“Millennial y gay”: así presenta la prensa de EEUU al nuevo canciller mexicano Roberto Velasco

La publicación de un perfil sobre el nuevo responsable de la política exterior mexicana por parte de un diario estadounidense provocó discusión respecto a la elección de información destacada sobre su identidad y experiencia profesional. (Infobae-Itzallana)

Cuando el Los Angeles Times publicó este lunes el perfil del nuevo secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco Álvarez, la primera reacción no fue sobre su trayectoria ni sobre los retos que enfrenta en la relación bilateral con Estados Unidos. Fue sobre su titular: “El nuevo canciller de México: un millennial gay con profundo conocimiento de EE.UU.”

Dos adjetivos identitarios —su generación y su orientación sexual— antes que cualquier referencia a su formación académica, su experiencia negociadora o el momento diplomático crítico que le tocó asumir.

¿Contexto legítimo o reducción?

El debate no es menor. Una lectura favorable del encuadre del LAT señalaría que ambos datos son, en efecto, históricamente relevantes: Velasco es el canciller mexicano más joven en asumir el cargo y el primero abiertamente gay en encabezar la Secretaría de Relaciones Exteriores. Visibilizarlo no es necesariamente minimizarlo.

Pero la construcción del titular sí genera una pregunta válida: ¿Por qué esos atributos y no otros encabezan la presentación de un funcionario que llega a uno de los cargos más exigentes de México?

Jaime López Vela celebró en redes sociales el nombramiento de Roberto Velasco como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores: “Un digno representante de nuestras poblaciones #LGBTIQ+ ahora al frente de la @SRE_mx, #Chapeau!”

La misma nota del LAT documenta credenciales que difícilmente caben en dos adjetivos:

Maestría en políticas públicas por la Universidad de Chicago

Pasantía en la alcaldía de Chicago , un contacto directo con la política estadounidense

Años como jefe para América del Norte en la Cancillería, con participación en foros bilaterales sobre migración, narcotráfico y comercio

Llamada de felicitación del propio secretario de Estado Marco Rubio tras su nombramiento

Lo que el título deja fuera

Más allá del debate sobre el encuadre, el perfil completo del Los Angeles Times retrata a un funcionario que asume el cargo en uno de los momentos más tensos de la relación México-Estados Unidos en décadas: aranceles amenazantes, deportaciones masivas, mexicanos muertos bajo custodia migratoria y una cancillería que, según diplomáticos citados en la misma nota, opera con presupuesto insuficiente.

El propio Velasco, días antes de ser nombrado, calificó las muertes de connacionales en centros de detención estadounidenses como algo “doloroso, desgarrador y absolutamente inaceptable”.

Ese es el canciller que el LAT presenta. Solo que el título eligió contarlo de otra manera.

Un debut bajo la lupa

Velasco tomó protesta con una frase que resume el clima que heredó: “Asumo esta responsabilidad en un momento en que el orden internacional está experimentando una reconfiguración muy profunda”, dijo ante el cuerpo diplomático mexicano, sin mencionar nombres.

La prensa estadounidense ya lo tiene en el radar. La pregunta es con qué lente lo seguirá observando.