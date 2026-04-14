México

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Guadalajara

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Guardar
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

Antes de partir de tu casa, revisa la predicción del clima en Guadalajara para las próximas horas en este 14 de abril.

En Guadalajara se espera una temperatura máxima de 33 grados centígrados y una mínima de 13 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 0% durante el día y del 0% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 35% en el transcurso del día y del 58% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 30 kilómetros por hora en el día y los 33 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se prevé que los rayos ultravioleta alcancen un nivel de hasta 13.

La predicción del clima en Guadalajara (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del clima en Guadalajara (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo es el clima tapatío

Una de las capitales más importantes de México, Guadalajara, goza de un clima de tipo templado subhúmedo subtropical que además está muy marcado en dos principales temporadas diferenciadas principalmente por la humedad o el clima seco.

Durante la primavera el clima es más seco y cálido, pero mayo y junio son los meses más calurosos de dicha capital, con temperaturas que rondan máximos de 35 grados y mínimas de 13 grados.

La temporada de lluvias se hace presente durante el verano (junio a octubre), cuando por lo general se registran tormentas eléctricas, fuertes vientos y granizadas que hacen que el termómetro baje a una temperatura de 26.5 grados. El séptimo mes del año es el más lluvioso y el que trae mayor cantidad de días nublados.

Para el otoño las lluvias disminuyen y aunque hay días soleados, los vientos son fríos. En el invierno el termómetro tiene una media de 5 grados con ocasionales heladas.

En cuanto a las marcas históricas, se tiene que la temperatura máxima se registró el 6 de mayo de 1994 cuando el termómetro ascendió hasta los 38.7 grados; mientras que la más baja se registró el 14 de diciembre de 1997, cuando bajó a los -7.0 grados, lo que tuvo como consecuencia la segunda nevada en la ciudad desde la primera ocurrida el 8 de febrero de 1881.

La capital jalisciense puede dividirse en dos temporadas muy marcadas: la humedad o el clima seco. (Cuartoscuro)
La capital jalisciense puede dividirse en dos temporadas muy marcadas: la humedad o el clima seco. (Cuartoscuro)

Cuál es el clima en México

México es un país favorecido, pues su posición geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una región megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer fracciona al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este panorama, no es extraño que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son extremadamente altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el calentamiento global y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a verse con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las fuertes inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un aumento en el número de contingencias ambientales en las principales metrópolis, como es el caso de la Ciudad de México.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en GuadalajaraClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Ricardo Anaya afirma que a la 4T le llevó ocho años entender que sí se puede producir gas en México

El legislador expone los peligros de depender de importaciones del combustible y critica las políticas del gobierno en materia energética

Ricardo Anaya afirma que a la 4T le llevó ocho años entender que sí se puede producir gas en México

¿Qué está pasando en el metro y metrobús de la CDMX hoy 13 de abril? atrasos en línea 7 y reestablecimiento de línea 1 del MB

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el metro y metrobús de la CDMX hoy 13 de abril? atrasos en línea 7 y reestablecimiento de línea 1 del MB

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy lunes 13 de abril: manifestantes liberan Av. Insurgentes

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy lunes 13 de abril: manifestantes liberan Av. Insurgentes

¿Rentas tu casa? Por qué un contrato ante notario es tu única protección real contra la Ley de Extinción de Dominio

Los arrendatarios pueden ver afectada a su propiedad

¿Rentas tu casa? Por qué un contrato ante notario es tu única protección real contra la Ley de Extinción de Dominio

Esta es la nueva ruta de RTP en Tlalpan que llegará a Universidad de la Línea 3 del Metro CDMX

Semovi puso en marcha la prueba piloto de la ruta que beneficiará a los habitantes del sur de la capital

Esta es la nueva ruta de RTP en Tlalpan que llegará a Universidad de la Línea 3 del Metro CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR continúa analizando pruebas en el Rancho Izaguirre, campo de adiestramiento del CJNG

FGR continúa analizando pruebas en el Rancho Izaguirre, campo de adiestramiento del CJNG

Encuentran con vida al presidente municipal de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza, y a su padre

Desaparece Juan Andrés Vega, alcalde de Taxco, tras el secuestro de su padre

Con un Black Mamba para operaciones especiales: Fiscalía de Michoacán incorpora 4 vehículos blindados para combatir a cárteles

El narcotráfico en México tiene aterrados a los Aguilar y a Christian Nodal

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 13 de abril

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 13 de abril

Spotify Podcast Awards 2026: lista de nominados y cómo votar entre La Cotorrisa, Las Alucines, Penitencia y más

Enjambre en Foro GNP: precio de boletos por sección para 'Daños Luz Tour'

Carlos Rivera defiende a Natalia Jiménez por usar ambulancia para llegar a su cumpleaños: “Había razones lógicas”

Luis Fonsi pide que taxista mexicano sea su chofer “para siempre”

DEPORTES

José Ramón Fernández presenta su libro “El Protagonista”: así afronta el tema de David Faitelson

José Ramón Fernández presenta su libro “El Protagonista”: así afronta el tema de David Faitelson

Canelo Álvarez recibe advertencia previo a su pelea del 12 de septiembre: “Lo vamos a vencer”

Diablos Rojos del México: así sería su lineup titular para defender el campeonato en la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol

Rumbo al Mundial 2026: así fue la primera participación de Panamá en las Copas del Mundo

Atlético de Madrid vs Barcelona: cuándo y dónde ver EN VIVO los cuartos de final de vuelta de la UEFA Champions League desde México