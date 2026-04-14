México

¿Nodal en riesgo? Las posibles consecuencias legales tras denuncia de Dagna Mata, modelo que se parece a Cazzu

El equipo del cantante habría buscado limitar sus declaraciones luego de que usuarios en redes sociales señalaran el parecido físico con la ex del cantante

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Quién es Dagna Mata, la modelo que Nodal y Ángela Aguilar querrían obligar a firmar un contrato tras referencia a Cazzu (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
Quién es Dagna Mata, la modelo que Nodal y Ángela Aguilar querrían obligar a firmar un contrato tras referencia a Cazzu (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Christian Nodal enfrenta cuestionamientos legales tras la denuncia pública de Dagna Mata por la falta de pago en su participación en el video musical “Un vals”.

La modelo, quien fue señalada en redes sociales por su parecido físico con Cazzu, ex pareja del cantante, afirma que el equipo legal de Nodal la presionó para que no hablara sobre el tema y buscó que firmara un contrato de confidencialidad. Esta situación podría tener consecuencias jurídicas en México si Mata decide acudir a las autoridades para formalizar su denuncia.

La ley mexicana protege el derecho al pago por servicios artísticos

La legislación mexicana establece que cualquier persona que presta un servicio, incluyendo actividades artísticas como la participación en videoclips, debe recibir el pago acordado en tiempo y forma. 

Dagna Mata sostiene que fue contratada como artista secundaria y que no fue informada de que sería la protagonista del video. “Firmé como extra, jamás me dijeron que sería la protagonista. Me enteré al ver el video ya editado”, dijo Mata en entrevista al programa El Gordo y la Flaca.

Dagna kills, modelo nodal -México- 10 abril
La ley mexicana protege el derecho al pago por servicios artísticos (Youtube/Tiktok dagna kills)

La modelo afirma que grabó en febrero y que, pasados 90 días, no ha recibido el pago pactado. “No me han pagado. Prometieron hacerlo en 30 días y ya han pasado 90”, declara.

En México, el incumplimiento de obligaciones contractuales puede derivar en demandas civiles por incumplimiento de contrato. El Código Civil Federal contempla la posibilidad de exigir el pago de lo debido, así como daños y perjuicios si se demuestra la afectación económica o profesional.

Si Mata decide denunciar formalmente, podría presentar una demanda ante un juzgado civil o, en algunos casos, ante la Procuraduría Federal del Consumidor si se considera una prestación de servicios.

La autoridad puede ordenar el pago pendiente y, en caso de dolo, imponer sanciones adicionales. La protección a los derechos laborales y de prestación de servicios en el sector artístico está contemplada para evitar situaciones de vulnerabilidad para quienes participan en producciones audiovisuales.

Christian Nodal
La modelo, quien fue señalada en redes sociales por su parecido físico con Cazzu, ex pareja del cantante, afirma que el equipo legal de Nodal la presionó para que no hablara sobre el tema (Facebook Christian Nodal / Dagna Mata)

El hostigamiento y la presión para guardar silencio también tienen consecuencias legales

Además de la falta de pago, Dagna Mata denuncia que el equipo legal de Christian Nodal la presionó para que firmara un contrato de confidencialidad después de que la polémica por su parecido con Cazzu escalara en redes sociales.

“Sí, pues al final a mí me han pedido como que firme un contrato porque no quieren que publique nada, que diga nada. Pero al final esto ha tenido como mucha repercusión en mi trabajo”, afirma Mata. La modelo argumenta que esta presión afecta su libertad de expresión y su reputación profesional.

El hostigamiento laboral y la coacción para que una persona guarde silencio sobre situaciones que afectan su trabajo pueden ser denunciados ante las autoridades mexicanas.

El artículo 1 de la Constitución protege el derecho a la libertad de expresión y prohíbe cualquier forma de discriminación o represalia por ejercerlo. Si Mata demuestra que la presión para que no hable sobre el caso le ha provocado afectaciones laborales o personales, podría solicitar medidas cautelares y sanciones para quienes resulten responsables.

En México, los contratos de confidencialidad deben ser claros, proporcionales y no pueden impedir que una persona denuncie actos ilegales como el incumplimiento de pago o el hostigamiento.

Si el contrato fue firmado bajo presión o sin pleno consentimiento, puede ser impugnado ante un juez. Además, la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación ofrecen recursos para proteger a quienes enfrentan abuso de poder o acoso en el ámbito laboral y artístico.

Dagna Mata busca visibilizar el abuso de poder en la industria

Dagna Mata insiste en que su objetivo no es confrontar a nadie, sino exponer la precariedad y el abuso de poder que enfrentan las mujeres en la industria del entretenimiento.

Dagna Mata
Dagna Mata busca visibilizar el abuso de poder en la industria (@dagna.kills)

“No quiero que mi imagen o mi aspecto afecten a Cazzu ni a nadie. Solo quiero que se valore nuestro trabajo y que no se fomente el morbo mediático a costa de nosotras”, concluye.

La polémica por su participación en el video de Christian Nodal y la presión que denuncia por parte del equipo legal del cantante han generado un debate sobre los derechos de las modelos y creadoras de contenido en México.

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