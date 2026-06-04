La parte de la sábila que puede dañar tus riñones y que nadie te dice cuando te la recomiendan

El látex amarillo de la sábila, situado justo debajo de la corteza de la hoja, puede causar daño renal si se consume. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La popularidad de la sábila (Aloe vera) como remedio natural se ha extendido en todo el mundo, impulsada por su imagen de planta benigna y el respaldo de tradiciones ancestrales.

Sin embargo, existe una parte de la hoja que representa un riesgo real para la salud renal y que suele pasar desapercibida en las recomendaciones populares: el látex amarillo, ubicado justo debajo de la corteza.

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Esta sustancia, muchas veces mezclada con el gel transparente en preparaciones caseras, concentra compuestos que pueden desencadenar daños graves en los riñones y otros órganos, según advierte el National Institutes of Health (NIH) y la Mayo Clinic.

Anatomía de la hoja y el origen del peligro

La hoja de Aloe vera es una estructura compartimentada. El interior alberga el gel parenquimatoso —transparente y mucilaginoso—, seguro en dosis controladas y con posibles propiedades antiinflamatorias.

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Pero entre la corteza y el gel, una delgada capa vascular contiene el látex o acíbar, un exudado amarillo-pardusco de sabor amargo que la planta utiliza como defensa.

El NIH y la Mayo Clinic coinciden en que es precisamente este látex el principal responsable de los efectos secundarios y riesgos renales asociados al consumo inadecuado de sábila.

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El látex es rico en aloína y otras antraquinonas, compuestos que pueden resultar altamente tóxicos si se ingieren.

La contaminación accidental del gel con esta fracción es frecuente cuando se manipula la planta sin el conocimiento adecuado para separar completamente el látex del resto de la hoja.

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La hoja de Aloe vera tiene un gel transparente en el centro, considerado seguro, pero entre la corteza y el gel se encuentra el látex amarillo, una sustancia amarga que la planta produce como defensa y que puede ser tóxica si se ingiere. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué le sucede a los riñones cuando se exponen al látex de sábila?

Diversos estudios recogidos por el NIH demuestran que la aloína y la aloe-emodina, principales componentes del látex, se transforman en el intestino grueso en moléculas bioactivas capaces de inducir daño directo al epitelio renal.

Este mecanismo implica dos riesgos: la pérdida de líquidos y electrolitos por diarrea severa y la citotoxicidad directa sobre las células tubulares del riñón.

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La exposición repetida o a dosis elevadas puede causar insuficiencia renal aguda en pocos días.

Según la Mayo Clinic, los síntomas incluyen reducción abrupta del volumen urinario, deshidratación severa, debilidad muscular y trastornos del ritmo cardíaco por alteración de los niveles de potasio en sangre.

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¿Por qué el látex de sábila es tan tóxico para los riñones?

Las antraquinonas presentes en el látex, como la aloína, al ser absorbidas y filtradas por los riñones, pueden provocar necrosis y apoptosis de las células tubulares, además de inflamación aguda del intersticio renal.

El NIH destaca que la diarrea intensa inducida por estas sustancias también genera una rápida pérdida de agua y potasio, agravando el daño renal y aumentando el riesgo de complicaciones graves.

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La combinación de deshidratación, hipopotasemia y citotoxicidad directa crea un entorno donde el riñón pierde su capacidad de filtración, lo que puede derivar en la acumulación peligrosa de desechos en la sangre y poner en riesgo la vida del paciente.

El látex de sábila contiene antraquinonas como la aloína, que pueden dañar las células renales y, junto con la deshidratación, aumentar el riesgo de insuficiencia renal grave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evidencia clínica y advertencias regulatorias

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) prohibió en 2002 el uso de látex de sábila como laxante de venta libre, debido a la falta de pruebas de seguridad a largo plazo y los reportes de efectos adversos graves.

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Además, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) lo clasificó como posible carcinógeno para los humanos (grupo 2B), especialmente cuando se consume en forma de extractos no purificados de hoja entera, como advierte el NIH.

Interacciones peligrosas con medicamentos

La hipopotasemia provocada por el látex de sábila no solo daña los riñones, sino que también potencia la toxicidad de medicamentos como la digoxina y agrava los efectos secundarios de diuréticos y antidiabéticos, según la Mayo Clinic.

Esta combinación puede desencadenar arritmias cardíacas o hipoglucemias graves.

Además, el consumo de sábila puede aumentar el riesgo de hemorragias si se asocia con anticoagulantes, y complicar la recuperación tras cirugías por su efecto sobre la coagulación.

¿Cómo evitar el riesgo? Separar el gel del látex

La única forma segura de aprovechar los beneficios del Aloe vera y evitar el riesgo renal es garantizar la eliminación total del látex antes de consumir el gel o utilizarlo en preparados.

El NIH recomienda cortar la hoja, dejarla escurrir verticalmente durante varias horas para drenar el látex amarillo y retirar cuidadosamente la corteza antes de extraer el gel.

El gel debe lavarse varias veces hasta que no queden restos amarillentos; solo así se reduce el riesgo de toxicidad.

Esta infografía detalla los riesgos de interacciones entre la sábila y diversos medicamentos, ofreciendo pautas para su consumo seguro y la prevención de complicaciones graves como arritmias y hemorragias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evitar la contaminación del gel y consumir solo productos certificados y purificados es la clave para prevenir riesgos a la salud.