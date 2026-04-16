Mujeres con Bienestar 2026: ¿Cómo se distribuyen los pagos de abril y quiénes reciben primero el depósito?

Durante este mes, se prevé que las mujeres registradas en Mujeres con Bienestar reciban el segundo depósito anual. (Gob. Edomex)

Durante este mes, se prevé que las mujeres registradas en Mujeres con Bienestar reciban el segundo depósito anual. Esta propuesta, impulsada por el Gobierno del Estado de México, busca brindar apoyo económico a mujeres de 18 a 59 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

El programa entrega 2,500 pesos de manera bimestral, depositados directamente en la tarjeta Mujeres con Bienestar, sin intermediarios.

Además, las beneficiarias pueden aprovechar servicios como seguro médico, descuentos en transporte público y asesoramiento en áreas financieras, psicológicas y legales, junto a otros beneficios.

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¿Cómo se distribuyen los pagos de Mujeres con Bienestar y quiénes reciben primero el depósito?

Como en las entregas habituales del programa, la distribución de los pagos se organiza en cinco grupos distintos, divididos según la inicial de la CURP de cada beneficiaria. A pesar de que existe la expectativa de que los depósitos correspondientes se realicen este mes, las autoridades competentes aún no han emitido información oficial al respecto.

Tomando en cuenta esta agenda, las primeras beneficiarias en recibir el depósito serán aquella cuyo primer apellido inicie con las letras A, B, C, D.

Grupo 1: De las letras A a D

Grupo 2: De las letras E a H

Grupo 3: De las letras I a M

Grupo 4: De las letras N a R

Grupo 5: De las letras S a Z

¿Cómo saber si ya me llegó el apoyo del programa?

Las participantes del programa tienen la posibilidad de verificar su saldo gratuitamente en la página https://cuenta.mujeresconbienestar.gob.mx utilizando su usuario y contraseña, consultando la app oficial o enviando la palabra “Saldo” por WhatsApp al 525593372498. Además, pueden revisar el saldo en cajeros automáticos de cualquier banco; no obstante, algunas entidades financieras cobran comisión por esta operación.

La app Mujeres con Bienestar (disponible para Android).

Llamada sin ningún costo al número de teléfono 800 953 77 71 .

Consultando en cajeros automáticos con la respectiva tarjeta y el NIP.

La propuesta está orientada, principalmente, a mejorar los ingresos de mujeres que viven en condiciones de pobreza y no cuentan con seguridad social, mediante de transferencias directas de dinero y una oferta complementaria de servicios que buscan fortalecer su bienestar.

Las nuevas reglas del programa en 2026

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, las participantes que residen en zonas rurales podrán recibir apoyo por un máximo de dos años, mientras que para quienes habitan en áreas urbanas la permanencia se limita a un año.

Las modificaciones recientes en el programa Mujeres con Bienestar también redefinen el rango de edad para acceder: desde este año, solo se admite a mujeres entre 18 y 59 años, en contraste con la normativa anterior que permitía la incorporación hasta los 62 años. Las beneficiarias que cumplan 60 años serán dadas de baja automáticamente.