UNAM explica cuál es la importancia de los aluxes en las comunidades mayas

La tradición maya de los aluxes destaca su papel como guardianes espirituales de milpas, cenotes y espacios sagrados en la península de Yucatán y Guatemala. (Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas)

En la península de Yucatán y algunas zonas de Guatemala, la figura de los aluxes permanece en el centro de la tradición y la vida cotidiana de muchas comunidades mayas.

Considerados seres sagrados por los mayas, los aluxes —que miden entre 20 y 30 centímetros— fungen como guardianes de milpas, cenotes y lugares ancestrales, pero su poder y carácter exigen rituales minuciosos y ofrendas constantes para mantener su protección y evitar castigos.

Esta relación cercana y compleja con los aluxes define prácticas agrícolas, creencias comunitarias y la interacción de los pobladores con el territorio, según detalla UNAM Global a partir del trabajo de la investigadora Francisca Amelia Zalaquett Rock del Centro de Estudios Mayas de la UNAM.

Los aluxes pueden ser solicitados para ser guardianes

Los rituales para crear aluxes, dirigidos por los Ah men, especialistas mayas, exigen sangre y ofrendas para dar vida a estas figuras protectoras. - (Imagen ilustrativa Infobae)

La palabra “alux” —también “arux”— proviene del maya y refiere a un “duende” o un “pequeño ser”. No tiene traducción literal y su pronunciación varía según la región. Aunque pequeños, con rasgos humanos y una estatura inferior a la de los enanos, los aluxes son elaborados cuidadosamente por los Ah men, especialistas rituales reconocidos en Yucatán.

Solicitar un alux implica un proceso ceremonial: la persona interesada recurre a un Ah men siete semanas antes del Viernes Santo, fecha en la que debe estar lista la figura. Durante este tiempo, el ritualista construye poco a poco la figura —generalmente de barro virgen extraído de sitios sagrados— al tiempo que reza y realiza ofrendas de sangre y energía vital para “dotar de vida” al ser.

La representación suele incluir un sombrero campesino, cantimplora, machete y, en ocasiones, un rifle. A la figura se agregan elementos adaptados según la protección que brindará: plumas de aves para la velocidad, colmillos de jaguar si debe cazar, o instrumentos para imitar sonidos de animales.

En el caso de las aluxes femeninas, la fabricación puede responder a propósitos malignos específicos, equipándolas con artículos adecuados para cumplirlos.

El vínculo entre el dueño y el alux se sella con un ritual de sangre: el dueño corta la palma de su mano y entrega un poco del líquido a la figura para establecer esa conexión.

El ciclo de las ofrendas y el riesgo de olvido de los aluxes

El alux recibe ofrendas como sacab y maíz durante el ciclo agrícola, consolidando una relación recíproca entre el dueño y la entidad espiritual maya. - (Imagen ilustrativa Infobae)

Ser propietario de un alux implica mantener una relación activa y recíproca. La tradición exige que el alux sea instalado en la milpa, cenote, cueva natural o en una pequeña construcción maya bajo techos de palma. A partir de ese momento, se establecen oraciones y su rol como guardián.

Los aluxes presentan demandas propias. Antes del ciclo agrícola, el dueño debe presentar ofrendas, y la primera cosecha —en especial el maíz— se entrega al alux antes de que la consuma cualquier persona.

Las ofrendas consisten en alimentos sagrados como el sacab, bebida fermentada de maíz y miel. El incumplimiento tiene consecuencias graves: el alux puede volverse hostil y castigar, o incluso matar, a quien lo invocó.

Francisca Amelia Zalaquett Rock explica que “el alux no es un ser tranquilo o ‘santito’; es un ser que fue creado para cumplir una función, y quien lo pide debe retribuirle”.

El manejo de un alux no termina con la fabricación y los rituales iniciales. Zalaquett Rock detalla que estos seres pueden manifestarse en sueños para solicitar nuevas ofrendas o advertir a sus dueños. Frente a la desobediencia o el olvido, el alux puede descarriarse. El proceso para eliminarlo demanda rituales de riesgo y puede costar la vida al ritualista, debido a la fuerza que el ser habría adquirido.

Aluxes en el mundo moderno

Los aluxes hallados en sitios arqueológicos y milpas vinculan la tradición oral a la memoria ancestral y al respeto continuo en comunidades mayas actuales. - (Imagen ilustrativa Infobae)

En la actualidad, campesinos de comunidades mayas identifican aluxes en los sitios donde hallan figurillas durante su trabajo en milpas colindantes con vestigios arqueológicos. Algunas veces destruyen estas figuras para evitar consecuencias, mientras que en otros momentos las emplean como protección para los terrenos.

La creencia de que aluxes quedaron “libres” al no cerrar su ciclo ritual en tiempos prehispánicos se mantiene viva. Estos aluxes sin dueño deambulan en ciertas zonas y estarían ligados a prácticas ancestrales: protegen animales silvestres, cuidan territorios y suelen silbar o tender trampas a los extraños.

El respeto hacia ellos es riguroso. Deshacerse de un alux sin dueño resulta prácticamente imposible; la tradición dicta que su vínculo con los ancestros debiera mantenerlos resguardados y cuidados.