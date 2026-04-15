Dictan prisión preventiva a cinco policías por masacre de Arantepacua mientras Interpol busca a Silvano Aureoles

La situación de los imputados será definida el próximo 15 de abril. Crédito: Redes Sociales

Los cinco primeros detenidos por la masacre de Arantepacua, en Michoacán, recibieron risión preventiva tras ser imputados por diversos delitos. Al mismo tiempo, la Interpol mantiene activa la búsqueda internacional del exgobernador Silvano Aureoles, señalado por su presunta responsabilidad en los hechos.

Durante la audiencia judicial de los sujetos -identificados como policías al momento de su arresto- se les imputaron los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad, contra la administración de justicia y tortura, según informó el Poder Judicial de Michoacán en un comunicado.

Funeral de una de las víctimas de los abusos policiales en Arantepacua (Foto: Cuartoscuro)

Aún hace falta la aprehensión de 11 personas más, entre los que destaca el exgobernador Aureoles, y su extitular de seguridad estatal, Juan Bernardo Corona.

Según reportes previos de este medio, fue girada una ficha roja contra Silvano tras su presunta fuga del país, la cual habría sido realizada con ayuda del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Estos son los primeros detenidos por el caso

Según un reporte del Poder Judicial de Michoacán, publicado el pasado 13 de abril en sus canales oficiales: durante la sesión, la representación social formuló imputación directa contra Marco Antonio “N”, Azahel “N” y Bulmaro “N” por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad, contra la administración de justicia y tortura, mientras que los otros dos detenidos, Jorge “N” y Juan Carlos “N” enfrentan cargos por homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura.

La persona identificada como Jorge “N” es Jorge Alvarado Serrato, quien ocupó la dirección de Tránsito durante el gobierno de Silvano Aureoles Conejo. En el caso de Juan Carlos “N”, se trata de Juan Carlos Juárez Rico, ex responsable del Agrupamiento de Restablecimiento del Orden Público (AROP).

Según reportes extraoficiales, los cinco detenidos servían como policías al momento de su arresto. Imágenes compartidas en redes sociales revelaron que los cinco sujetos usaban vestimenta similar a la portada por elementos de seguridad al momento de su arresto.

Prisión preventiva contra los cinco

El juzgado declaró legal la detención luego de más de doce horas de audiencia y la exposición de 237 datos de prueba.

La defensa de los exfuncionarios pidió al juez la duplicidad del término constitucional, con el argumento de que necesitan más tiempo para analizar las pruebas y definir su estrategia legal. Por esa razón, la audiencia no concluyó el pasado lunes 12 de abril y se programó para continuar el 15 de abril a las 9:00 horas, cuando se espera que ambas partes presenten sus argumentos con mayor detalle.

el exgobernador habría salido del país con ayuda del CJNG. Crédito: Cuartoscuro

La audiencia de formulación de imputación inició tras cumplimentarse la orden de aprehensión relacionada con el cuaderno de antecedentes 22/2017.

El juzgado decretó prisión preventiva oficiosa para los cinco imputados mientras continúa el proceso.

La investigación mantiene órdenes de captura vigentes, incluidas alertas internacionales para la localización de Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán en el periodo de 2015 a 2021.