¿Tu familiar ya no puede firmar? El Poder Notarial que debes tramitar antes de que pierda sus facultades mentales

Herramienta legal facilita la toma de decisiones ante deterioro cognitivo. (Freepik)

El poder notarial preventivo se ha convertido en una herramienta jurídica fundamental para anticiparse a escenarios de deterioro cognitivo, como el Alzheimer u otras enfermedades.

Este documento permite que una persona, en pleno uso de sus facultades mentales, designe a un apoderado de confianza para que actúe en su nombre en el futuro, incluso si pierde la capacidad de decidir por sí misma.

A diferencia de un poder tradicional, que queda sin efecto cuando el otorgante pierde su capacidad, el preventivo incluye una cláusula especial que garantiza su vigencia.

Esto evita que la familia enfrente obstáculos legales al momento de administrar bienes, cobrar pensiones o tomar decisiones médicas urgentes.

Evitar un proceso judicial largo y costoso

Cuando una persona ya no puede firmar y no dejó un poder notarial, los familiares deben iniciar un juicio de interdicción o tutela.

Poder notarial preventivo ayuda a evitar procesos judiciales por incapacidad. (Dircom)

Este proceso implica acudir ante un juez para que se nombre a un representante legal, lo que puede tardar meses o incluso años, además de generar costos elevados.

En contraste, tramitar un poder preventivo a tiempo simplifica la gestión del patrimonio y evita conflictos familiares o legales.

También protege los bienes frente a posibles fraudes o malas decisiones.

¿Qué pasa si ya existe deterioro cognitivo?

Si el familiar presenta signos iniciales de deterioro, aún podría ser posible otorgar un poder, siempre que comprenda plenamente el acto que está realizando.

En estos casos, el notario evalúa la lucidez del otorgante y, si existen dudas, puede solicitar un certificado médico.

Sin embargo, cuando la persona ya no entiende lo que firma, el poder notarial deja de ser una opción válida.

En ese escenario, la única vía legal es recurrir a un procedimiento judicial para designar un tutor o curador.

Testamento y capacidad mental: lo que debes saber

Un diagnóstico de Alzheimer no invalida automáticamente la posibilidad de firmar un testamento.

Lo determinante es la capacidad cognitiva al momento de la firma.

La persona debe comprender qué bienes posee, a quién desea heredarlos y actuar sin presiones externas.

Testamento depende de la capacidad mental al momento de su firma. Crédito: Cuartoscuro

El notario tiene la responsabilidad de verificar que el otorgante esté en pleno uso de su juicio.

Si la enfermedad está avanzada, puede negarse a formalizar el documento. Para mayor certeza, se recomienda contar con una evaluación médica reciente y testigos imparciales.

Requisitos y recomendaciones para el trámite

Para otorgar un poder notarial preventivo, es indispensable acudir ante notario público, presentar una identificación oficial y manifestar la voluntad de manera clara y consciente.

Elegir al apoderado es una decisión crucial, ya que tendrá amplias facultades sobre el patrimonio y, en algunos casos, sobre decisiones personales.

Notarías verifican capacidad legal para otorgar poderes y testamentos.

Actuar con anticipación es la mejor estrategia. No esperar a que el deterioro avance puede marcar la diferencia entre un proceso ágil y una situación legal compleja para toda la familia.

Aspectos esenciales a considerar

El poder preventivo sigue vigente incluso si el otorgante pierde la capacidad mental .

Debe firmarse mientras la persona esté en pleno uso de sus facultades .

Permite realizar actos de administración y de dominio , como vender propiedades.

Evita procesos judiciales como la interdicción o tutela .

Es recomendable acompañarlo con evaluaciones médicas en caso de dudas sobre la lucidez.