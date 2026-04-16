Buró de Crédito: la estafa que pone en riesgo tus datos personales

El Buró de Crédito recomienda nunca compartir claves, cambiar contraseñas periódicamente y revisar el Reporte de Crédito Especial para detectar movimientos no reconocidos -(Cortesía: UNIR Ecuador)

En México el robo de identidad a partir de la foto de la INE representa un riesgo creciente en trámites y transacciones digitales.

Basta con que alguien acceda a una imagen de la credencial de elector para solicitar créditos y generar deudas a nombre de la víctima, lo cual impacta el historial en el Buró de Crédito y compromete su estabilidad financiera.

El Buró de Crédito y la Policía de Investigación de la CDMX advierten sobre la urgencia de reforzar la protección de datos personales ante la rapidez con la que los delincuentes actualizan sus métodos de fraude digital.

De acuerdo con el Buró de Crédito, esta modalidad permite a los delincuentes solicitar créditos en línea sin el consentimiento de la víctima; con solo una fotografía del documento, obtenida en trámites, copias o redes sociales, los defraudadores editan los datos y los usan en plataformas que no requieren verificar la presencia física del titular.

Las deudas, entonces, quedan registradas a nombre del afectado, mientras quien comete el fraude cobra el dinero y desaparece.

Créditos en línea se aprueban con fotos falsas de la INE, advierte la Fiscalía de CDMX

La Fiscalía General de Justicia y la Policía de Investigación de la CDMX detallan que los fraudes con imágenes de la INE han aumentado, ya que muchos servicios financieros digitales han flexibilizado sus procesos de verificación.

La mayoría de las víctimas se entera del fraude al revisar su situación en el Buró de Crédito o al recibir notificaciones por pagos atrasados. Para ese momento, la deuda ya afecta el historial crediticio y dificulta la obtención de nuevos préstamos, tarjetas bancarias o servicios a futuro.

El Buró de Crédito precisa que el robo de identidad puede generar “deudas impagables” o un “historial crediticio dañado”; estas consecuencias exigen a la víctima iniciar trámites legales, demostrar el fraude y presentar denuncias, un proceso largo y complicado.

El robo de identidad con fotos de la INE en México permite a delincuentes solicitar créditos en línea y afectar el historial en el Buró de Crédito - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Correos falsos y páginas apócrifas, entre las modalidades más frecuentes de fraude

La Guardia Nacional y el equipo de respuesta a incidentes cibernéticos de México (CERT-MX) reportan que los métodos más utilizados en fraudes digitales incluyen correos apócrifos, enlaces con virus, ofertas engañosas y páginas web falsas.

No obstante, el simple acceso a la foto de la INE ha permitido activar procesos ilegales de crédito. Después de recibir el dinero, el delincuente desactiva los perfiles utilizados y desaparece, pero la deuda permanece activa, generando una calificación negativa en el Buró de Crédito, según advierte la Fiscalía General de Justicia.

La Policía de Investigación de la CDMX recomienda:

resguardar documentos personales,

evitar compartir imágenes de la IN

En caso de sospecha de fraude, comunicarse de inmediato al teléfono +52 55 5242 6489. Estas medidas buscan frenar el uso indebido de datos personales y reducir el riesgo de robo de identidad.

El Buró de Crédito sugiere:

cambiar contraseñas cada tres meses

nunca compartir claves o NIP de tarjetas

verificar que las plataformas de compras sean seguras e identificables por el https en la barra de navegación

utilizar tarjetas electrónicas con códigos temporales

revisar periódicamente los estados de cuenta y el Reporte de Crédito Especial para detectar movimientos inusuales.

La filtración de imágenes de identificación ha facilitado que personas ajenas soliciten créditos y comprometan la estabilidad financiera de cualquiera - (CUARTOSCURO)

El Buró de Crédito ofrece herramientas gratuitas para detectar fraudes y bloquear consultas no autorizadas

El Buró de Crédito provee servicios digitales gratuitos como Alértame y Bloqueo. Alértame notifica al usuario por correo electrónico sobre cualquier cambio relevante en su historial crediticio, permitiendo tomar medidas inmediatas en caso de uso indebido de la identidad.

Para activar este servicio, la persona debe contar con el último estado de cuenta de una tarjeta de crédito vigente o con el Reporte de Crédito Especial desde www.burodecredito.com.mx.

Por otro lado, la opción Bloqueo restringe el acceso al historial de crédito, impidiendo que terceros consulten la información para solicitar créditos fraudulentos. La consulta al Reporte de Crédito Especial es gratuita una vez cada doce meses, herramienta clave para detectar si se ha sido víctima de robo de identidad.

Si una persona identifica cargos o movimientos que no reconoce, puede presentar una reclamación gratuita directamente en la página del Buró de Crédito.

La institución recomienda activar el Bloqueo en cuanto se detecte un posible fraude para evitar mayores daños mientras se resuelve la reclamación.

Monitoreo regular y prevención, las mejores medidas ante el robo de identidad

El monitoreo periódico del historial crediticio y la protección en el manejo de documentos personales constituyen medidas objetivas para enfrentar el robo de identidad.

El Buró de Crédito recomienda: “Recibe notificaciones de los cambios más importantes en tu historial. Actúa y cuídate de los ciberdelincuentes”.

Proteger la INE, evitar compartir imágenes del documento y utilizar sistemáticamente las herramientas de monitoreo digital puede prevenir problemas legales, deudas ajenas y restricciones para acceder a financiamientos futuros.