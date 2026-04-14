México

Detienen en Mexicali a joven acusada de abuso sexual agravado contra menor

Agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana detuvieron a Ariana Lizbeth, de 21 años, quien contaba con una orden de aprehensión por el delito de abuso sexual agravado contra un menor de 14 años en Mexicali

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Primer plano de las manos de un hombre con esposas de metal. Viste una camisa gris y una camiseta oscura. Las esposas unen ambas muñecas.
Agentes estatales detuvieron a Ariana Lizbeth en la colonia Puerto Plata, Mexicali. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana detuvieron a Ariana Lizbeth en Mexicali, Baja California, después de que la joven de 21 años presentó una actitud evasiva durante un recorrido policiaco en la colonia donde fue localizada. La investigación contra la detenida derivó de una orden de aprehensión activa por el presunto delito de abuso sexual agravado en agravio de un menor de 14 años.

La denuncia que originó el proceso legal se presentó desde el año 2024 ante la Fiscalía General del Estado. En la mañana de este lunes 13 de abril, policías patrullaban la calle Puerto Plata, entre Novena y Pescador, cuando detectaron que la mujer cambió de dirección al notar la presencia de la unidad oficial.

La policía confirmó la orden de aprehensión en el lugar

Durante la inspección corporal realizada por los agentes, no se encontraron objetos prohibidos. Los elementos solicitaron los datos de la joven, quien se identificó como Ariana Lizbeth. Al realizar el cruce de información con la base de datos, se confirmó que la mujer tenía pendiente una orden de aprehensión por abuso sexual agravado contra un menor de edad.

La policía estatal procedió a la detención de la joven en ese mismo sitio. Posteriormente, fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado con el fin de que se continuara el proceso judicial correspondiente.

El caso se originó desde 2024 tras la denuncia de la víctima

La causa penal contra Ariana Lizbeth tiene antecedentes en una denuncia presentada en 2024. El presunto delito involucra a una víctima menor de 14 años. Hasta el momento, la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana no ha informado sobre el estado de salud, identidad ni circunstancias de la víctima, ya que el caso permanece bajo investigación.

La joven de 21 años tenía una orden de aprehensión por abuso sexual agravado contra un menor de 14 años. (Foto cortesía PNC)
La joven de 21 años tenía una orden de aprehensión por abuso sexual agravado contra un menor de 14 años. (Foto cortesía PNC)

De acuerdo con el reporte, la detención forma parte de las acciones para atender denuncias de delitos sexuales y garantizar la seguridad de menores en el municipio de Mexicali. La policía estatal mantiene operativos en distintas colonias para localizar a personas con órdenes de aprehensión pendientes.

La detenida quedó a disposición de la autoridad ministerial, que definirá su situación jurídica en las próximas horas. El proceso legal continuará bajo los términos establecidos en la legislación vigente del estado de Baja California.

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