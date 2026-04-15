Lee Dong Wook reúne a fans en un fanmeeting lleno de momentos memorables en la CDMX

Lee Dong Wook presenta su fanmeeting en la Ciudad de México. (Itzallana - Infobae)

Lee Dong Wook, presentó el pasado 14 de abril su fanmeeting “My Sweet Home” en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México, pasando un momento inolvidable con su fanáticas mexicanas.

A través de dinámicas, juegos y algunas sorpresas, el actor surcoreano creó una atmósfera memorable con el público del país, quienes mostraron su euforia por tenerlo por primera vez en tierras aztecas.

Así se vivió el fanmeeting de Lee Dong Wook en la CDMX

Tras gritos ensordecedores Dong Wook salió al escenario en punto de las 20:00 horas, vestido con un traje completamente blanco y una enorme sonrisa al ser recibido de forma tan cálida por las asistentes en el lugar.

El espectáculo dio inicio con una pregunta clave sobre sus sentimientos acerca del final de la gira, siendo CDMX la última parada de todo este recorrido internacional. “Ya saben que significa ser la última, va ser la mejor”, declaró el actor.

Tiempo después, se le cuestionó sobre la primera comida que probó al llegar al país, a lo que respondió que sin duda fueron unos tacos. “Soy un amante de los tacos, y obviamente vine con una expectativa de probar los tacos reales de México. Son deliciosos”, expresó.

Lee Dong Wook en la Ciudad de México. (Samantha Godínez - Infobae)

Al terminar la primera dinámica, el actor realizó una actividad de baile, donde interpretó un trend de música con reggaeton de fondo, lo que enloqueció a todo el público. Acto seguido, comenzó un juego llamado “Welcome to my rhythm”, en el que con risas recitó un trabalenguas al ritmo de una canción.

Otra de las misiones se basó en una trivia acerca de su trayectoria actoral, donde los colores de la bandera mexicana fueron la clave para las preguntas sobre su carrera profesional y el reconocimiento de imágenes de sus K-dramas pasados.

Tras un segundo cambio de vestuario, la diversión continuó con el “multi room”, donde Dong Wook debía superar cinco desafíos en un tiempo determinado: primero intentó derribar una botella de agua con una flecha, seguido del juego de la matatena, el boomshakalaka challenge, el bowling futbol y una práctica de balero. Al no lograrlo, tuvo que someterse a un castigo: ponerse un traje de charro.

Sesión de preguntas: ¿Por qué eligió México como última parada de su tour?

La última actividad se centró en contestar preguntas hechas por fans a través de post-its, espacio en el que fue cuestionado sobre la mayor dificultad de ser actor, a lo que afirmó que:

“Ser actor no es fácil, es muy difícil no importa que personaje te toque. No importa si eres bueno en uno, si no eres bueno en el siguiente. Tienes que ir mejorando. Mi meta es que salga natural, pero creo que no he fallado porque tengo el amor de todos ustedes”.

Asimismo, expresó que su profesión le ha brindado logros que le permiten conocer a sus seguidoras de todo el mundo, por lo que le gusta mucho su trabajo.

En cuanto a su parada en tierras mexicanas, manifestó que “quería conocer a las fans de México. Me gusta sentirme con todo este amor y pasión que me están compartiendo. Estoy muy feliz. No me arrepiento de tomar la decisión de venir a México”.

Lee Dong Wook en la CDMX. (Samantha Godínez - Infobae)

Entre la emoción de la despedida y nuevos proyectos en camino

Entre las sorpresas de la noche, el artista coreano anunció que se encuentra trabajando en una nueva serie para la plataforma de Netflix, asegurando que en las próximas semanas podría haber más noticias sobre este proyecto. “Va salir genial, espero que les guste”, comentó.

Para finalizar, Dong Wook les regaló a sus fans mexicanas un momento emotivo al cantar una canción para ellas. Dando de esta forma un cierre inolvidable y especial al fanmeeting en la CDMX y a su tour mundial “My sweet home”.

Durante sus últimas palabras expresó que piensa volver a pisar el país en un futuro, y agradeció por todo el amor y las muestras de afecto durante el espectáculo.