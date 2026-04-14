México vivirá clima extremo este martes 14 de abril: lluvias, tornados y calor intenso

El clima en México para este martes 14 de abril estará dominado por la interacción del frente frío número 44 con otros sistemas atmosféricos, lo que generará un contraste importante entre lluvias, fuertes vientos y una persistente onda de calor en varias regiones del país, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.
Frente frío 44 provocará lluvias y vientos intensos en el norte
El avance del sistema frontal sobre el noroeste y norte del territorio nacional, en combinación con una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical, dará lugar a condiciones inestables.
Estados con mayor impacto por lluvias y viento:
- Coahuila (norte): lluvias fuertes
- Chihuahua: chubascos y posible formación de torbellinos
- Nuevo León: lluvias y vientos intensos
- Tamaulipas: chubascos y riesgo de torbellinos
- Sonora: rachas de viento de hasta 90 km/h
Fenómenos relevantes en la región:
- Posible formación de torbellinos o tornados
- Tolvaneras en zonas áridas
- Descargas eléctricas durante tormentas
- Caída de granizo en algunos puntos
Lluvias con descargas eléctricas afectarán centro y sureste
En el centro, oriente y sureste del país, el ingreso de humedad provocará lluvias de diversa intensidad.
Estados con lluvias previstas:
- Chubascos: Puebla, Estado de México, Oaxaca, Chiapas
- Lluvias aisladas: Ciudad de México, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Veracruz
- Otras regiones: Campeche, Yucatán y Quintana Roo
Características de las lluvias:
- Acompañadas de tormentas eléctricas
- Posible caída de granizo
- Mayor intensidad por la tarde y noche
Valle de México: así será el clima este 14 de abril
Para la zona del Valle de México, se prevé un día con cambios importantes entre la mañana y la tarde.
Condiciones durante el día:
- Mañana: cielo parcialmente nublado y ambiente fresco
- Tarde: incremento de nubosidad
- Noche: posibles lluvias ligeras
Temperaturas estimadas:
Ciudad de México:
- Mínima: 12 a 14 °C
- Máxima: 26 a 28 °C
Toluca:
- Mínima: 7 a 9 °C
- Máxima: 23 a 25 °C
Viento en la región:
- Velocidad promedio: 10 a 20 km/h
- Rachas: hasta 50 km/h
Onda de calor persistirá en varias regiones del país
A pesar de las lluvias, el ambiente caluroso continuará en gran parte del territorio nacional.
Estados con temperaturas extremas (40 a 45 °C):
- Sinaloa
- Nayarit
- Michoacán
- Guerrero
Estados con calor intenso (35 a 40 °C):
- Jalisco
- Colima
- Oaxaca
- Chiapas
- Campeche
- Yucatán
Zonas con ambiente caluroso (30 a 35 °C):
- Veracruz
- Tabasco
- Quintana Roo
- Estado de México (suroeste)
Contrastes térmicos: frío extremo y calor en el mismo país
El país experimentará temperaturas muy contrastantes entre regiones.
Temperaturas mínimas con heladas:
- Baja California: hasta -10 °C
- Sonora, Chihuahua y Durango: hasta -5 °C
- Estado de México, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala: cercanas a 0 °C
Zonas con frío moderado:
- Zacatecas
- Michoacán
- Oaxaca
- Veracruz
Riesgos asociados al clima: lo que debes tomar en cuenta
Las condiciones meteorológicas previstas podrían generar diversos riesgos para la población.
Posibles afectaciones:
- Caída de árboles y anuncios por fuertes vientos
- Inundaciones y encharcamientos por lluvias intensas
- Deslaves en zonas montañosas
- Reducción de visibilidad por bancos de niebla
Recomendaciones básicas:
- Evitar zonas inundables o con riesgo de deslave
- Asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento
- Mantenerse informado a través de fuentes oficiales
- Extremar precauciones al conducir
En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional continuará monitoreando el desarrollo del frente frío 44, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos actualizados ante cualquier cambio en las condiciones del clima.