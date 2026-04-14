México

¿Tu familiar ya no puede firmar? El Poder Notarial que debes tramitar antes de que pierda sus facultades mentales

Poder notarial preventivo permite anticiparse a pérdida de capacidad por enfermedades como Alzheimer

Guardar
depresión, ansiedad, vejez
Herramienta legal facilita la toma de decisiones ante deterioro cognitivo. (Freepik)

El poder notarial preventivo se ha convertido en una herramienta jurídica fundamental para anticiparse a escenarios de deterioro cognitivo, como el Alzheimer u otras enfermedades.

Este documento permite que una persona, en pleno uso de sus facultades mentales, designe a un apoderado de confianza para que actúe en su nombre en el futuro, incluso si pierde la capacidad de decidir por sí misma.

A diferencia de un poder tradicional, que queda sin efecto cuando el otorgante pierde su capacidad, el preventivo incluye una cláusula especial que garantiza su vigencia.

Esto evita que la familia enfrente obstáculos legales al momento de administrar bienes, cobrar pensiones o tomar decisiones médicas urgentes.

Evitar un proceso judicial largo y costoso

Cuando una persona ya no puede firmar y no dejó un poder notarial, los familiares deben iniciar un juicio de interdicción o tutela.

Primer plano de manos adultas sosteniendo documentos y una grapadora sobre una mesa blanca, con un micrófono y otras manos difuminadas al fondo
Poder notarial preventivo ayuda a evitar procesos judiciales por incapacidad. (Dircom)

Este proceso implica acudir ante un juez para que se nombre a un representante legal, lo que puede tardar meses o incluso años, además de generar costos elevados.

En contraste, tramitar un poder preventivo a tiempo simplifica la gestión del patrimonio y evita conflictos familiares o legales.

También protege los bienes frente a posibles fraudes o malas decisiones.

¿Qué pasa si ya existe deterioro cognitivo?

Si el familiar presenta signos iniciales de deterioro, aún podría ser posible otorgar un poder, siempre que comprenda plenamente el acto que está realizando.

En estos casos, el notario evalúa la lucidez del otorgante y, si existen dudas, puede solicitar un certificado médico.

Sin embargo, cuando la persona ya no entiende lo que firma, el poder notarial deja de ser una opción válida.

En ese escenario, la única vía legal es recurrir a un procedimiento judicial para designar un tutor o curador.

Testamento y capacidad mental: lo que debes saber

Un diagnóstico de Alzheimer no invalida automáticamente la posibilidad de firmar un testamento.

Lo determinante es la capacidad cognitiva al momento de la firma.

La persona debe comprender qué bienes posee, a quién desea heredarlos y actuar sin presiones externas.

septiembre, testamento
Testamento depende de la capacidad mental al momento de su firma. Crédito: Cuartoscuro

El notario tiene la responsabilidad de verificar que el otorgante esté en pleno uso de su juicio.

Si la enfermedad está avanzada, puede negarse a formalizar el documento. Para mayor certeza, se recomienda contar con una evaluación médica reciente y testigos imparciales.

Requisitos y recomendaciones para el trámite

Para otorgar un poder notarial preventivo, es indispensable acudir ante notario público, presentar una identificación oficial y manifestar la voluntad de manera clara y consciente.

Elegir al apoderado es una decisión crucial, ya que tendrá amplias facultades sobre el patrimonio y, en algunos casos, sobre decisiones personales.

Notarías verifican capacidad legal para otorgar poderes y testamentos.
Notarías verifican capacidad legal para otorgar poderes y testamentos.

Actuar con anticipación es la mejor estrategia. No esperar a que el deterioro avance puede marcar la diferencia entre un proceso ágil y una situación legal compleja para toda la familia.

Aspectos esenciales a considerar

  • El poder preventivo sigue vigente incluso si el otorgante pierde la capacidad mental.
  • Debe firmarse mientras la persona esté en pleno uso de sus facultades.
  • Permite realizar actos de administración y de dominio, como vender propiedades.
  • Evita procesos judiciales como la interdicción o tutela.
  • Es recomendable acompañarlo con evaluaciones médicas en caso de dudas sobre la lucidez.

Temas Relacionados

NotariosPoder NotarialFamiliaresAlzheimerHerramientas Jurídicasmexico-noticias

Más Noticias

Ninel Conde fue hospitalizada por fuerte ameba intestinal que le causó diarrea y “unos dolores terribles”

La cantante fue ingresada tras sufrir intensos dolores estomacales y diarrea incontrolable que duró más de 24 horas

Ninel Conde fue hospitalizada por fuerte ameba intestinal que le causó diarrea y “unos dolores terribles”

Bahía de Banderas: la predicción del tiempo para este 14 de abril

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Bahía de Banderas: la predicción del tiempo para este 14 de abril

Clima en México: el estado del tiempo para Acapulco de Juárez este 14 de abril

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Clima en México: el estado del tiempo para Acapulco de Juárez este 14 de abril

Las últimas previsiones para Culiacán Rosales: temperatura, lluvias y viento

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Las últimas previsiones para Culiacán Rosales: temperatura, lluvias y viento

Las últimas previsiones para Puebla de Zaragoza: temperatura, lluvias y viento

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Las últimas previsiones para Puebla de Zaragoza: temperatura, lluvias y viento
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR continúa analizando pruebas en el Rancho Izaguirre, campo de adiestramiento del CJNG

FGR continúa analizando pruebas en el Rancho Izaguirre, campo de adiestramiento del CJNG

Encuentran con vida al presidente municipal de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza, y a su padre

Desaparece Juan Andrés Vega, alcalde de Taxco, tras el secuestro de su padre

Con un Black Mamba para operaciones especiales: Fiscalía de Michoacán incorpora 4 vehículos blindados para combatir a cárteles

El narcotráfico en México tiene aterrados a los Aguilar y a Christian Nodal

ENTRETENIMIENTO

Ninel Conde fue hospitalizada por fuerte ameba intestinal que le causó diarrea y “unos dolores terribles”

Ninel Conde fue hospitalizada por fuerte ameba intestinal que le causó diarrea y “unos dolores terribles”

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 13 de abril

Spotify Podcast Awards 2026: lista de nominados y cómo votar entre La Cotorrisa, Las Alucines, Penitencia y más

Enjambre en Foro GNP: precio de boletos por sección para 'Daños Luz Tour'

Carlos Rivera defiende a Natalia Jiménez por usar ambulancia para llegar a su cumpleaños: “Había razones lógicas”

DEPORTES

José Ramón Fernández presenta su libro “El Protagonista”: así afronta el tema de David Faitelson

José Ramón Fernández presenta su libro “El Protagonista”: así afronta el tema de David Faitelson

Canelo Álvarez recibe advertencia previo a su pelea del 12 de septiembre: “Lo vamos a vencer”

Diablos Rojos del México: así sería su lineup titular para defender el campeonato en la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol

Rumbo al Mundial 2026: así fue la primera participación de Panamá en las Copas del Mundo

Atlético de Madrid vs Barcelona: cuándo y dónde ver EN VIVO los cuartos de final de vuelta de la UEFA Champions League desde México