Feria del Libro en Ecatepec 2026: lugar y fecha del evento cultural

Feria del libro en Ecatepec. (Pexels)

La Feria del Libro de Ecatepec regresa en su segunda edición como un espacio dedicado a la promoción de la lectura, el conocimiento y la cultura en el municipio.

Este evento busca acercar a la población a diversas expresiones literarias y artísticas, consolidándose como un lugar accesible para todas las edades.

Con una oferta variada que combina literatura, música y actividades, la celebración se perfila como un punto de encuentro para lectores, escritores y público en general. Además, representa una oportunidad para fomentar el aprendizaje y fortalecer los programas culturales de la comunidad mexiquense a través de experiencias divertidas y enriquecedoras.

Fecha y lugar de la Feria del Libro en Ecatepec

El evento cultural se llevará a cabo del 22 al 26 de abril de 2026 en la Explanada Municipal de Ecatepec. Durante estos días, el recinto será sede de múltiples dinámicas diseñadas para promover la lectura y el acceso a la cultura en un ambiente abierto e incluyente.

Hasta el momento, no hay información sobre horarios o posibles costos para acceder alguna actividad en el lugar. Autoridades pidieron estar al pendiente de las redes sociales del municipio para mayores detalles.

Actividades

El programa contempla una amplia variedad de propuestas culturales y artísticas pensadas para distintos públicos, entre las que destacan:

Conferencias

Música en vivo

Presentaciones de danza

Presentación de libros

Exposiciones

Actividades culturales

Estas actividades buscan incentivar el interés por la lectura de los asistentes y ofrecer espacios de expresión para artistas y creadores, haciendo de la feria una experiencia llena de conocimiento y formativa.

Feria del Libro de Ecatepec. (redes sociales)