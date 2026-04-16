Esto cuestan las rentas en Zapopan: el alcalde defendió los precios de la zona más cara de Jalisco

El alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, atribuye las rentas elevadas del municipio a la ley de oferta y demanda del mercado inmobiliario - crédito: cuartoscuro

El alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, sostiene que las rentas elevadas en el municipio obedecen a la lógica de la oferta y la demanda, y afirma que “lo bueno cuesta caro”, mientras Jalisco se consolida como uno de los estados con los precios de vivienda y alquiler más altos en el país.

Así lo declara el funcionario de Movimiento Ciudadano tras ser cuestionado por el incremento del costo de la vivienda y constantes quejas de habitantes por el encarecimiento del mercado inmobiliario.

En colonias como Lomas del Valle y Puerta las Lomas, en Zapopan, la renta promedio mensual va de 60 mil a 93 mil pesos, y en zonas residenciales como Ayamonte los precios de venta superan los 55 millones de pesos.

El análisis que publicó la revista del la Escuela de Negocios ITESO revela que para comprar una vivienda típica al precio de mercado en México se requieren ingresos mensuales de 122 mil pesos, mientras el ingreso promedio nacional es de 21 mil pesos.

Frangie rechaza regulación y minimiza quejas

El alcalde Frangie descarta cualquier posibilidad de implementar controles de renta en Zapopan. “Quien quiera vivir aquí debe poder pagarlo”, comentó Frangie. El funcionario minimiza las quejas ciudadanas por la calidad del agua y acusa a medios como Canal 44 de la Universidad de Guadalajara de “golpeteo” mediático.

Ante cuestionamientos sobre la falta de servicios públicos, sostiene que ya se aclararon los temas y que se están tomando medidas.

Fotos: CUARTOSCURO

Jalisco, entre las entidades más caras para vivir

Jalisco se ubica entre los cinco estados con rentas promedio más altas, solo detrás de Ciudad de México, Estado de México, Quintana Roo y Nuevo León.

Las zonas más caras concentran la oferta de vivienda para ingresos altos, mientras municipios como Tlajomulco, Tonalá y Tlaquepaque presentan opciones más accesibles, aunque también fuera del alcance de la mayoría.

El estudio de la Escuela de Negocios ITESO recomienda políticas públicas para facilitar el acceso a vivienda en zonas urbanas consolidadas y crear incentivos para rentas asequibles, ante la brecha creciente entre el costo de la vivienda y los ingresos de las familias mexicanas.

Las rentas en Zapopan varían según la zona, pero en las colonias más exclusivas los precios son de los más altos del país:

En colonias como Lomas del Valle, Puerta las Lomas y Colinas de San Javier, la renta promedio mensual va de 60 mil a 93 mil pesos. En zonas de alta plusvalía como Ayamonte, los precios de venta de casas pueden superar los 55 millones de pesos.