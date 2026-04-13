Alito Moreno critica el manejo de Morena ante desaparecidos en México, tras el hallazgo de 200 restos óseos en CDMX

(Crédito: Jesús Áviles/Infobae México)

Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), denunció a través de su cuenta oficial en ‘X’ la gravedad del hallazgo de 219 restos óseos en las lagunas de La Habana, en los límites de Tláhuac y Chalco.

De acuerdo con la información oficial, más de cien de estos restos han sido confirmados como humanos en la jornada convocada por los colectivos Una Luz en el Camino, Hasta Encontrarles CDMX, Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional, realizada los días del 7 al 10 de abril.

El dirigente político alertó que las pesquisas se concentran en zonas de complicado acceso, donde la operación prolongada de distintas organizaciones criminales ha dificultado el trabajo de las autoridades.

Moreno recordó que en el Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, colectivos de búsqueda encontraron en 2025 restos humanos calcinados, prendas y evidencia de hornos crematorios. El lugar operó bajo el control del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como centro de exterminio y reclutamiento forzado. Las autoridades han recolectado cerca de cien muestras únicas de ADN en el predio, y Moreno advirtió que este año ya se han encontrado más restos que el año anterior.

El líder del PRI señaló que desde 2023 las autoridades tenían conocimiento de la situación en el Rancho Izaguirre, pero, según su denuncia, no investigaron a fondo ni actuaron con contundencia para frenar la crisis. Subrayó que la cifra de restos localizados en ese predio ya supera la del periodo anterior, lo que para él evidencia una escalada de la violencia y la inacción oficial.

Críticas a la gestión de MORENA y el papel de las madres buscadoras

Moreno responsabilizó directamente al “pésimo gobierno de Morena”, asegurando que la administración está “totalmente rebasada” y que no tiene capacidad ni estrategia para enfrentar la crisis de desapariciones y violencia. En su mensaje, enfatizó: “Cientos de restos en dos puntos del país y las madres buscadoras haciendo el trabajo que le toca al Estado. Esa es la realidad”.

El hallazgo de 219 restos en la franja Tláhuac–Chalco reaviva la atención sobre una región marcada por la presencia de cárteles y bandas locales. (Facebook: Colectivo Hasta Encontrarles CDMX)

El líder del PRI denunció la falta de protección a la ciudadanía y el abandono institucional, al señalar que el gobierno federal y local no han diseñado una política efectiva frente al crimen organizado.

Exigencia de cambio y llamado a la ciudadanía

Moreno Cárdenas hizo un llamado a la acción: “¡Morena se tiene que ir! ¡Los vamos a sacar con la fuerza de la ciudadanía! ¡Vamos a defender a México y a devolverle el rumbo!”.

El dirigente exigió un gobierno capaz de “enfrentar al crimen organizado de frente y con firmeza”, y reclamó que México merece un país sin fosas y con un Estado que asuma su responsabilidad ante la crisis de desapariciones.

La presidenta anticipa datos precisos tras mejorar los registros y métodos de búsqueda. | Crédito: Jesús Aviles/Infobae México.

El hallazgo de restos en las lagunas de Tláhuac y Chalco se da en un contexto marcado por el reciente informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la ONU, el mismo que fue rechazado por el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo tras tildarlo de estar “extrapolado” debido a que, según la mandataria, omitieron las acciones que realizó el gobierno del 2019 al 2025.

Sin embargo, durante su conferencia de prensa de este lunes 13 de abril, Sheinbaum Pardo aclaró que el rechazo al documento no implica ruptura con el organismo internacional. “Eso no quiere decir que no tengamos comunicación con la Comisión, con los organismos de Naciones Unidas y con el Alto Comisionado de Derechos Humanos” y adelantó que se reunirá con el titular del segundo organismo.