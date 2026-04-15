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Oficial: Chivas confirma la salida de Alan Pulido

La noticia fue dada a conocer a través de un comunicado oficial del club

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(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

El Club Deportivo Guadalajara confirmó este miércoles 15 de abril la salida de Alan Pulido, poniendo fin a su segunda etapa con el equipo.

La decisión marca el cierre anticipado de la relación contractual entre el delantero y el conjunto rojiblanco.

El motivo de su salida

(Vincent Carchietta-Imagn Images)
(Vincent Carchietta-Imagn Images)

De acuerdo con el comunicado oficial del club, la desvinculación se realizó de común acuerdo, luego de que el jugador de 35 años no entrara en los planes del entrenador Gabriel Milito.

“El Club Deportivo Guadalajara informa que, de común acuerdo, se ha terminado de manera anticipada la relación contractual con Alan Pulido”, señaló la institución en su mensaje.

En el mismo comunicado, el equipo agradeció al delantero por su paso en las dos etapas en las que formó parte del plantel, así como por su aporte durante ese periodo, y le deseó éxito en sus próximos retos profesionales.

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