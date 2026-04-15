Reportan desaparición de catequista en Acapulco: lo habrían raptado hombres armados

El catequista Francisco Javier Madero Reyes fue reportado como desaparecido en la parte alta de la colonia Morelos, en el puerto de Acapulco. (Crédito: Fiscalía General del Estado de Guerrero | redes sociales)

Francisco Javier Madero Reyes, catequista de la parroquia de la Asunción, fue reportado como desaparecido en la parte alta de la colonia Morelos, en el puerto de Acapulco, Guerrero, de acuerdo con información proporcionada por sus familiares.

De manera extraoficial —en redes sociales—, familiares y personas cercanas a Madero Reyes advirtieron que, de no haber avances en la búsqueda, harán una manifestación este miércoles 15 de abril.

La desaparición fue notificada desde el lunes 13 de abril, luego de que se perdiera contacto con él. Sus allegados indicaron que fue visto por última vez en una terminal de camiones, donde se encontraba acompañado por otras dos personas.

Testigos señalaron que en ese lugar fue interceptado por hombres armados, quienes presuntamente lo privaron de la libertad. Desde entonces, no se ha tenido información sobre su ubicación.

Al momento de su desaparición, vestía una playera amarilla y una bermuda azul. Sus familiares difundieron sus características físicas para facilitar su localización: tiene 61 años, mide aproximadamente 1.60 metros, es de tez morena y presenta ojos claros de tamaño mediano.

Al momento de su desaparición, Francisco Javier Madero Reyes vestía una playera amarilla y una bermuda azul. (Crédito: fiscalía de Guerrero)

También dieron a conocer diversas señas particulares. Entre ellas se encuentran un tatuaje de un dragón en el brazo derecho, una imagen del “Che” Guevara en el brazo izquierdo, una telaraña en la mano izquierda y un rayo en la pantorrilla derecha. Además, presenta una cicatriz lineal en el lado derecho de la frente.

Ante estos hechos, sus familiares solicitaron a las autoridades la implementación de un operativo de búsqueda que permita dar con su paradero. La fiscalía de Guerrero activó una alerta de búsqueda

Violencia contra religiosos en Guerrero

En este contexto, el Informe 2025 sobre violencia contra integrantes de la Iglesia católica en México, elaborado por el Centro Católico Multimedial, documenta un incremento en agresiones contra laicos y comunidades religiosas, así como ataques en inmediaciones de templos. Entre 2024 y 2025 se registraron al menos nueve hechos de este tipo, con un saldo de 32 personas asesinadas, incluidos tres sacerdotes.

El mismo informe señala que, durante el actual gobierno federal, se han reportado tres asesinatos de sacerdotes y un caso adicional de desaparición. A nivel histórico, Guerrero figura entre las entidades con mayor número de agresiones, con ocho sacerdotes asesinados entre 2009 y 2025, además de otros integrantes vinculados a actividades religiosas.

En ese periodo, se contabilizan 92 ataques mortales contra miembros de la Iglesia en 21 estados del país, con niveles de impunidad que superan 80 por ciento de los casos. El reporte también refiere un aumento en agresiones contra templos, como robos, incendios y actos de vandalismo, con un promedio de hasta 28 incidentes por semana a nivel nacional.