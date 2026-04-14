México

Mujer señalada como “Lady Gasolina” responde tras video viral y niega no haber pagado combustible en Puebla

La señalada asegura que todo fue un malentendido y pide frenar ataques

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El caso viral da un giro luego de que la implicada mostrara evidencia.
El caso viral da un giro luego de que la implicada mostrara evidencia.

Un video difundido recientemente en redes sociales generó polémica luego de mostrar a una mujer retirándose de una estación de servicio sin aparentemente liquidar el combustible cargado en su vehículo. El caso, ocurrido en la zona de la Recta a Cholula, en Puebla, rápidamente se viralizó, llevando a que usuarios la identificaran con el apodo de “Lady Gasolina”.

Las imágenes muestran el momento en que el automóvil abandona el lugar apenas instantes después de que el despachador retirara la manguera, lo que desató una ola de críticas y acusaciones en plataformas digitales. La situación ocurrió frente a Serviplaza Momoxpan, donde presuntamente se registraron los hechos que detonaron el debate en línea.

En una estación de gasolina, la mujer se dio a la fuga al no pagar la gasolina.

Sin embargo, tras la difusión del material, la mujer involucrada decidió pronunciarse públicamente para rechazar las versiones que la señalan. A través de redes sociales, aseguró que sí realizó el pago correspondiente y que todo se trata de una interpretación errónea amplificada por internet.

En su mensaje, compartió evidencia del supuesto pago y pidió frenar los ataques en su contra. “A TODOS los que están insultando, compartiendo el video y difamando en redes: Sí, se cometió un error: se cargaron solo $750 de gasolina (NO fue un tanque completo, solo esa cantidad). Pero el error YA ESTÁ PAGADO AL 100%. Aquí está el ticket oficial de la Mobil Angelopolis donde se pagaron los $750 completos. NO EXISTE ningún otro reporte, ningún otro video ni ningún otro suceso con este vehículo.”, expresó.

La señalada asegura que todo fue un malentendido y pide frenar ataques.
La señalada asegura que todo fue un malentendido y pide frenar ataques.

Además, la mujer advirtió sobre posibles consecuencias legales derivadas de la difusión de información falsa, señalando que su imagen ha sido afectada por lo que considera una campaña de desinformación. De acuerdo con lo que compartió, las leyes en Puebla contemplan sanciones para quienes incurran en difamación a través de medios digitales.

La mujer se viralizó luego de que circulara un video en que se le ve huyendo sin pagar de una gasolinera en Puebla

En ese sentido, indicó: “en México, y especialmente en el estado de Puebla, difundir información falsa que daña la reputación de una persona se considera difamación y puede configurarse como delito de ciberasedio según el Código Penal del Estado de Puebla (reformas de 2025, Artículo 480). Esto incluye insultos, ofensas o difamaciones repetidas en redes sociales que causen daño emocional o a la imagen. Las penas van desde 11 meses hasta 3 años de prisión y multas importantes (50 a 300 días de UMA)”.

El caso continúa generando opiniones divididas en redes, mientras se debate la veracidad de lo ocurrido y el impacto de la viralización en la reputación de las personas.

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