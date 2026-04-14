México

10 miembros de una banda fueron detenidos en Ecatepec por extorsión y portación ilegal de armas de fuego

A todos se les dictó prisión preventiva oficiosa que deberán cumplir en el Centro Federal de Readaptación Social Neza Bordo (CEFERESO)

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La Fiscalía General de la República informó que fueron vinculados a proceso 10 hombres detenidos en Ecatepec, Estado de México por extorsión y posesión ilegal de armas exclusivas de uso del Ejército Foto: FGR
La Fiscalía General de la República informó que fueron vinculados a proceso 10 hombres detenidos en Ecatepec, Estado de México por extorsión y posesión ilegal de armas exclusivas de uso del Ejército Foto: FGR

La Fiscalía General de la República, en coordinación con autoridades locales, vincula a proceso a 10 personas por su presunta participación en delitos de extorsión y portación de armas de fuego, tras su detención en la colonia Potrero del Rey, municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México.

El operativo permitió asegurar dos armas de fuego, cargadores con 18 y 13 cartuchos útiles, dos chalecos tácticos, 12 celulares, tres vehículos, una motocicleta y 46.330 pesos en efectivo.

Los detenidos, identificados como Víctor “N”, Julia “N”, Miguel “N”, Sergio “N”, Eduardo “N”, José “N”, Ageo “N”, Rubén “N”, Erick “N” y Gerardo “N”, habrían sido capturados por elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec de Morelos, derivado de acciones conjuntas con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, según confirmó la FGR.

Después de la detención, el Ministerio Público de la Federación adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional presentó los elementos de prueba que permitieron obtener la vinculación de los diez implicados por extorsión.

La autoridad judicial también determinó responsabilidad adicional para Víctor “N”, Julia “N” y Miguel “N” por portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y para Rubén “N”, Erick “N” y Gerardo “N” por portación de arma sin licencia.

A todos se les dictó prisión preventiva oficiosa que deberán cumplir en el Centro Federal de Readaptación Social Neza Bordo (CEFERESO), informó la Fiscalía General de la República.

Colonias y municipios con mayor violencia

Autoridades han detectado al menos 110 colonias prioritarias en municipios con Alerta de Violencia de Género, donde los incidentes se repiten con frecuencia y en horarios específicos.

De acuerdo con datos de la Fiscalía mexiquense y reportes de seguridad, en varios municipios, las mismas colonias aparecen mes tras mes en los registros, lo que refleja que el problema persiste y se vuelve parte del entorno cotidiano.

En este contexto, se identificaron algunas de las 10 colonias más peligrosas del Edomex para mujeres, donde la violencia familiar, las lesiones y las agresiones de pareja son los delitos más recurrentes:

  • Jardines de Morelos, Ecatepec
  • Ciudad Cuauhtémoc, Ecatepec
  • Villa Xochitenco, Chimalhuacán
  • Acuitlapilco tercera sección, Chimalhuacán
  • Infonavit Norte, Cuautitlán Izcalli
  • Lomas de San Francisco Tepojaco, Cuautitlán Izcalli
  • Ciudad Satélite, Naucalpan
  • San Lorenzo Totolinga, Naucalpan
  • Benito Juárez, Nezahualcóyotl
  • Campestre Guadalupana, Nezahualcóyotl

En estas zonas, los reportes muestran que la violencia familiar representa la mayoría de los casos, aunque también se registran agresiones físicas y amenazas. En municipios como Ecatepec, por ejemplo, colonias como Jardines de Morelos y Ciudad Cuauhtémoc concentran decenas de incidentes en periodos cortos, muchos de ellos durante la noche.

Municipios con mayor incidencia de violencia de género

Las colonias mexiquenses mencionadas se ubican en municipios donde la problemática es más visible, entre ellos:

  • Ecatepec
  • Chimalhuacán
  • Cuautitlán Izcalli
  • Naucalpan
  • Nezahualcóyotl
  • Chalco
  • Ixtapaluca
  • Tlalnepantla
  • Valle de Chalco

En varios de estos lugares se ha detectado que la violencia se concentra en horarios específicos, principalmente durante la tarde, noche o madrugada, cuando muchas víctimas permanecen en sus hogares, donde ocurren la mayoría de los ataques.

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