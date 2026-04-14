México

México vivirá clima extremo este martes 14 de abril: lluvias, tornados y calor intenso

El frente frío 44 provocará tormentas y fuertes rachas de viento, mientras persiste la onda de calor en el sur y occidente

Guardar
frente frio
Frente frío 44 provocará lluvias, vientos intensos y contraste térmico en México. (Imagen: Crisanta Espinosa Aguilar/ @Cuartoscuro)

El clima en México para este martes 14 de abril estará dominado por la interacción del frente frío número 44 con otros sistemas atmosféricos, lo que generará un contraste importante entre lluvias, fuertes vientos y una persistente onda de calor en varias regiones del país, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

Frente frío 44 provocará lluvias y vientos intensos en el norte

El avance del sistema frontal sobre el noroeste y norte del territorio nacional, en combinación con una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical, dará lugar a condiciones inestables.

Estados con mayor impacto por lluvias y viento: 

  • Coahuila (norte): lluvias fuertes
  • Chihuahua: chubascos y posible formación de torbellinos
  • Nuevo León: lluvias y vientos intensos
  • Tamaulipas: chubascos y riesgo de torbellinos
  • Sonora: rachas de viento de hasta 90 km/h

Fenómenos relevantes en la región: 

  • Posible formación de torbellinos o tornados
  • Tolvaneras en zonas áridas
  • Descargas eléctricas durante tormentas
  • Caída de granizo en algunos puntos

Lluvias con descargas eléctricas afectarán centro y sureste

En el centro, oriente y sureste del país, el ingreso de humedad provocará lluvias de diversa intensidad.

clima lluvias CDMX Alerta Amarrilla
Lluvias de diversa intensidad afectarán gran parte de México este martes. (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Estados con lluvias previstas: 

  • Chubascos: Puebla, Estado de México, Oaxaca, Chiapas
  • Lluvias aisladas: Ciudad de México, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Veracruz
  • Otras regiones: Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Características de las lluvias: 

  • Acompañadas de tormentas eléctricas
  • Posible caída de granizo
  • Mayor intensidad por la tarde y noche

Valle de México: así será el clima este 14 de abril

Para la zona del Valle de México, se prevé un día con cambios importantes entre la mañana y la tarde.

Autoridades informaron que las fuertes lluvias podrían generar encharcamientos y deslaves.
Valle de México tendrá cielo nublado y posibles lluvias ligeras por la tarde y noche.

Condiciones durante el día: 

  • Mañana: cielo parcialmente nublado y ambiente fresco
  • Tarde: incremento de nubosidad
  • Noche: posibles lluvias ligeras

Temperaturas estimadas: 

Ciudad de México:

  • Mínima: 12 a 14 °C
  • Máxima: 26 a 28 °C

Toluca:

  • Mínima: 7 a 9 °C
  • Máxima: 23 a 25 °C

Viento en la región: 

  • Velocidad promedio: 10 a 20 km/h
  • Rachas: hasta 50 km/h

Onda de calor persistirá en varias regiones del país

A pesar de las lluvias, el ambiente caluroso continuará en gran parte del territorio nacional.

Congreso de la CDMX, Paternidad, Padre e hijo, infancias, familia, licencia de paternidad
CIUDAD DE MÉXICO, 16JUNIO2024.- Papás en compañía de sus hijos e hijas celebraron el Día de Padre realizando diversas actividades, como andar en bicicleta, patines, o un paseo por el Bosque de Chapultepec, esto a pesar del intenso calor que nuevamente se dejo sentir en la capital. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Estados con temperaturas extremas (40 a 45 °C): 

  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Michoacán
  • Guerrero

Estados con calor intenso (35 a 40 °C): 

  • Jalisco
  • Colima
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Campeche
  • Yucatán

Zonas con ambiente caluroso (30 a 35 °C): 

  • Veracruz
  • Tabasco
  • Quintana Roo
  • Estado de México (suroeste)

Contrastes térmicos: frío extremo y calor en el mismo país

El país experimentará temperaturas muy contrastantes entre regiones.

Un fenómeno invernal dejó condiciones propicias para caída de nieve, aguanieve y lluvia engelante, sobre todo en las sierras de la región norte del país y otras zonas montañosas
Frío extremo y heladas se registran en varias regiones del país. Crédito: Facebook/Protección Civil Nuevo León

Temperaturas mínimas con heladas: 

  • Baja California: hasta -10 °C
  • Sonora, Chihuahua y Durango: hasta -5 °C
  • Estado de México, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala: cercanas a 0 °C

Zonas con frío moderado: 

  • Zacatecas
  • Michoacán
  • Oaxaca
  • Veracruz

Riesgos asociados al clima: lo que debes tomar en cuenta

Las condiciones meteorológicas previstas podrían generar diversos riesgos para la población.

Posibles afectaciones: 

  • Caída de árboles y anuncios por fuertes vientos
  • Inundaciones y encharcamientos por lluvias intensas
  • Deslaves en zonas montañosas
  • Reducción de visibilidad por bancos de niebla

Recomendaciones básicas: 

  • Evitar zonas inundables o con riesgo de deslave
  • Asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento
  • Mantenerse informado a través de fuentes oficiales
  • Extremar precauciones al conducir

En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional continuará monitoreando el desarrollo del frente frío 44, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos actualizados ante cualquier cambio en las condiciones del clima.

Temas Relacionados

ClimaPronóstico del ClimaTornadosClima en MéxicoCalormexico-serviciosmexico-noticias

Más Noticias

Mexicanos critican clases de defensa personal “holística” para mujeres

El video desató polémica por carecer de estrategias de huida o desarme ante un potencial agresor

Mexicanos critican clases de defensa personal “holística” para mujeres

Hombres armados escapan y dejan arsenal en una camioneta en Puebla: incluía granadas, armas de fuego y ponchallantas

En las acciones participaron elementos de la Marina y de la Guardia Nacional

Hombres armados escapan y dejan arsenal en una camioneta en Puebla: incluía granadas, armas de fuego y ponchallantas

UNAM explica cuál es la importancia de los aluxes en las comunidades mayas

La manufactura de esos seres implica ceremonias prolongadas y la participación de especialistas, quienes emplean materiales sagrados y ofrendas de sangre para dar vida a estos guardianes

UNAM explica cuál es la importancia de los aluxes en las comunidades mayas

Alicia Villarreal y Cibad Hernández sufren ‘sospechoso’ robo en EEUU: “Mochilas, computadoras, efectivo y pasaporte”

La artista mexicana se mantiene al pendiente luego de que una de sus coristas no pudo regresar de Washington tras perder su pasaporte y tarjetas de crédito

Alicia Villarreal y Cibad Hernández sufren ‘sospechoso’ robo en EEUU: “Mochilas, computadoras, efectivo y pasaporte”

¿Tu familiar ya no puede firmar? El Poder Notarial que debes tramitar antes de que pierda sus facultades mentales

Poder notarial preventivo permite anticiparse a pérdida de capacidad por enfermedades como Alzheimer

¿Tu familiar ya no puede firmar? El Poder Notarial que debes tramitar antes de que pierda sus facultades mentales
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Esto no termina con avances”: Guerreros Buscadores de Jalisco responde a FGR por caso Rancho Izaguirre

“Esto no termina con avances”: Guerreros Buscadores de Jalisco responde a FGR por caso Rancho Izaguirre

FGR continúa analizando pruebas en el Rancho Izaguirre, campo de adiestramiento del CJNG

Encuentran con vida al presidente municipal de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza, y a su padre

Desaparece Juan Andrés Vega, alcalde de Taxco, tras el secuestro de su padre

Con un Black Mamba para operaciones especiales: Fiscalía de Michoacán incorpora 4 vehículos blindados para combatir a cárteles

ENTRETENIMIENTO

Alicia Villarreal y Cibad Hernández sufren ‘sospechoso’ robo en EEUU: “Mochilas, computadoras, efectivo y pasaporte”

Alicia Villarreal y Cibad Hernández sufren ‘sospechoso’ robo en EEUU: “Mochilas, computadoras, efectivo y pasaporte”

Ninel Conde fue hospitalizada por fuerte ameba intestinal que le causó diarrea y “unos dolores terribles”

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 13 de abril

Spotify Podcast Awards 2026: lista de nominados y cómo votar entre La Cotorrisa, Las Alucines, Penitencia y más

Enjambre en Foro GNP: precio de boletos por sección para 'Daños Luz Tour'

DEPORTES

José Ramón Fernández presenta su libro “El Protagonista”: así afronta el tema de David Faitelson

José Ramón Fernández presenta su libro “El Protagonista”: así afronta el tema de David Faitelson

Canelo Álvarez recibe advertencia previo a su pelea del 12 de septiembre: “Lo vamos a vencer”

Diablos Rojos del México: así sería su lineup titular para defender el campeonato en la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol

Rumbo al Mundial 2026: así fue la primera participación de Panamá en las Copas del Mundo

Atlético de Madrid vs Barcelona: cuándo y dónde ver EN VIVO los cuartos de final de vuelta de la UEFA Champions League desde México