Emiliano Aguilar desafía a Christian Nodal y Kunno a pelear en Ring Royale: “A ver si es cierto, perro”

Las tensiones familiares escalaron tras declaraciones de Pepe Aguilar donde responsabilizó a su ex, Carmen Treviño, de alejarlo de Emiliano. (@nodal, @emiliano_aguilar.t, Instagram)

Emiliano Aguilar retó a Christian Nodal a enfrentarse en el Ring Royale y pidió a Poncho de Nigris que organice la pelea.

El cantante, conocido por sus declaraciones directas y polémicas, lanzó el desafío en redes sociales y sumó a Kunno y a su propio hermano a la propuesta, buscando que el evento se convierta en uno de los más virales de la próxima edición del show de boxeo de celebridades.

Emiliano Aguilar lanza reto directo a Nodal y a Poncho de Nigris

En un video publicado en Instagram, Emiliano Aguilar no se guardó nada

“A ver si Poncho de Nigris escucha esto. Mis respetos, carnal, por todo lo que has hecho con el Ring Royale y todo ese rollo, mis respetos”, inicia el músico.

Emiliano Aguilar criticó el videoclip del más reciente sencillo de su cuñado (Instagram)

Luego, va al grano y lanza su propuesta: “Se lo voy a dejar más fácil al pendejo de Nodal. Nodal, tú, Kunno y mi carnal, los tres al mismo tiempo en el ring royale, carnal. A ver si es cierto, perro. Sigo esperando tu respuesta, carnal”.

Aguilar también reveló que Nodal lo bloqueó y que anteriormente le envió mensajes a altas horas de la madrugada.

“Primero me mandas mensaje cagándome el palo a las tres cuarenta de la mañana diciéndome que mis hijas van a tu concierto pa’ pedir dinero… Ahora ya no me marcas, ¿verdad? Y luego me bloqueas. No, carnal, estás bien bravo”, comentó, dejando claro que busca resolver sus diferencias arriba del ring.

Ring Royale: el show que une a las celebridades mexicanas

Ring Royale se consolidó como uno de los espectáculos más comentados en México. A varias semanas de su primera edición en la Arena Monterrey, el formato de peleas entre famosos sigue generando expectativas.

Emiliano Aguilar llamó falso a su cuñado Christian Nodal. (@emiliano.aguilar.t, @nodal, Instagram)

Poncho de Nigris, creador y conductor del proyecto, ya confirmó que prepara su segunda temporada y promete que serán solo celebridades, nada de streamers ni creadores de contenido.

En redes sociales, De Nigris pidió a sus seguidores sugerencias de nuevos participantes y aseguró que ya tiene dos peleas virales listas, aunque no reveló los nombres.

Las propuestas entre los fans no se hicieron esperar y ahora la petición de Emiliano Aguilar suma un nuevo giro de polémica y expectativa en la conversación digital.