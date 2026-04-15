Guillermo Cortés le da a México el título mundial juvenil de Taekwondo

(Federación Mexicana de Taekwondo)

El taekwondo mexicano sumó un nuevo logro internacional con el título mundial juvenil de Guillermo Cortés, quien se coronó en el Campeonato Mundial Juvenil celebrado en Tashkent.

Con 16 años, el atleta se consolida como una de las principales promesas de la disciplina tras una destacada actuación en el certamen.

Camino al título en el Mundial Juvenil de Tashkent

Durante la competencia, Cortés avanzó ronda a ronda con resultados consistentes. En su debut superó 2-0 al esloveno Jakob Gastelic y posteriormente venció con el mismo marcador al costarricense Gabriel Rodríguez.

En octavos de final se impuso 2-1 al moldavo Kirill Navraceuc, mientras que en cuartos de final derrotó 2-1 al ruso Kambulat Luseinov. Ya en semifinales, el mexicano ganó 2-0 al canadiense Zineddine Chebil.

En la final, Cortés cerró su participación con una victoria de 2-0 frente al surcoreano Ji Woon Ha, resultado con el que aseguró la medalla de oro en la categoría juvenil.

Un historial que lo perfila hacia el ciclo olímpico

El título en Uzbekistán se suma a los logros obtenidos previamente por el taekwondista, quien ya había ganado campeonatos mundiales en la categoría de cadetes en Sofía 2022 y Sarajevo 2023.

Estos resultados lo colocan como uno de los exponentes jóvenes más destacados del taekwondo mexicano, con proyección hacia próximas competencias internacionales.

Entre sus objetivos se encuentra participar en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar, como parte de su desarrollo rumbo a futuros ciclos olímpicos, incluidos Los Ángeles 2028 y Brisbane.