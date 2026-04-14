México entre los 10 mayores exportadores del mundo: Sheinbaum defiende la estrategia comercial pese a aranceles

La administración federal resaltó la posición alcanzada en el ranking mundial, lograda pese a tensiones comerciales y medidas arancelarias, conforme a las cifras presentadas por organismos internacionales y la propia jefa del ejecutivo. (Infobae-Itzallana)

En su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la publicación del diario El Economista, que reporta que México se mantuvo en la décima posición entre los mayores exportadores del mundo en 2025, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Esto, pese a los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump y un entorno internacional marcado por la incertidumbre.

“Si pones El Economista, en efecto México está entre los 10 países principales exportadores del mundo”, confirmó la mandataria.

El lugar de México en el ranking global

China encabeza la lista con 3.6 billones de dólares y un crecimiento de 5.6%, seguido de Estados Unidos, Alemania, Japón, Hong Kong, Italia y Corea del Sur. Francia ocupa el noveno lugar, y México el décimo, a apenas 3,000 millones de dólares de distancia de desplazar al país europeo.

La propia presidenta enlistó el orden durante la conferencia: “China es el principal exportador, luego Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, Japón, Hong Kong, Italia, Corea del Sur, Francia y luego viene México.”

EFE/Qilai Shen

Dos frentes que definieron el año: acero, aluminio y autos

Sheinbaum reconoció que el desempeño exportador se dio en un contexto difícil. Señaló que hay dos situaciones que se han definido en el último año a partir del modelo arancelario de Trump: los gravámenes al acero y al aluminio, y los aranceles a la industria automotriz mexicana.

Sin embargo, subrayó que en las conversaciones que ha sostenido tanto la Secretaría de Economía como ella personalmente con el presidente Trump, lo que se ha acordado es fortalecer el comercio bilateral, sustituyendo importaciones provenientes de países sin acuerdo de libre comercio por bienes de origen estadounidense.

México: principal socio comercial de Estados Unidos

La mandataria destacó dos datos clave que, a su juicio, posicionan favorablemente a México de cara a la revisión del T-MEC:

México sigue siendo el principal destino de exportaciones de Estados Unidos

México es el primer comprador de productos estadounidenses en el mundo

“Ha aumentado la cantidad de bienes y productos que estamos importando desde Estados Unidos y, al mismo tiempo, ha aumentado la cantidad de productos y bienes que se exportan de México hacia Estados Unidos”, afirmó Sheinbaum, aunque reconoció que no todos los sectores crecen al mismo ritmo.

Un incremento tanto en la importación como en la exportación de mercancías caracteriza la relación económica entre ambas naciones, aunque persisten diferencias en el dinamismo de ciertos sectores, reconoció la mandataria. EFE/EPA/KENT NISHIMURA / POOL

El Plan México y la apuesta al 2030

La presidenta enmarcó estos resultados dentro del Plan México, una estrategia de largo plazo para transformar la estructura productiva del país. “No es cambiar la estructura productiva de un país en un año”, advirtió, pero fijó una meta clara: que para 2030, México produzca todavía más internamente y consolide su posición exportadora.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, la resiliencia del consumo privado, la solidez de las exportaciones no automotrices y un mayor aprovechamiento del T-MEC contribuyeron a mitigar parcialmente los efectos del entorno adverso.

El reto ahora es mantenerse en ese lugar cuando economías como Taiwán crecieron 34.7% en exportaciones durante 2025, pisando los talones a México en el ranking global.