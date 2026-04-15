Alejandro Zendejas niega que el América esté en crisis tras quedar fuera de Concachampions: “Así es el futbol”

(Alexander Ortiz / Archivo)

El Club América fue eliminado de la Copa de Campeones de la Concacaf tras caer 0-1 ante el Nashville SC en el partido de vuelta de los Cuartos de Final, resultado que confirmó su salida del torneo regional.

Pese al desenlace, el mediocampista Alejandro Zendejas rechazó que el equipo atraviese una crisis futbolística.

Eliminación en Concacaf y antecedentes recientes

(Alan Poizner-Imagn Images)

La derrota representa una nueva eliminación del conjunto dirigido por André Jardine en el certamen internacional. Desde su llegada al banquillo, el equipo no ha logrado disputar una Final ni obtener el título.

En ediciones anteriores, las Águilas quedaron fuera en Semifinales frente a Pachuca y posteriormente en Cuartos de Final ante Cruz Azul en 2025. En la presente campaña, repitió la eliminación en la misma instancia, ahora frente a un club de la MLS.

Zendejas descarta mal momento y apunta a la liga

(REUTERS/Henry Romero)

Tras el encuentro, Zendejas señaló que el resultado no refleja un mal momento del equipo, aunque reconoció la necesidad de ajustar aspectos internos y enfocarse en lo que resta del semestre.

“No fue lo que esperábamos, pero así es el futbol… no creo que estemos en mal momento. El equipo ha cambiado demasiado… son cosas que tenemos que afinar”.

El futbolista también se refirió a la necesidad de enfocarse en lo que resta del semestre y ajustar el rumbo en la competencia local.

“Sabíamos la semana que tenemos, no solamente esta sino lo que falta del semestre. Ahora nos toca meternos a la liga y pelear el torneo”.

El conjunto azulcrema acumula seis partidos sin victoria y se ubica en la séptima posición, por lo que buscará revertir la racha en su próximo compromiso ante el Toluca, en un partido clave para mantenerse en zona de clasificación.