelate Retro y Revancha MéxicoLoterías de MéxicoÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Alessandra Rosaldo explota con la prensa por cuestionamientos sobre el supuesto patrimonio de Eugenio Derbez

La cantante y actriz considera riesgoso que medios difundan supuestos patrimonios millonarios

Alessandra Rosaldo explota con la prensa por cuestionamientos sobre el supuesto patrimonio de Eugenio Derbez

Cómo hacer suero casero para frenar la deshidratación por el calor y la diarrea

La receta sugerida por expertos puede salvarte cuando el acceso a medicinas es complicado y tu cuerpo necesita reponer líquidos rápido

Cómo hacer suero casero para frenar la deshidratación por el calor y la diarrea

Cuál era el millonario sueldo de Alan Pulido en Chivas, delantero que se aproxima al retiro

El futbolista de 35 años se quedó sin equipo a mitad de torneo y se aleja de las canchas

Cuál era el millonario sueldo de Alan Pulido en Chivas, delantero que se aproxima al retiro

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 15 de abril: pronostican fuertes tormentas en estos estados

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este miércoles

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 15 de abril: pronostican fuertes tormentas en estos estados

¿Por qué México regala petróleo a Cuba?

El gobierno de Claudia Sheinbaum defiende los envíos como ayuda humanitaria, mientras crecen las críticas internas y la presión internacional

¿Por qué México regala petróleo a Cuba?
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a 9 de la Operativa Barredora del CJNG por asesinato y abandono de cuerpos en la Feria de Puebla

Procesan a 9 de la Operativa Barredora del CJNG por asesinato y abandono de cuerpos en la Feria de Puebla

De México a EEUU: sentencian a mexicano que transformaba metanfetamina líquida en droga de alta pureza

Viajaba con la cocaína escondida entre papayas: autoridades detienen en Sonora a conductor de tráiler

Procesan a mujer vinculada con extorsiones a nombre del CJNG en la CDMX: su cuenta bancaria recibía los depósitos

Se hicieron pasar por miembros de un cártel para extorsionarlos con 300 mil pesos: así fue su rescate en Oaxaca

ENTRETENIMIENTO

Lucha Moreno, mamá de Mimí de Flans, fue parte de Ventaneando y así lamentó su muerte Pati Chapoy: “Qué tristeza”

Lucha Moreno, mamá de Mimí de Flans, fue parte de Ventaneando y así lamentó su muerte Pati Chapoy: “Qué tristeza”

Cuánto gastan los seguidores de  El Temach por sus conferencias de “Modo Guerra”

En pleno furor de ‘Malcolm, el de En Medio’ en México, Frankie Muniz descarta otra temporada: “Estamos fuera”

Ocesa se disculpa por el retraso en el concierto de Soda Stereo del Palacio de los Deportes

Pedro Infante: anuncian exposición y concierto gratis en CDMX, homenaje al ídolo a 69 años de su adiós

DEPORTES

Cuál era el millonario sueldo de Alan Pulido en Chivas, delantero que se aproxima al retiro

Cuál era el millonario sueldo de Alan Pulido en Chivas, delantero que se aproxima al retiro

¿André Pierre-Gignac renovará con Tigres?: esto se sabe

Liga MX: Dónde ver todos los partidos de la jornada 15 del Clausura 2026 este fin de semana

Pumas habría ofertado por el astro brasileño Philippe Coutinho

Dueños del Estadio Azteca desmienten que asientos no tengan visibilidad a la cancha tras remodelación