México

Dictan prisión preventiva a cinco policías por masacre de Arantepacua mientras Interpol busca a Silvano Aureoles

La situación de los imputados será definida el próximo 15 de abril en la continuación de su audiencia

Guardar
La situación de los imputados será definida el próximo 15 de abril. Crédito: Redes Sociales
La situación de los imputados será definida el próximo 15 de abril. Crédito: Redes Sociales

Los cinco primeros detenidos por la masacre de Arantepacua, en Michoacán, recibieron risión preventiva tras ser imputados por diversos delitos. Al mismo tiempo, la Interpol mantiene activa la búsqueda internacional del exgobernador Silvano Aureoles, señalado por su presunta responsabilidad en los hechos.

Durante la audiencia judicial de los sujetos -identificados como policías al momento de su arresto- se les imputaron los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad, contra la administración de justicia y tortura, según informó el Poder Judicial de Michoacán en un comunicado.

conflicto Arantepacua Michoacan (Foto: Cuartoscuro)
Funeral de una de las víctimas de los abusos policiales en Arantepacua (Foto: Cuartoscuro)

Aún hace falta la aprehensión de 11 personas más, entre los que destaca el exgobernador Aureoles, y su extitular de seguridad estatal, Juan Bernardo Corona.

Según reportes previos de este medio, fue girada una ficha roja contra Silvano tras su presunta fuga del país, la cual habría sido realizada con ayuda del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Estos son los primeros detenidos por el caso

Según un reporte del Poder Judicial de Michoacán, publicado el pasado 13 de abril en sus canales oficiales: durante la sesión, la representación social formuló imputación directa contra Marco Antonio “N”, Azahel “N” y Bulmaro “N” por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad, contra la administración de justicia y tortura, mientras que los otros dos detenidos, Jorge “N” y Juan Carlos “N” enfrentan cargos por homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura.

La persona identificada como Jorge “N” es Jorge Alvarado Serrato, quien ocupó la dirección de Tránsito durante el gobierno de Silvano Aureoles Conejo. En el caso de Juan Carlos “N”, se trata de Juan Carlos Juárez Rico, ex responsable del Agrupamiento de Restablecimiento del Orden Público (AROP).

Según reportes extraoficiales, los cinco detenidos servían como policías al momento de su arresto. Imágenes compartidas en redes sociales revelaron que los cinco sujetos usaban vestimenta similar a la portada por elementos de seguridad al momento de su arresto.

Prisión preventiva contra los cinco

El juzgado declaró legal la detención luego de más de doce horas de audiencia y la exposición de 237 datos de prueba.

La defensa de los exfuncionarios pidió al juez la duplicidad del término constitucional, con el argumento de que necesitan más tiempo para analizar las pruebas y definir su estrategia legal. Por esa razón, la audiencia no concluyó el pasado lunes 12 de abril y se programó para continuar el 15 de abril a las 9:00 horas, cuando se espera que ambas partes presenten sus argumentos con mayor detalle.

Silvano Aureoles
el exgobernador habría salido del país con ayuda del CJNG. Crédito: Cuartoscuro

La audiencia de formulación de imputación inició tras cumplimentarse la orden de aprehensión relacionada con el cuaderno de antecedentes 22/2017.

El juzgado decretó prisión preventiva oficiosa para los cinco imputados mientras continúa el proceso.

La investigación mantiene órdenes de captura vigentes, incluidas alertas internacionales para la localización de Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán en el periodo de 2015 a 2021.

Temas Relacionados

Silvano AureolesMichoacánPolicía EstatalMasacre de ArantepacuaPurépechaPoder Judicialmexico-seguridadmexico-noticias

Más Noticias

Secretaría de Agricultura impulsa Asociaciones para la Prosperidad Agroalimentaria, para fortalecer el campo

Ofrecerán capacitación especializada que arrancará con curso en microeconomía de la competitividad

Secretaría de Agricultura impulsa Asociaciones para la Prosperidad Agroalimentaria, para fortalecer el campo

Reportan clausura de casino ligado al Cártel del Noreste sancionado por EEUU

La OFAC asegura que el sitio es frecuentado por elementos del grupo criminal

Reportan clausura de casino ligado al Cártel del Noreste sancionado por EEUU

Soda Stereo lanza importante prohibición para sus conciertos en México: ¿quitarán los celulares?

Charly Alberti, Zeta Bosio y una versión holográfica de Cerati impactarán a los fans mexicanos durante tres noches en el Palacio de los Deportes

Soda Stereo lanza importante prohibición para sus conciertos en México: ¿quitarán los celulares?

Profeco: cómo realizar una queja y en qué casos aplica este 2026

Tras la recepción de la queja, Profeco notifica al proveedor y busca una solución conciliatoria; si no se logra acuerdo, existen vías legales adicionales

Profeco: cómo realizar una queja y en qué casos aplica este 2026

Qué tan dañinas son las galletas tipo María

Hay aspectos que pasan desapercibidos cuando se elige este clásico para el refrigerio familiar

Qué tan dañinas son las galletas tipo María
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan clausura de casino ligado al Cártel del Noreste sancionado por EEUU

Reportan clausura de casino ligado al Cártel del Noreste sancionado por EEUU

EEUU llama infame al rapero “El Makabelico” y reafirma su relación con el Cártel del Noreste

Así fue la detención en una fiesta de 28 integrantes de Los Rusos, brazo armado del Cártel de Sinaloa en BC

Detienen a miembros del Cártel de Sinaloa en EEUU acusados de traficar “armas fantasma”

Iván Archivaldo Guzmán: ICE y Embajada de EEUU insisten en recompensa de 10 millones por su captura

ENTRETENIMIENTO

Soda Stereo lanza importante prohibición para sus conciertos en México: ¿quitarán los celulares?

Soda Stereo lanza importante prohibición para sus conciertos en México: ¿quitarán los celulares?

Músico de El Recodo niega extorsión y cobro de piso en su restaurante que fue incendiado: “Nunca nos han molestado”

Christian Nodal habría cancelado su boda religiosa con Ángela Aguilar por una infidelidad, revela periodista

Ed Sheeran en el Estadio Ciudad de los Deportes: precios oficiales, fechas, zonas y preventa de boletos

Por qué gusta tanto en México “Malcolm el de en medio”: las posibles razones detrás de su popularidad

DEPORTES

COPRED exige sanciones y medidas contra la misoginia tras insultos contra la árbitra Katia Itzel García

COPRED exige sanciones y medidas contra la misoginia tras insultos contra la árbitra Katia Itzel García

Selección Mexicana: esta es la millonaria cifra que pagaría compañía de streaming por la Copa Oro y la Liga de Naciones

José Ramón Fernández sentencia que México nunca será campeón del mundo

América vs Toluca: cuánto costarán los boletos pare el partido de la jornada 15 en el Estadio Ciudad de México

Así fue como Miguel Calero, exarquero de Pachuca, inspiró la creación del Día Internacional del Portero