Reducen casos de gusano barrenador en el Edomex: llaman a no bajar la guardia

Refuerzan vigilancia en la zona sur de Tierra Caliente para mantener el control sanitario.

Los casos de gusano barrenador del ganado (GBG) en el Edomex, se redujeron prácticamente al mínimo en la entidad durante abril, informaron autoridades del sector agropecuario.

Estas acciones se dieron por el trabajo coordinado de las autoridades estatales y las organizaciones ganaderas y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.

De acuerdo con reportes oficiales, en la primera semana de este mes se registró únicamente un caso activo de esta enfermedad en territorio mexiquense. Además, se contabilizan 209 casos acumulados en los últimos tres meses; sin embargo, todos los animales afectados ya se han recuperado, lo que refleja la efectividad de las acciones sanitarias implementadas.

Brigadas veterinarias en municipios de la región Tierra Caliente

La Secretaría del Campo hizo un llamado a las y los ganaderos a revisar de forma constante a sus animales. (Gob. Edomex)

La Secretaría del Campo del Estado de México destacó que estos resultados son producto de una estrategia integral basada en la atención oportuna, el monitoreo constante y la capacitación de productores y personal técnico. No obstante, subrayó que es fundamental mantener las medidas preventivas, especialmente durante la temporada de calor, cuando aumenta el riesgo de infestaciones.

Para evitar un repunte, la Dirección General de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria mantendrá activas brigadas veterinarias en distintos puntos de la entidad, con especial énfasis en los municipios del sur de la región Tierra Caliente, considerada una de las zonas más vulnerables por sus condiciones climáticas.

Estas brigadas no solo atenderán posibles casos, sino que también llevarán a cabo acciones de capacitación dirigidas a personal de las direcciones municipales de Agricultura o áreas equivalentes. El objetivo es fortalecer la capacidad de respuesta local y garantizar que cualquier brote sea detectado y atendido de manera inmediata.

Estatus de control sanitario hasta dentro de 6 meses

Mantener tendencia a la baja durante al menos seis meses consecutivos para alcanzar el estatus de control sanitario (Gob. Edomex)

Antonio Huerta Alba, director de Sanidad, explicó que, aunque la prevalencia actual es baja, se requiere mantener esta tendencia durante al menos seis meses consecutivos para alcanzar el estatus de control sanitario del gusano barrenador del ganado. Por ello, insistió en la importancia de no relajar las medidas de vigilancia.

El funcionario también reconoció que la colaboración con los gobiernos municipales ha sido clave en el éxito de la estrategia, ya que permite una intervención más rápida en comunidades alejadas. Además, facilita la difusión directa de información entre los productores, quienes son actores fundamentales en la prevención.

En este contexto, la Secretaría del Campo hizo un llamado a las y los ganaderos a revisar de forma constante a sus animales, atender de inmediato cualquier herida y reportar posibles casos de infestación. La detección temprana es determinante para evitar complicaciones y asegurar la recuperación del ganado.

Otro aspecto relevante es que los animales afectados por gusaneras no son puestos en cuarentena ni sacrificados, lo que reduce el impacto económico para los productores y fomenta la notificación oportuna de casos sospechosos.

Para facilitar los reportes, las autoridades pusieron a disposición diversos canales de atención, entre ellos el número telefónico 800 751 2100 y la línea de WhatsApp 55 3996 44 62, además de una plataforma digital especializada.

Finalmente, el gobierno estatal reiteró su compromiso con la sanidad agropecuaria y la protección del sector ganadero, al tiempo que exhortó a mantener la coordinación entre autoridades y productores para consolidar los avances y evitar la reaparición del gusano barrenador en el Estado de México.