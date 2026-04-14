México

Director se disculpa con Ángela Aguilar tras recibir llamada de Nodal sobre polémica del video “Un vals”

La participación de la modelo mexicana Dagna Mata generó comparaciones inmediatas con Cazzu, expareja del cantante mexicano

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Primer plano de Ángela Aguilar con cabello oscuro y blusa transparente, mirando a la derecha. Inset circular de Juan Barbazán con barba y sudadera negra
Juan Barbazán negó que la polémica en torno al parecido entre Dagna Mata y Cazzu haya sido planeada. (Captura de pantalla: YouTube / Instagram)

“Un vals”, nuevo sencillo de Christian Nodal, alcanzó 1 millón 400 mil reproducciones en YouTube en solo cuatro días. Este hito responde a la expectativa que genera la música del artista y el morbo que generó la inclusión de Dagna Mata, modelo reconocida por su notable parecido con Cazzu, expareja del mexicano.

La participación de Mata originó un debate en torno a si su contratación fue una decisión deliberada de parte de Nodal.

En medio de reportes de la prensa que indican que la controversia en torno al videoclip ha afectado a Ángela Aguilar, esposa del artista, el videasta Juan Barbazán hizo frente al debate digital.

En entrevista para diversos programas de la televisión mexicana, rechazó versiones que indican que el impacto que ha tenido su propuesta visual sea resultado de una planeación para capitalizar el morbo.

Primer plano de Juan Barbazán hablando en una videollamada, con gráficos de TV 'azteca uno' y 'PLATICAMOS CON JUAN BARBAZÁN' superpuestos
Juan Barbazán, director del video de Christian Nodal, ofrece disculpas públicas a Nodal y Ángela Aguilar por la controversia generada. (Captura de pantalla: Ventaneando)

Juan Barbazán: “El video no se lo entregué a Nodal”

En diálogo con el programa Ventaneando, Barbazán aclaró que el casting fue elegido por él y su equipo, eliminando a Nodal de cualquier injerencia: “En el caso de la elección del casting, que es un poco lo que se está comentando tanto estos días, fue seleccionado por parte nuestra, de la productora”.

“Christian no la vio y lo que se está comentando ahora de su parecido con Cazzu es algo que se nos pasó a nosotros. En ningún momento hubo una estrategia ni nada por el estilo; fue una decisión mía y del otro director, y no se lo pasamos a Christian. Yo el vídeo no se lo entregué a Nodal, se lo entregué a JG Music”.

El videoclip fue filmado en locaciones de España y en Guadalajara, México. Esta dinámica, aclaró Barbazán, derivó en que Christian Nodal identificara el error una vez que el material había sido difundido públicamente.

Pide disculpas a Ángela Aguilar

Tras aclarar que sostuvo una conversación con Christian Nodal donde le ofreció disculpas por el error, Barbazán lamentó el impacto de la controversia para Ángela Aguilar.

“La comunicación con él fue una vez ya publicado. Decirle a él, bueno, con él ya hablé... Lo único, desde aquí pedirle disculpas a Ángela por si se ha sentido ofendida o algo por el estilo por este error; es lo que nos queda, pedirle disculpas a ella también y nada más”.
Ángela Aguilar
(@angela_aguilar_ / YouTube Christian Nodal)

Ángela estaría destrozada

En entrevista, Dagna Mata reveló que sostuvo que el giro que tomó el lanzamiento del sencillo también afectó a Ángela Aguilar: “Supuestamente me han dicho que todo esto se está saliendo de control y que también ella está muy mal. Me imagino que, como todas las mujeres involucradas, lo estaría llevando mal”.

Al margen de la controversia, la modelo mexicana reveló que hasta el momento la productora a cargo del video no le ha pagado por sus servicios. “Bueno, al final no me han pagado, pero creo que esto es parte de lo que siempre pasa en la industria. O sea, muchas veces estamos en una posición vulnerable en la que aceptamos trabajos o hacemos cosas simplemente porque necesitamos trabajar”.

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