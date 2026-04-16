Sheinbaum admite leve alza en precio de tortilla y apuesta por tortillerías de productores

Ciudad de México, 16 abr (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció este jueves que “ha habido un ligero aumento” en el precio de la tortilla, aunque insistió en que no hay una justificación de fondo para ese encarecimiento si el grano de maíz se encuentra en niveles históricamente bajos y el gas licuado de petróleo (LP) ha disminuido.

En su conferencia matutina, la mandataria dijo que su Gobierno revisa el tema con harineras, nixtamalizadores, tortillerías y tiendas de autoservicio.

Añadió que una harinera elevó el precio de la harina y adelantó que sería llamada para explicar esa decisión, al considerar que la tonelada de maíz está en su nivel más bajo.

También sostuvo que el precio en autoservicios se mantiene por debajo del observado en tortillerías porque los procesos de elaboración son distintos y, a su juicio, estas últimas conservan más el esquema de nixtamalización.

Sheinbaum vinculó la respuesta oficial al programa 'Maíz es la raíz', que, dijo, busca atender a entre 1,8 y 2 millones de pequeños productores de maíz, sobre todo del sureste del país, mediante capacitación, maquinaria para parcelas pequeñas y esquemas de organización para que "ellos mismos pongan tortillerías" y den valor agregado a su producción.

Según explicó, la intención es fortalecer el uso de maíz nativo, la nixtamalización y hasta el trabajo de comaleras que elaboran tortilla a mano.

Por su parte, el procurador federal del consumidor, Iván Escalante, reportó que el precio promedio nacional de la tortilla en tortillerías era de 24,27 pesos por kilo (1,35 dólares) y que la variación de 10 centavos entre marzo y abril podía ubicarse dentro del margen de error de la muestra oficial.

En tiendas de autoservicio, agregó, el promedio se mantenía en 13,96 pesos por kilo (0,78 dólares), prácticamente estable desde inicios de año, cuando se ubicaba en 13,91.

La postura oficial choca con la del Consejo Nacional de la Tortilla (CNT), cuyo presidente, Homero López, ha advertido que el problema no está en el maíz, sino en toda la cadena de costos: salarios, impuestos, seguridad social, licencias, papel grado alimenticio, refacciones y energéticos.

El dirigente sostuvo además que la informalidad y la sobreoferta de negocios vuelven "insostenible" mantener sin cambios el precio del alimento. Según el propio CNT, en México existen más de 130.000 tortillerías y el consumo promedio supera los 65 kilogramos anuales por persona, con un precio promedio de 24,2 pesos por kilo (1,34 dólares).

En ese marco, López planteó posibles ajustes regionales de entre uno y dos pesos (0,06 y 0,11 dólares) en Ciudad de México y de hasta cuatro pesos (0,22 dólares) en algunas zonas, mientras el Gobierno respondió que no existe justificación para aumentar el precio.

Los productores advierten que es insostenible mantener los mismos precios, los cuales no han cambiado desde 2023, al tiempo que analistas han avisado que su aumento “sería desastroso” al ser un riego al alza para la inflación. EFE