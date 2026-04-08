México

Morat anuncia su regreso a México tras romper Récord Guinness en 2024: fechas, ciudades y preventa

Casi dos años después de hacer historia en CDMX, la banda colombiana tendrá nuevas presentaciones con “YEM World Tour”

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Cuatro hombres jóvenes, los integrantes de Morat, sentados en un sofá oscuro; uno sostiene una guitarra, y al fondo se ven equipos de música y teclados
Los integrantes de Morat anuncian su esperado YEM World Tour, que los llevará a varias ciudades de México tras agotar entradas en múltiples países. (Instagram: @morat)

Morat sorprendió a sus fans mexicanos la tarde del 6 de abril al anunciar que YEM World Tour llegará a varias ciudades del país. El anunció ocurre después de agotar fechas en Colombia, Argentina, Chile y España.

Cabe mencionar que la agrupación regresa a la capital mexicana luego de lograr sold out durante tres fechas en diciembre de 2024 y romper un Récord Guinness.

Previo al concierto del 13 de diciembre de 2024 en el Estadio GNP Seguros, la agrupación invitó a sus seguidores a acudir con pijama, pues la gira llevaba por nombre Antes de que Amanezca: Los Estadios.

Morat rompió Récord Guinness
Morat anuncia nuevas fechas del YEM World Tour en México tras agotar entradas en varios países de Latinoamérica y España. (Instagram)

El récord Guinness que Morat logró en diciembre de 2024

A través de sus redes sociales, los intérpretes animaron a sus fans a asistir con pijama de dos piezas y llegar temprano al recinto para conseguir la hazaña.

Los asistentes no fueron los únicos en lucir atuendo de noche, Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Simón Vargas y Martín Vargas también usaron pijamas para el conteo oficial de asistentes y durante el concierto.

Se cumplió el día de hoy. Se cumplió. Muchas felicidades”, informó un representante de Guinness, palabras que llenaron de aplausos y gritos el estadio.

Morat rompió Récord Guinness
El regreso de Morat a la Ciudad de México se produce casi dos años después de romper el Récord Guinness por el mayor número de asistentes en pijama. (Instagram)

Morat regresa a CDMX casi dos años después de romper Récord Guinness

A casi dos años de haber hecho historia en la capital mexicana, Morat anunció que México forma parte de los países que visitarán en 2026 con la gira Ya es Mañana.

La noticia se dio semanas después de que la agrupación lanzara sencillos como “Te lo Advertí” en colaboración con Los Mesoneros, y Tu Carcel.

Ciudades y fechas:

  • Cuidad de México:

Palacio de los Deportes: 6 y 7 de noviembre

  • Guadalajara

Arena VFG: 20 de noviembre

  • Monterrey

Arena Monterrey: 2 de diciembre

Antes de que México fuera anunciado como el último país que visitarán en 2026, la agrupación logró agotar fechas en Colombia, Argentina, Chile y España. Además, están a punto de presentarse en Coachella, uno de sus shows más esperados.

Cartel de Morat para su "YEM World Tour 2026-2027" en México, mostrando a los cuatro integrantes, fechas en CDMX, GDL y MTY, y detalles de preventa
Morat presenta su "YEM World Tour" en México con fechas en CDMX, Guadalajara y Monterrey, tras agotar entradas en otros países y romper un Récord Guinness. (Instagram: @morat)

¿Cuándo inicia la preventa de Morat para sus conciertos en México?

La preventa Banamex de YEM World Tour dará inicio en punto de las 11:00 horas del 15 de abril, pero la venta general comenzará un día después a través de la plataforma de Ticketmaster.

Hasta ahora, no se ha dado a conocer el precio oficial de las entradas, pero de acuerdo con los shows que ofrecieron años atrás, se prevé que el precio oscile entre los 900 y 4800 pesos mexicanos.

Además de los clásicos como “No se va”, “Besos en Guerra” y “Aprender a quererte”, se espera que la agrupación deleite al público con temas de su más reciente lanzamiento discográfico como “Eclipse solar”, “Desastre natural”, “Dos mil y algo”, entre otros.

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