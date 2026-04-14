México vivirá clima extremo este martes 14 de abril: lluvias, tornados y calor intenso

Frente frío 44 provocará lluvias, vientos intensos y contraste térmico en México. (Imagen: Crisanta Espinosa Aguilar/ @Cuartoscuro)

El clima en México para este martes 14 de abril estará dominado por la interacción del frente frío número 44 con otros sistemas atmosféricos, lo que generará un contraste importante entre lluvias, fuertes vientos y una persistente onda de calor en varias regiones del país, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

Frente frío 44 provocará lluvias y vientos intensos en el norte

El avance del sistema frontal sobre el noroeste y norte del territorio nacional, en combinación con una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical, dará lugar a condiciones inestables.

Estados con mayor impacto por lluvias y viento:

Coahuila (norte): lluvias fuertes

Chihuahua: chubascos y posible formación de torbellinos

Nuevo León: lluvias y vientos intensos

Tamaulipas: chubascos y riesgo de torbellinos

Sonora: rachas de viento de hasta 90 km/h

Fenómenos relevantes en la región:

Posible formación de torbellinos o tornados

Tolvaneras en zonas áridas

Descargas eléctricas durante tormentas

Caída de granizo en algunos puntos

Lluvias con descargas eléctricas afectarán centro y sureste

En el centro, oriente y sureste del país, el ingreso de humedad provocará lluvias de diversa intensidad.

Lluvias de diversa intensidad afectarán gran parte de México este martes. (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Estados con lluvias previstas:

Chubascos: Puebla , Estado de México , Oaxaca , Chiapas

Lluvias aisladas: Ciudad de México , Hidalgo , Tlaxcala , Morelos , Veracruz

Otras regiones: Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Características de las lluvias:

Acompañadas de tormentas eléctricas

Posible caída de granizo

Mayor intensidad por la tarde y noche

Valle de México: así será el clima este 14 de abril

Para la zona del Valle de México, se prevé un día con cambios importantes entre la mañana y la tarde.

Valle de México tendrá cielo nublado y posibles lluvias ligeras por la tarde y noche.

Condiciones durante el día:

Mañana: cielo parcialmente nublado y ambiente fresco

Tarde: incremento de nubosidad

Noche: posibles lluvias ligeras

Temperaturas estimadas:

Ciudad de México:

Mínima: 12 a 14 °C

Máxima: 26 a 28 °C

Toluca:

Mínima: 7 a 9 °C

Máxima: 23 a 25 °C

Viento en la región:

Velocidad promedio: 10 a 20 km/h

Rachas: hasta 50 km/h

Onda de calor persistirá en varias regiones del país

A pesar de las lluvias, el ambiente caluroso continuará en gran parte del territorio nacional.

CIUDAD DE MÉXICO, 16JUNIO2024.- Papás en compañía de sus hijos e hijas celebraron el Día de Padre realizando diversas actividades, como andar en bicicleta, patines, o un paseo por el Bosque de Chapultepec, esto a pesar del intenso calor que nuevamente se dejo sentir en la capital. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Estados con temperaturas extremas (40 a 45 °C):

Sinaloa

Nayarit

Michoacán

Guerrero

Estados con calor intenso (35 a 40 °C):

Jalisco

Colima

Oaxaca

Chiapas

Campeche

Yucatán

Zonas con ambiente caluroso (30 a 35 °C):

Veracruz

Tabasco

Quintana Roo

Estado de México (suroeste)

Contrastes térmicos: frío extremo y calor en el mismo país

El país experimentará temperaturas muy contrastantes entre regiones.

Frío extremo y heladas se registran en varias regiones del país. Crédito: Facebook/Protección Civil Nuevo León

Temperaturas mínimas con heladas:

Baja California: hasta -10 °C

Sonora, Chihuahua y Durango: hasta -5 °C

Estado de México, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala: cercanas a 0 °C

Zonas con frío moderado:

Zacatecas

Michoacán

Oaxaca

Veracruz

Riesgos asociados al clima: lo que debes tomar en cuenta

Las condiciones meteorológicas previstas podrían generar diversos riesgos para la población.

Posibles afectaciones:

Caída de árboles y anuncios por fuertes vientos

Inundaciones y encharcamientos por lluvias intensas

Deslaves en zonas montañosas

Reducción de visibilidad por bancos de niebla

Recomendaciones básicas:

Evitar zonas inundables o con riesgo de deslave

Asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento

Mantenerse informado a través de fuentes oficiales

Extremar precauciones al conducir

En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional continuará monitoreando el desarrollo del frente frío 44, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos actualizados ante cualquier cambio en las condiciones del clima.