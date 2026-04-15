México

Armada de México capacita personal en detección de explosivos y operaciones tácticas especializadas

Los cursos abarcaron manejo de artefactos, laboratorios ilícitos y vehículos blindados de Infantería de Marina

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Los programas de actualización sumaron más de 800 horas de formación entre las distintas fases. (Crédito: Semar | imagen ilustrativa)
Los programas de actualización sumaron más de 800 horas de formación entre las distintas fases. (Crédito: Semar | imagen ilustrativa)

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, concluyó la capacitación de personal naval en tres cursos especializados enfocados en búsqueda, localización y neutralización de artefactos explosivos, identificación de laboratorios clandestinos y tácticas de vehículos blindados de Infantería de Marina.

La formación se llevó a cabo en instalaciones navales y estuvo dirigida a fortalecer las capacidades técnicas y operativas del personal en escenarios relacionados con seguridad, legalidad y operaciones tácticas. Los cursos incluyeron actividades teóricas y prácticas orientadas al desarrollo de habilidades individuales y de trabajo en equipo.

El curso de Búsqueda, Localización y Neutralización de Artefactos Explosivos tuvo una duración de 482 horas por fase, con contenidos que incluyeron manejo de explosivos, artefactos improvisados, amenazas de bomba, contramedidas electrónicas, química de explosivos, primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar, criminalística y cadena de custodia. Esta capacitación fue impartida por seis instructores.

Localización de Laboratorios Clandestinos

En el caso del curso de Localización de Laboratorios Clandestinos, la duración fue de 200 horas por fase. El programa contempló el uso de equipo de protección personal, procedimientos de descontaminación, desmantelamiento de instalaciones ilícitas, así como planes tácticos y consideraciones operacionales. Esta actualización estuvo a cargo de cinco instructores.

El curso de Táctica de Vehículos Blindados de Infantería de Marina tuvo una duración de 142 horas por fase. Incluyó formación en organización de unidades blindadas, camuflaje, armamento, fuego y maniobra, operaciones urbanas, reconocimiento y empleo táctico en distintos escenarios. La capacitación fue impartida por nueve instructores.

Los programas sirvieron para reforzar la preparación operativa del personal naval en tareas relacionadas con seguridad y respuesta táctica. (Crédito: Semar)
Los programas sirvieron para reforzar la preparación operativa del personal naval en tareas relacionadas con seguridad y respuesta táctica. (Crédito: Semar)

De acuerdo con la información institucional, estos programas sumaron más de 800 horas de formación entre las distintas fases y estuvieron orientados a reforzar la preparación operativa del personal naval en tareas relacionadas con seguridad y respuesta táctica.

La ceremonia de clausura estuvo a cargo del comandante del Grupo Logístico, quien reconoció el desempeño de los participantes y destacó la importancia de aplicar los conocimientos adquiridos en operaciones futuras.

La Secretaría de Marina señaló que estas acciones forman parte del proceso de capacitación continua de su personal para fortalecer su capacidad operativa en distintos entornos.

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