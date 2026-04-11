¿Quieres heredar en vida sin riesgos? El beneficio de la “Donación con Usufructo” para que tus hijos sean dueños pero tú conserves la casa

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La donación con usufructo vitalicio permite a padres transferir la propiedad de una casa a sus hijos en vida y evitar disputas legales futuras, sin perder el derecho a habitar el inmueble o rentarlo. Esta figura protege el patrimonio familiar, ya que los padres mantienen el control sobre el bien mientras estén vivos y los hijos adquieren en ese momento la nuda propiedad, es decir, la titularidad en papel.

Este trámite debe realizarse ante notario y exige el pago de impuestos por adquisición, pero representa un ahorro considerable frente a los costos de juicios sucesorios y honorarios de abogados. El proceso puede reducir los gastos hasta por decenas de miles de pesos y agiliza la transferencia del bien en caso de fallecimiento del usufructuario.

El hijo es dueño, pero el padre conserva el uso de la casa

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La donación con usufructo separa dos derechos: el hijo recibe la nuda propiedad, lo que significa que es dueño en los registros públicos, pero no puede disponer del inmueble mientras el padre conserve el usufructo. El padre tiene el derecho exclusivo a habitar la casa, modificarla, o incluso rentarla y quedarse con el ingreso de la renta. Esta protección es vital para evitar desalojos o ventas no autorizadas durante la vida del donante.

El trámite requiere notario y pago de impuestos

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La donación con usufructo se formaliza en una escritura pública ante notario y debe inscribirse en el registro de la propiedad correspondiente. El hijo paga el impuesto por adquisición de inmueble, cuyo monto depende del valor catastral y varía según la entidad federativa. Aun con este desembolso inicial, la operación evita el pago de gastos sucesorios y litigios, lo que representa un ahorro frente a los procedimientos de herencia tradicionales.

Beneficios económicos y jurídicos a largo plazo

La estructura legal de la donación con usufructo blinda el patrimonio familiar ante posibles conflictos entre herederos. El bien no entra en la masa sucesoria al fallecimiento del usufructuario, por lo que no requiere juicio testamentario. El hijo consolida la propiedad plena de manera automática y sin más trámites. El proceso también ofrece certeza jurídica porque el notario verifica la legalidad de la operación y el cumplimiento de todos los requisitos fiscales.