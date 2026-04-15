Ante crisis de desapariciones, colocan mantas en CDMX que acusan a López Obrador: “AMLO sí sabía”

Las demandas de colectivos y organismos internacionales evidencian una encrucijada para el gobierno mexicano, obligado a responder a la alarmante magnitud de desapariciones y a cuestionamientos sobre complicidad e impunidad persistentes (X-@mexicanosgritan)

Integrantes del colectivo “Mexicanos al Grito de Paz” colocaron este martes una serie de lonas en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, con mensajes directos contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador y exfuncionarios de su gobierno, a quienes señalan de complicidad con el crimen organizado en el contexto de la crisis de desapariciones en el país.

¿Qué es lo que dicen las mantas?

Los mensajes no dejan lugar a interpretación. Entre las frases que pueden leerse en las lonas destacan:

“AMLO sí sabía. Nos faltan 133 mil”

“No es solo incapacidad, es complicidad organizada”

“México ya tiene dos récords Guinness: el país con más Mundiales y desaparecidos”

(X-@mexicanosgritan)

El contexto que le da peso a la protesta

La acción del colectivo llega en uno de los momentos de mayor presión internacional sobre el Estado mexicano por la crisis de desapariciones. Apenas esta semana, Amnistía Internacional urgió al gobierno de Claudia Sheinbaum a declarar emergencia nacional, respaldando la activación del Artículo 34 de la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada —un mecanismo excepcional de la ONU reservado para situaciones de gravedad extrema.

Las cifras son delicadas: más de 133 mil personas desaparecidas, 72 mil cuerpos sin identificar, 5 mil 696 fosas clandestinas halladas en todo el país y una impunidad del 99.6%. De cada mil casos, menos de cuatro llegan a una condena.

Amnistía Internacional también documentó que las desapariciones no pueden atribuirse únicamente al crimen organizado: la organización identificó casos en que grupos delictivos actuaron con autorización o aquiescencia de autoridades, y otros en que servidores públicos participaron directamente.

La respuesta del gobierno

Frente a la presión internacional, la postura oficial ha sido ambigua. El pasado 6 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó formalmente el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, cuestionando su metodología. Sin embargo, este lunes 13 de abril anunció la conformación de un grupo interinstitucional —integrado por la SRE, la Secretaría de Gobernación, la FGR y la Secretaría de Seguridad— para revisar el documento punto por punto, y adelantó que recibirá próximamente al titular del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

(X-@mexicanosgritan)

2 mil 341 colectivos buscan respuestas

Detrás de cada cifra hay familias. En México existen actualmente 2 mil 341 colectivos de búsqueda integrados en su mayoría por madres, hijas y hermanas que rastrean fosas, identifican restos y exigen justicia ante un Estado que, denuncian, no da la cara. Muchas de estas mujeres y madres buscadoras han enfrentado amenazas, agresiones e incluso el asesinato mientras realizan labores que, señalan organizaciones internacionales, corresponden al propio Estado.